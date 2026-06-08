4 loại rau, hạt tốt cho não còn hơn quả óc chó: Chợ Việt bán đầy, nhiều người không biết mà mua

Nhắc đến thực phẩm bổ não, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến quả óc chó. Loại hạt này nổi tiếng nhờ chứa omega-3, vitamin E và các chất chống oxy hóa có lợi cho tế bào thần kinh. Tuy nhiên, quả óc chó không phải cứ ăn càng nhiều càng tốt. Với hàm lượng calo và chất béo khá cao, việc tiêu thụ quá mức có thể khiến cơ thể dư thừa năng lượng, tăng cân và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa. Quan trọng hơn, não bộ không chỉ cần omega-3 mà còn cần nhiều dưỡng chất khác như folate, vitamin K, magie, kẽm, sắt hay lecithin.

Tin vui là những dưỡng chất này lại có mặt trong nhiều loại rau củ, hạt quen thuộc được bán đầy ở chợ Việt. Một số thậm chí còn nổi bật ở những khía cạnh mà quả óc chó không có, giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ bảo vệ não bộ khi tuổi tác ngày càng tăng. Vì vậy, ra chợ hay đi siêu thị thấy 4 thực phẩm này, nhớ mua về để bồi bổ não bộ nhé:

1. Hạt sen

Hạt sen được nhiều người biết đến với tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, nhưng ít ai biết đây cũng là thực phẩm rất tốt cho não bộ. Loại hạt này chứa protein thực vật, nhiều axit amin thiết yếu, phospho và lecithin. Đây đều là những dưỡng chất tham gia vào hoạt động của tế bào thần kinh và quá trình ghi nhớ.

Đặc biệt, lecithin là thành phần quan trọng trong việc hình thành acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan trực tiếp đến khả năng học tập và trí nhớ. Nhờ đó, hạt sen rất phù hợp với học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hay người lớn tuổi thường xuyên phải vận động trí óc.

Bạn có thể dùng hạt sen để nấu chè, hầm canh hoặc hấp chín ăn trực tiếp. Mỗi ngày chỉ cần một nắm nhỏ là đủ.

2. Rau chân vịt (bina, cải bó xôi...)

Rau chân vịt được xem là một trong những loại rau tốt nhất cho sức khỏe não bộ. Loại rau này chứa lượng lớn folate, vitamin K, lutein và beta carotene.

Các dưỡng chất trên hoạt động như những "lá chắn" chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tác động của gốc tự do. Trong đó, vitamin K đặc biệt quan trọng với chức năng nhận thức và trí nhớ ở người lớn tuổi.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn rau lá xanh có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn đáng kể so với nhóm ít sử dụng. Vì vậy, việc bổ sung rau chân vịt vài lần mỗi tuần có thể mang lại lợi ích lâu dài cho não bộ.

Có lưu ý nhỏ là khi chế biến, nên luộc hoặc xào nhanh để hạn chế thất thoát vitamin. Người bệnh thận nên kiểm soát lượng ăn theo hướng dẫn của bác sĩ.

3. Củ cải đường

Nếu hạt sen và rau chân vịt tập trung vào việc nuôi dưỡng tế bào thần kinh thì củ cải đường lại nổi bật ở khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu lên não.

Loại củ màu đỏ tím này chứa nhiều nitrat tự nhiên. Khi vào cơ thể, nitrat được chuyển hóa thành oxit nitric, hợp chất giúp giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu đến não. Nhờ đó, não nhận được nhiều oxy và dưỡng chất hơn để duy trì sự tỉnh táo, tập trung và phản xạ nhanh nhạy.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, củ cải đường còn chứa betalain, một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào trước quá trình lão hóa. Loại củ này có thể dùng làm nước ép, salad hoặc nấu canh. Đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc với người thường xuyên làm việc căng thẳng hoặc cần tập trung cao độ.

4. Hạt bí ngô

Hạt bí ngô được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một trong những loại hạt tốt nhất cho não bộ nhưng lại thường bị bỏ quên. Theo chia sẻ của TS.BS. Lê Thanh Hải, hạt bí ngô là một trong những nguồn tốt nhất cung cấp omega-3 thực vật (axit alpha-linolenic hoặc ALA) và não bộ rất cần chất này.

Bên cạnh đó, điểm mạnh của hạt bí ngô nằm ở hàm lượng khoáng chất dồi dào. Loại hạt nhỏ bé này chứa nhiều kẽm, magie, sắt và đồng. Kẽm tham gia vào quá trình hình thành trí nhớ và dẫn truyền tín hiệu thần kinh. Magie giúp hệ thần kinh hoạt động ổn định hơn, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Trong khi đó, sắt giúp vận chuyển oxy đến não còn đồng góp phần duy trì sự giao tiếp giữa các tế bào thần kinh.

Không chỉ vậy, hạt bí ngô còn giàu chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương tế bào não do stress oxy hóa, một yếu tố liên quan đến suy giảm nhận thức và lão hóa não. Bạn có thể ăn hạt bí ngô rang không muối như bữa phụ hoặc thêm vào salad, sữa chua để tăng giá trị dinh dưỡng.

Điều quan trọng trong chế độ ăn uống bồi bổ não bổ là phải nhớ: không phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất. Tốt nhất là đa dạng hóa thực đơn và màu sắc thực phẩm, đen xen nhưng kiểm soát lượng kết hợp với ngủ đủ giấc, vận động và rèn luyện để não bộ khỏe mạnh, "trẻ" lâu.

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