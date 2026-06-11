Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa văn hóa ngoại giao cà phê trên toàn cầu

Trung Nguyên Legend tự hào đồng hành cùng Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum 2026 - AFF 2026) với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm" là diễn đàn đối thoại đa phương cấp cao do Việt Nam khởi xướng và chủ trì tổ chức. Diễn ra trong thời điểm ASEAN chính thức bước vào giai đoạn triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, chương trình quy tụ lãnh đạo cấp cao các quốc gia, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và thế hệ trẻ ASEAN, với 20 hoạt động đa dạng và 5 phiên toàn thể tập trung thảo luận về những vấn đề chiến lược định hình tương lai khu vực.

Các đại biểu hào hứng trải nghiệm hệ sinh thái cà phê đa dạng, khác biệt, đặc biệt của Trung Nguyên Legend tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Tiếp nối dấu ấn tại các kỳ Diễn đàn 2024-2025, năm 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Trung Nguyên Legend là thương hiệu cà phê duy nhất được lựa chọn đồng hành cùng Diễn đàn Tương lai ASEAN. Cùng vai trò cung ứng cà phê cho Diễn đàn, Trung Nguyên Legend đặc biệt mang đến một hành trình trải nghiệm chiều sâu văn hóa cà phê Việt Nam với thông điệp "Từ Di sản sống chung hài hòa đến Tương lai chung bền bỉ và thịnh vượng".

Theo đó, xuyên suốt Diễn đàn, những ly cà phê năng lượng tuyệt hảo cùng hệ sinh thái sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend theo ba văn minh cà phê thế giới Ottoman – Roman – Thiền đã đem đến những trải nghiệm đặc sắc cho các đại biểu quốc tế. Nổi bật, trong không gian đối thoại quốc tế cấp cao của ASEAN tại văn phòng hội nghị Diễn đàn, những ly cà phê Trung Nguyên Legend được phục vụ trang trọng, lan tỏa năng lượng sáng tạo, thức tỉnh, thúc đẩy khát vọng phát triển chung của khu vực. Đồng thời, sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend tiếp tục được lựa chọn làm món quà ngoại giao gửi đến lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia, các đoàn đại biểu và chuyên gia quốc tế tham dự Diễn đàn.

Cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend đồng hành cùng các đại biểu tại AFF 2026, lan tỏa tinh thần kết nối, sáng tạo cùng hướng đến một tương lai chung thịnh vượng, phát triển bền vững.

Đặc biệt, Trung Nguyên Legend đã có những đóng góp về tư tưởng và thực hành giàu giá trị từ văn hóa cà phê Việt Nam đến cộng đồng ASEAN và bạn bè quốc tế. Tham gia Tọa đàm AI thuộc khuôn khổ AFF 2026 với tham luận "Người dùng thức tỉnh, Cộng đồng vững bền và AI đáng tin cậy", Trung Nguyên Legend đã chia sẻ giá trị cà phê không chỉ là một thức uống mà còn là "nguồn năng lượng của sáng tạo, khát vọng và trách nhiệm đối với tương lai". Đồng thời, "văn hóa cà phê Việt Nam mang đến một thực hành về sự dừng lại, để mỗi người trở về với chính mình, suy ngẫm, đối thoại và đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn", giúp "giữ được sự tập trung, tỉnh thức và nội lực của con người" trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo ngày nay.

Các đại biểu quốc tế trải nghiệm Thiền cà phê tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Nổi bật, trải nghiệm Thiền cà phê đã tạo ấn tượng đặc biệt với đại biểu tham dự Diễn đàn, mang đến trải nghiệm chiều sâu văn hóa cà phê đến từ Việt Nam giàu tính chiêm nghiệm, nhân văn, tinh thần kết nối con người, tư tưởng và những giá trị chung của nhân loại.

