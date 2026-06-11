Mỗi ngày uống 1 cốc nước này là “thần dược chống nắng tự nhiên”, còn bổ cả gan và não: Nhiều người Việt dùng thường xuyên

Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Nutrients cho thấy trà xanh có thể đóng vai trò như một “lá chắn tự nhiên”, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của tia UV đối với cơ thể.

Công trình này do các nhà khoa học từ Đại học Chulalongkorn và Đại học Chiang Mai (Thái Lan) thực hiện, tập trung phân tích các hợp chất hoạt tính sinh học có trong trà xanh và phát hiện nhiều đặc tính đáng chú ý.

Là “lá chắn tự nhiên” cho da trong mùa hè

Theo nhóm nghiên cứu, trà là một trong những loại đồ uống được tiêu thụ phổ biến nhất trên thế giới, với nhiều dạng chế biến khác nhau. Trong số đó, trà xanh nổi bật nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, bao gồm polyphenol, caffein, cùng các khoáng chất và một lượng nhỏ vitamin, axit amin và carbohydrate.

Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích chi tiết thành phần của trà xanh, đồng thời thử nghiệm những hợp chất này trên mô hình động vật để đánh giá tác động sinh học.

Kết quả cho thấy việc sử dụng trà xanh có thể mang lại lợi ích đáng kể, đặc biệt đối với người sống ở khu vực nhiệt đới với cường độ tia cực tím (UV) cao. Trong bối cảnh tầng ozone ngày càng suy giảm do ô nhiễm môi trường, khiến tia UV trở thành mối nguy hại lớn hơn đối với sức khỏe con người, trà xanh được xem là một lựa chọn hỗ trợ bảo vệ cơ thể một cách tự nhiên.

Làm chậm quá trình lão hóa da, giảm nguy cơ ung thư da

Làn da là một trong những bộ phận chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ tia UV. Tuy nhiên, các hợp chất có nguồn gốc thực vật trong trà xanh đã cho thấy khả năng chống lại tác động của ánh sáng này, góp phần làm chậm quá trình lão hóa da.

Đáng chú ý, nhóm polyphenol, những chất chống oxy hóa mạnh, đóng vai trò then chốt. Các hợp chất này có thể tác động tích cực đến hoạt động sinh lý của tế bào, từ đó giúp hạn chế tổn thương và quá trình lão hóa do tia UV gây ra.

Không chỉ vậy, polyphenol còn được ghi nhận có tác dụng giảm căng thẳng, hỗ trợ bảo vệ hệ thần kinh và hạn chế các biến chứng liên quan đến sức khỏe. Những lợi ích này đã được ghi nhận qua một số nghiên cứu lâm sàng trước đó.

Bên cạnh polyphenol, EGCG trong trà xanh cũng được đánh giá cao về khả năng bảo vệ da. Thí nghiệm trên chuột cho thấy EGCG có thể làm giảm tỷ lệ hình thành và sự phát triển của các khối u da, thông qua cơ chế tương tự như quá trình phòng ngừa ung thư da ở con người.

Cụ thể, EGCG giúp hạn chế sự hình thành khối u do tia UV gây ra, đồng thời ngăn chặn tổn thương DNA, yếu tố được xem là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại ung thư. Ngoài ra, hợp chất này còn hỗ trợ bảo vệ da trước tình trạng cháy nắng.

Các nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy những hợp chất trong trà xanh có thể góp phần làm giảm nếp nhăn bằng cách thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Khi được thử nghiệm trên người, các nhà khoa học nhận thấy rằng cách đơn giản và hiệu quả nhất để hấp thụ những lợi ích này chính là uống trà xanh thường xuyên.

Có hàm lượng caffeine thấp hơn cà phê

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng các vitamin và khoáng chất, trà xanh được xem là thức uống có lợi cho sức khỏe, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật và cải thiện một số vấn đề cơ thể. Một số nghiên cứu còn cho thấy trà xanh có thể cải thiện sức khỏe gan, não và tim mạch.

Một trong những lý do khiến nhiều người ưa chuộng trà xanh là do hàm lượng caffeine thấp hơn cà phê. Chẳng hạn, một tách matcha chứa khoảng 70 mg caffeine, thấp hơn so với cà phê thông thường.

Ngoài ra, trà xanh còn chứa các hợp chất giúp làm chậm quá trình hấp thụ caffeine vào cơ thể. Nhờ đó, cảm giác tỉnh táo được duy trì ổn định hơn, đồng thời hạn chế tình trạng tụt năng lượng đột ngột sau khi sử dụng.

Việc lựa chọn giữa hai loại đồ uống này phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân. Với những ai mong muốn duy trì sự tỉnh táo và tập trung nhưng hạn chế tác dụng phụ, trà xanh có thể là lựa chọn phù hợp. Tuy vậy, vẫn cần tiêu thụ ở mức hợp lý vì trà xanh vẫn có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn nếu dùng quá nhiều.

(Tổng hợp)