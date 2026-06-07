Cập nhật mới nhất về tình hình hồi phục của Messi 5 ngày trước khai mạc World Cup 2026: Có thể đá vài phút!

Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, tình trạng thể lực của Lionel Messi đang là chủ đề được người hâm mộ toàn cầu quan tâm nhất. Trong buổi họp báo trước trận giao hữu gặp Honduras, HLV Lionel Scaloni đã mang đến những tín hiệu tích cực về đội trưởng Albiceleste.

Theo Scaloni, Messi đang hồi phục tốt sau vấn đề về cơ gặp phải trong màu áo Inter Miami cách đây khoảng 10 ngày. Ngôi sao số một của Argentina đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội và tiến triển khả quan từng ngày.

"Leo (Messi) đang hồi phục tốt, cậu ấy đã tập luyện một phần cùng toàn đội, và điều đó rất quan trọng. Cậu ấy không còn phải tuân theo lịch trình tập luyện hoàn toàn riêng biệt nữa, vì vậy cậu ấy đang tiến triển khá tốt và thậm chí có thể tham gia một vài trận giao hữu, dù chỉ vài phút. Chúng ta sẽ xem liệu đó là trận đấu ngày mai (gặp Honduras) hay trận tiếp theo (gặp Iceland, ngày 9). Cậu ấy đã tốt hơn nhiều và điều đó giúp chúng tôi yên tâm hơn", Scaloni cho biết.

Messi đang hồi phục tốt

HLV Scaloni nói về tình hình của Messi

Nhà cầm quân 48 tuổi tiết lộ ban huấn luyện không muốn mạo hiểm với Messi vào thời điểm hiện tại. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đảm bảo đội trưởng Argentina đạt trạng thái tốt nhất cho trận mở màn World Cup. Dù vậy, Scaloni không loại trừ khả năng Messi sẽ được ra sân trong một trong hai trận giao hữu cuối cùng của Argentina trước giải đấu.

Argentina sẽ lần lượt gặp Honduras tại Texas và Iceland tại Alabama để hoàn tất quá trình chuẩn bị. Nếu quá trình hồi phục tiếp tục diễn ra thuận lợi, Messi có thể được trao những phút thi đấu nhất định nhằm lấy lại cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu.

Trước đó, Messi gặp vấn đề ở cơ đùi sau trong trận đấu của Inter Miami tại MLS. Chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng đủ khiến ban huấn luyện Argentina thận trọng khi đưa anh trở lại tập luyện với cường độ cao.

Những ngày đầu hội quân tại Kansas City, Messi chưa thể tham gia trọn vẹn các bài tập cùng toàn đội. Hình ảnh anh tập riêng từng khiến người hâm mộ lo lắng về khả năng dự World Cup. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ Scaloni, mọi thứ đang đi đúng hướng và không có dấu hiệu đáng báo động.

Bên cạnh Messi, Argentina cũng đang theo dõi tình trạng của một số trụ cột khác như Emiliano Martínez, Cristian Romero và Julián Álvarez. Tuy nhiên, trường hợp của Messi vẫn nhận được sự chú ý lớn nhất bởi anh là thủ lĩnh tinh thần và là niềm hy vọng số một của nhà đương kim vô địch thế giới.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của Messi, một cột mốc lịch sử mà rất ít cầu thủ từng chạm tới. Ở tuổi 38, siêu sao của Inter Miami vẫn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong hành trình bảo vệ chức vô địch của Argentina.

Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup bằng trận gặp Algeria vào ngày 16/6. Trước đó, toàn bộ người hâm mộ Albiceleste đều mong chờ tin tức tích cực nhất: Messi hoàn toàn khỏe mạnh khi tiếng còi khai cuộc vang lên.