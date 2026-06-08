Ăn thịt hằng ngày có hại cho sức khỏe không? Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 4 lưu ý

Ăn thịt hằng ngày có thực sự đáng lo?

Trong bữa ăn của nhiều gia đình, thịt gần như xuất hiện mỗi ngày, thậm chí có mặt trong hầu hết các bữa chính. Điều này khiến không ít người băn khoăn: Ăn thịt thường xuyên như vậy có gây hại cho sức khỏe không?

Chia sẻ trên tờ TODAY, chuyên gia dinh dưỡng Natalie Rizzo (Mỹ) cho biết ăn thịt hằng ngày hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nếu người ăn biết lựa chọn đúng loại thịt và cân bằng khẩu phần. Bà nói: “Các loại thịt khác nhau có thành phần dinh dưỡng khác nhau, nhưng nhìn chung, chúng đều cung cấp protein giúp no lâu, cùng một số vitamin và khoáng chất cần thiết”.

Phần lớn các loại thịt cung cấp protein, sắt và vitamin B12. Tuy nhiên, “thịt” là một nhóm thực phẩm rất rộng, trong đó có những lựa chọn tốt hơn và cũng có những loại nên hạn chế.

Chuyên gia Natalie Rizzo cho biết khi chọn thịt vào khẩu phần ăn hằng ngày, mọi người nên lưu ý những điều sau đây:

1. Ưu tiên phần thịt nạc

Nên ưu tiên thịt nạc (Ảnh: Getty).

Với những người ăn thịt thường xuyên, chuyên Natalie Rizzo khuyên nên chọn các phần thịt lành mạnh hơn càng nhiều càng tốt. Bà nói: “Nếu bạn là người ăn thịt thường xuyên, hãy ưu tiên các phần thịt nạc, chẳng hạn như thịt gia cầm và cá”.

Những thực phẩm này vẫn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất, nhưng thường có ít chất béo bão hòa hơn. Ví dụ, ức gà hoặc thăn lợn là những lựa chọn dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày hơn so với các phần thịt nhiều mỡ.

Cá cũng là nguồn đạm động vật đáng chú ý. Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ có chứa một lượng chất béo bão hòa nhất định, nhưng đồng thời cung cấp các acid béo có lợi cho não bộ và tim mạch. Trong khi đó, các loại cá nạc như cá tuyết giàu protein, ít calo, phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng.

2. Hạn chế thịt đỏ

Với thịt đỏ, chuyên gia Natalie Rizzo đưa ra khuyến nghị cá nhân là chỉ nên ăn khoảng một khẩu phần mỗi tuần. Bà nói: “Không có khuyến nghị chính thức về việc bạn nên ăn bao nhiêu thịt đỏ, nhưng tôi luôn nói rằng nên giữ ở mức tối thiểu vì thịt đỏ có nhiều chất béo bão hòa”.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người trưởng thành nên giới hạn chất béo bão hòa ở mức không quá 6% tổng năng lượng hằng ngày. Với người ăn khoảng 2.000 kcal mỗi ngày, mức này tương đương khoảng 13g chất béo bão hòa. Nếu ăn nhiều thịt béo, con số này có thể bị vượt khá nhanh.

3. Chú ý cách chế biến

Nên chú ý cách chế biến (Ảnh: Tefal-me).

Không chỉ loại thịt, cách nấu cũng rất quan trọng. Các phương pháp dùng ít chất béo bổ sung và ưu tiên dầu lành mạnh như dầu ô liu, dầu bơ thường tốt hơn.

Ngoài ra, nấu thịt ở nhiệt độ thấp hơn có thể là lựa chọn có lợi hơn. Việc nướng cháy xém có thể tạo ra các chất không tốt trong phần thực phẩm bị cháy. Vì vậy, các cách như luộc, hầm, om hoặc nướng ở mức phù hợp thường được khuyến khích hơn so với chiên ngập dầu hoặc nướng cháy cạnh.

4. Ăn kèm nhiều thực phẩm thực vật

Một bữa ăn có thịt sẽ cân bằng hơn nếu được kết hợp với rau, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Chuyên Natalie Rizzo cho rằng người ăn thịt cũng nên chú ý đến những món đi kèm, thay vì chỉ tập trung vào phần đạm động vật.

Nếu muốn giảm lượng thịt, có thể bắt đầu bằng cách ăn khẩu phần thịt nhỏ hơn và bổ sung thêm nguồn protein thực vật như đậu, đỗ hoặc các loại hạt. Những thực phẩm này không chỉ cung cấp protein mà còn có thêm chất xơ và nhiều dưỡng chất quan trọng.

Một nhóm thực phẩm cần đặc biệt hạn chế là thịt chế biến sẵn, gồm thịt nguội, nugget gà, xúc xích hoặc các món snack thịt. Dù có thể giàu protein, các sản phẩm siêu chế biến này thường chứa nhiều natri và có liên quan đến một số nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là ung thư đại tràng.

Nguồn: Today