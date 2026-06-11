Cục trưởng Xuân Bắc tiết lộ nội dung cuộc điện thoại đặc biệt ngay trước thềm thi tốt nghiệp THPT 2026 và lời nhắn nhủ đến các sĩ tử

Những ngày cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn là khoảng thời gian đặc biệt với học sinh lớp 12. Không chỉ thí sinh mà phụ huynh, giáo viên, các đơn vị tổ chức kỳ thi cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Mới đây, NSND Xuân Bắc đã đăng tải trên trang cá nhân một câu chuyện được kể lại dưới hình thức đối thoại khá hài hước. Theo chia sẻ của anh, trong một cuộc điện thoại giữa trưa nhằm trao đổi công việc liên quan đến chương trình về an toàn, an ninh mạng của TP. Hà Nội, người ở đầu dây bên kia bất ngờ tâm sự rằng bản thân đang rất lo lắng vì những nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Bài đăng trên trang cá nhân của NSND Xuân Bắc

Ban đầu, nam nghệ sĩ tỏ ra khá bất ngờ khi nghe nhắc đến chuyện thi cử. Anh cho rằng học sinh cứ tập trung làm bài, còn mọi thứ khác đã có các cơ quan chức năng hỗ trợ. Tuy nhiên, người cán bộ công an giải thích rằng phía lực lượng chức năng đang phải căng mình xử lý rất nhiều vấn đề, đặc biệt là những nguy cơ liên quan đến an ninh mạng và các hành vi vi phạm quy chế thi.

Trong câu chuyện được kể lại, người này nhấn mạnh rằng đề thi cho đến khi kết thúc thời gian làm bài của từng môn vẫn được xem là bí mật nhà nước ở mức "Tối mật". Chỉ một hành động thiếu suy nghĩ như mang thiết bị điện tử vào phòng thi, chụp ảnh đề thi, phát tán ra ngoài hay tham gia các hành vi gian lận trực tuyến cũng có thể dẫn tới những hậu quả rất nghiêm trọng.

Không chỉ người thực hiện hành vi vi phạm mà cả những người tiếp nhận, chia sẻ hoặc phát tán các nội dung liên quan cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đáp lại những lo lắng ấy, NSND Xuân Bắc vẫn giữ cách nói chuyện dí dỏm quen thuộc. Anh cho rằng thế hệ học sinh 2008 hiện nay rất năng động, hiểu biết và có ý thức hơn nhiều người vẫn nghĩ. Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm tin rằng đa số học sinh và gia đình đều hiểu rõ giá trị của sự trung thực trong thi cử, sẽ không đánh đổi công sức học tập suốt 12 năm chỉ vì những lựa chọn sai lầm trong vài giờ làm bài.

Kết thúc câu chuyện, nam nghệ sĩ gọi các thí sinh 2008 bằng cách gọi rất đáng yêu: "Các đại ca 2008".

Bức ảnh selfie được nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ cùng bài đăng

Theo chia sẻ nam nghệ sĩ, phía sau mỗi thí sinh là hành trình kéo dài suốt 12 năm đèn sách, là những ngày nắng, ngày mưa, những buổi sáng dậy sớm đến trường, những lần kiểm tra, thi cử, những lúc vui vẻ, áp lực hay thất vọng. Đó cũng là công sức của cha mẹ, thầy cô và chính bản thân các em trong suốt quãng thời gian học tập.

"Bản thân các con đã là Tích Lịch Hỏa, ẩn chứa sức mạnh của lửa sấm sét. Cứ tự tin mà làm bài", NSND Xuân Bắc viết.

Dù mang màu sắc hài hước quen thuộc, bài đăng của nghệ sĩ Xuân Bắc vẫn nhận được nhiều sự đồng cảm bởi nó chạm đúng tâm trạng của rất nhiều phụ huynh và học sinh lớp 12 lúc này. Khi kỳ thi đang đến gần, điều các em cần nhất có lẽ không phải những áp lực mới, mà là sự động viên để giữ được tinh thần ổn định và niềm tin vào những gì mình đã chuẩn bị suốt thời gian qua.

Phía dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận hưởng ứng:

- Mấy ngày này chỉ cần bình tĩnh là đã thắng được một nửa rồi.

- Cục trưởng tuyên truyền khéo quá, các sĩ tử chú ý nhé, đừng gian lận rồi lỡ dở cả đời. Chúc các em thi tốt!

- Đúng là thi cử bây giờ không chỉ chuyện học nữa mà còn liên quan đến rất nhiều quy định pháp luật, nhất là trên mạng xã hội.

- Nhiều em nghĩ chụp đề gửi ra ngoài là chuyện nhỏ nhưng thực ra hậu quả rất lớn.

- Thấy các lực lượng chức năng chuẩn bị kỹ như vậy mới hiểu để có một kỳ thi an toàn cần rất nhiều người phía sau.

- Các em 2008 cứ tự tin thôi, đề khó thì khó chung, quan trọng là giữ bình tĩnh.

- Điều quan trọng nhất là trung thực. Điểm số có thể chưa như mong muốn nhưng đừng vì vài phút nông nổi mà đánh đổi cả tương lai.

- Chúc hơn một triệu sĩ tử năm nay có một kỳ thi thật nhẹ nhàng và thuận lợi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sắp tới là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm 2025. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Bộ GD&ĐT đã huy động khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia các đoàn kiểm tra tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo kế hoạch, từ 14h ngày 10/6, thí sinh sẽ đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Sáng 11/6, các em làm bài thi Ngữ văn trong 120 phút; chiều cùng ngày thi môn Toán trong 90 phút. Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có số thí sinh đông kỷ lục

Sau kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ được hoàn tất trước ngày 28/6. Bộ GD&ĐT dự kiến công bố kết quả thi vào 8h ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7 và kết quả tốt nghiệp sẽ được công bố trước ngày 4/7. Những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7.

Chỉ còn ít giờ nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Sau 12 năm học tập, đây sẽ là dấu mốc đáng nhớ nhất của thế hệ học sinh 2008. Như lời nhắn của NSND Xuân Bắc, điều quan trọng nhất lúc này là giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, tự tin và bước vào phòng thi bằng tất cả những gì đã chuẩn bị. Còn lại, hãy để kết quả là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực suốt những năm tháng học trò.