Trung Nguyên Legend – "Đại sứ ngoại giao văn hóa cà phê"

Trên hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng cao giá trị ngành cà phê Việt Nam vượt ra khỏi vai trò của "một sản phẩm nông nghiệp hay ngành kinh tế" để trở thành cầu nối văn hóa và đối thoại với cộng đồng quốc tế.

Các đại sứ, khách quốc tế thích thú khám phá Bảo tàng Thế giới Cà phê, nơi "du khách có thể đắm chìm trong văn hóa cà phê" và "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn" (theo National Geographic)

Từ những sản phẩm cà phê hiện diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, hệ thống không gian cà phê được yêu thích tại Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ và sắp tới sẽ hiện diện tại Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu, Châu Á,… đến các hoạt động văn hóa, ngoại giao cà phê trên toàn cầu, Trung Nguyên Legend đang từng bước góp phần đưa văn hóa cà phê Việt Nam ngày càng được quốc tế nhìn nhận, đánh giá cao, "không chỉ như một quốc gia sản xuất mà còn là một nền văn hóa có chiều sâu".

Cà phê Trung Nguyên Legend đồng hành cùng các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam lan tỏa tinh thần phụng sự, kết nối cộng đồng tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Nhiều năm qua, sản phẩm cà phê của Trung Nguyên Legend luôn được lựa chọn phục vụ, hiện diện tại các Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu như APEC, ASEM, ASEAN, WEF, cũng như các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, trở thành "đại sứ ngoại giao" kết nối văn hóa Việt Nam với quốc tế. Trung Nguyên Legend còn là thương hiệu cà phê duy nhất được chọn cung ứng, phục vụ tại các sự kiện chính trị – kinh tế – văn hóa mang tầm vóc quốc gia và quốc tế như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các kỳ họp Quốc hội, các chương trình đồng hành cùng Bộ Quốc phòng,… góp phần khẳng định, nâng tầm giá trị thương hiệu cà phê Việt Nam.

Thiền cà phê, một trải nghiệm cà phê văn hóa do Trung Nguyên Legend sáng tạo mang đến cho cộng đồng quốc tế góc nhìn sâu sắc hơn về văn hóa cà phê Việt Nam.

Năm 2026 tiếp tục ghi dấu nhiều hoạt động văn hóa, ngoại giao cà phê nổi bật trong hành trình lan tỏa giá trị cà phê Việt Nam ra toàn cầu. Tại Trung Quốc, chương trình quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam với sự tham gia trực tiếp của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải đã chọn Trung Nguyên Legend làm thương hiệu đại diện. Trước đó, hệ thống quán Trung Nguyên Legend đã được các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc ghi nhận là cầu nối quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam, thúc đẩy giao lưu quốc tế.

Ông Marc Evans Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê đã nhận định đây là "trải nghiệm sâu sắc".

Trung Nguyên Legend cũng đồng hành cùng UBND tỉnh Đắk Lắk, UNESCO và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới với chủ đề "Từ những truyền thống đa dạng đến Di sản sống chung của nhân loại", góp phần lan tỏa sự khác biệt, đặc biệt của văn hóa cà phê Việt Nam không chỉ là một nông sản mà như một "di sản sống", mang lại đa giá trị từ kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển bền vững.

Trải nghiệm Thiền cà phê trong khuôn khổ Diễn đàn di sản cà phê thế giới, Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (bên phải) chia sẻ đây là "trải nghiệm và nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt".

Xây dựng một hành trình trải nghiệm trọn vẹn từ những ly cà phê năng lượng tuyệt ngon, đến những không gian đối thoại mở và những trải nghiệm văn hóa giàu chiều sâu lấy con người làm trung tâm trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Trung Nguyên Legend tiếp tục góp phần khẳng định giá trị của cà phê Việt Nam - "nguồn năng lượng của sáng tạo, tỉnh thức và kết nối", và lan tỏa văn hóa ngoại giao cà phê Việt Nam trên toàn cầu, hướng đến kết nối cộng đồng, kiến tạo một tương lai chung thịnh vượng và phát triển bền vững.