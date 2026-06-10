Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng mới, chấm dứt mưa dông

| | Sống

Theo dự báo, miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa rào, cục bộ mưa to, thời tiết khá mát mẻ đến hết ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 12/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 12-14/6, khu vực này có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng ngày 13-14/6 có nắng nóng diện rộng. Khu vực vùng núi từ khoảng ngày 13-14/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ khoảng đêm 15/6, Bắc Bộ khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng mới, chấm dứt mưa dông - Ảnh 1.

Ngày mai, mưa dông xuất hiện cục bộ tại phía Tây Bắc Bộ, thời tiết khá mát mẻ (Ảnh: VTC News).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 1 giáo sư đại học nghỉ việc kiếm hơn 129.000 tỷ đồng/năm nhờ tái chế rác thải điện tử

Phát hiện 1 giáo sư đại học nghỉ việc kiếm hơn 129.000 tỷ đồng/năm nhờ tái chế rác thải điện tử Nổi bật

Lời khuyên cho tất cả những ai sinh vào 4 năm này cần kiểm tra CCCD trên VNeID ngay

Lời khuyên cho tất cả những ai sinh vào 4 năm này cần kiểm tra CCCD trên VNeID ngay Nổi bật

Gan nhiễm mỡ rất “sợ” tất cả những ai thường xuyên làm 5 điều này

Gan nhiễm mỡ rất “sợ” tất cả những ai thường xuyên làm 5 điều này

18:06 , 10/06/2026
Phát hiện 100 người chuyển khoản tổng cộng 200 triệu đồng cho 2 thanh niên SN 2002, 2004, công an điều tra làm rõ

Phát hiện 100 người chuyển khoản tổng cộng 200 triệu đồng cho 2 thanh niên SN 2002, 2004, công an điều tra làm rõ

18:02 , 10/06/2026
Loại rau tốt cho sức khoẻ nhất hoá ra mọc đầy Việt Nam, các nhà khoa học mất 1 thập kỷ nghiên cứu

Loại rau tốt cho sức khoẻ nhất hoá ra mọc đầy Việt Nam, các nhà khoa học mất 1 thập kỷ nghiên cứu

17:09 , 10/06/2026
Công an cảnh báo nóng đến những ai hay mua hàng online, tất cả người dân cần biết

Công an cảnh báo nóng đến những ai hay mua hàng online, tất cả người dân cần biết

16:49 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên