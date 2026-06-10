Giáo sư Nhật Bản bàn về tương lai nguồn nhân lực tiếng Nhật trong thời đại AI tại Đại học Đại Nam

Theo các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản tham dự Hội thảo Quốc tế 2026 tại Trường Đại học Đại Nam (DNU), câu trả lời là có - thậm chí còn quan trọng hơn trước. Trong kỷ nguyên AI, doanh nghiệp không chỉ cần những người biết ngoại ngữ mà cần nguồn nhân lực có năng lực làm việc toàn cầu, tư duy liên văn hóa, khả năng thích ứng công nghệ và am hiểu sâu sắc văn hóa, con người Nhật Bản.

Đó cũng là thông điệp xuyên suốt của Hội thảo Quốc tế thường niên 2026 với chủ đề "Xu hướng nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật trong thời đại mới - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mô hình lớp học đảo ngược và phát triển năng lực chuyên môn" do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Đại Nam tổ chức.

Diễn đàn học thuật quy tụ các học giả hàng đầu Việt Nam - Nhật Bản

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín như GS. Ito Sukero - nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Giáo sư Đại học Quốc tế Akita; GS. Kawahara Kiyoshi - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Biên phiên dịch học Nhật Bản; đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation), cùng các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp của hai quốc gia.

Phiên toạ đàm chuyên sâu với sự tham gia của các giáo sự hàng đầu Nhật Bản.

Tại hội thảo, các học giả tập trung thảo luận những vấn đề đang định hình tương lai ngành tiếng Nhật: vai trò mới của người học, sự chuyển dịch phương pháp giảng dạy, yêu cầu mới đối với lĩnh vực biên - phiên dịch và mối liên kết giữa đào tạo đại học với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

GS.TS Đào Văn Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam nhấn mạnh: "AI có thể hỗ trợ học tập và nghiên cứu, nhưng không thể thay thế giáo dục trong việc hình thành tư duy phản biện, bản lĩnh nghề nghiệp và các giá trị nhân văn cho người học…"

Theo các chuyên gia Nhật Bản, tương lai của giáo dục ngôn ngữ không nằm ở việc cạnh tranh với AI mà ở khả năng đào tạo những con người biết khai thác AI để tạo ra giá trị mới.

"AI không thay thế giáo viên. AI cũng không thay thế người học. Điều quan trọng là phải biết sử dụng AI để tạo ra những giá trị mới trong giáo dục", GS. Ito Sukero chia sẻ.

Từ diễn đàn học thuật đến chiến lược đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu

Đằng sau một hội thảo quy tụ nhiều học giả quốc tế là quá trình xây dựng uy tín học thuật bền bỉ của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản DNU.

Những năm gần đây, khoa liên tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp Nhật Bản; duy trì các hoạt động nghiên cứu khoa học, giao lưu học thuật và kết nối quốc tế thường xuyên. Việc tổ chức thành công hội thảo quốc tế thường niên với sự tham gia của các giáo sư đầu ngành cho thấy năng lực kết nối quốc tế cũng như định hướng phát triển lấy chất lượng đào tạo và học thuật làm nền tảng.

Ngôn ngữ Nhật Bản là một trong những ngành học có số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển lớn của DNU.

Không chỉ là nơi trao đổi tri thức, các diễn đàn học thuật này còn tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp với chuyên gia quốc tế, cập nhật xu hướng mới của ngành và hiểu rõ hơn yêu cầu nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Đào tạo tiếng Nhật theo định hướng nghề nghiệp

Từ những trao đổi tại hội thảo, một nhận định được nhiều chuyên gia đồng thuận là: đào tạo ngôn ngữ ngày nay không thể chỉ dừng ở việc dạy ngữ pháp hay kỹ năng giao tiếp. Người học cần được trang bị năng lực nghề nghiệp, kỹ năng công nghệ, tư duy toàn cầu và trải nghiệm thực tiễn.

Đó cũng là triết lý đào tạo của ngành Ngôn ngữ Nhật Bản (mã ngành 7220209) tại DNU.

Chương trình được thiết kế theo hướng ứng dụng với thời gian đào tạo 3,5 năm (11 học kỳ), giúp sinh viên phát triển đồng thời năng lực tiếng Nhật, hiểu biết văn hóa - xã hội Nhật Bản và kỹ năng nghề nghiệp.

Ngay từ năm nhất, sinh viên được học tiếng Nhật song song với các học phần về công nghệ thông tin, AI, kỹ năng mềm và tư duy nghề nghiệp. Từ năm thứ hai, sinh viên được định hướng chuyên sâu, học thêm ngoại ngữ thứ hai, tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận các chương trình thực tập tại Nhật Bản. Mục tiêu của chương trình là giúp sinh viên đạt trình độ tương đương JLPT N2 trước khi tốt nghiệp.

Lộ trình đào tạo rõ ràng, nâng năng lực theo từng năm học.

100% sinh viên được hỗ trợ thực tập hưởng lương tại Nhật Bản

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của ngành Ngôn ngữ Nhật Bản tại DNU là chương trình thực tập hưởng lương tại Nhật Bản.

Theo đó, 100% sinh viên đủ điều kiện được hỗ trợ phỏng vấn tham gia chương trình thực tập hưởng lương từ 6 tháng đến 1 năm trước khi tốt nghiệp.

Không chỉ được làm việc trong môi trường quốc tế, sinh viên còn có cơ hội nâng cao năng lực tiếng Nhật, trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, đây được xem là lợi thế cạnh tranh đáng kể của sinh viên sau khi ra trường.

Học cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, mở rộng cơ hội việc làm

Bên cạnh chương trình đào tạo cập nhật, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản sở hữu đội ngũ giảng viên gồm các PGS, TS, ThS và chuyên gia giàu kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Môi trường học tập hiện đại, năng động cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghiên cứu khoa học, hội thảo quốc tế và kết nối doanh nghiệp giúp sinh viên phát triển toàn diện cả kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm.

Theo các chuyên gia tham dự hội thảo, AI sẽ thay đổi cách con người làm việc nhưng không làm giảm nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng sử dụng ngoại ngữ, am hiểu văn hóa và thích ứng với môi trường toàn cầu. Đây cũng là lý do nhu cầu tuyển dụng nhân lực biết tiếng Nhật tại các doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, các tổ chức giáo dục, dịch vụ, du lịch và công nghệ vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Với định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, 100% sinh viên được hỗ trợ kết nối việc làm trước và sau khi tốt nghiệp.

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