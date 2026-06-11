2.678 nhà thuốc trên toàn quốc - Dấu ấn gần một thập kỷ Long Châu vươn mình vì một Việt Nam khỏe mạnh

Cột mốc này không chỉ mang ý nghĩa mở rộng quy mô, mà còn là minh chứng cho một hành trình kiên định: thu hẹp khoảng cách chăm sóc y tế giữa thành thị và nông thôn; nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ chất lượng, an toàn thông qua những điểm chạm sức khỏe trong cộng đồng.

2.678 điểm chạm y tế đầu tiên trong cộng đồng

Với tinh thần "gần dân, sát dân", hệ thống không ngừng mở rộng điểm chạm y tế đầu tiên trong cộng đồng, từng bước trở thành chuỗi nhà thuốc với độ phủ khắp 34 tỉnh thành. Cái tên Long Châu từ phố thị đã len lỏi đến từng thôn xóm, bản làng, vươn tới những vùng núi cao và cả hải đảo xa xôi… giúp người dân dù ở đâu cũng có thể tiếp cận dược phẩm, dịch vụ chăm sóc hiện đại, an toàn, minh bạch với chi phí hợp lý, chất lượng đồng nhất. 2.678 nhà thuốc chính là 2.678 điểm tựa y tế vững chắc, bảo vệ sức khỏe gia đình khi "trái gió trở trời" và cả trong những tình huống khẩn cấp. Cộng hưởng cùng mạng lưới hơn 230 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, Long Châu đã và đang đồng hành chăm sóc sức khỏe cho hơn 33 triệu khách hàng trên toàn quốc, tương đương ⅓ dân số Việt Nam.

Hơn 22.000 dược sĩ Long Châu - lực lượng hỗ trợ cộng đồng tại các điểm chạm y tế cơ sở.

Cùng với những nhà thuốc sáng đèn từ sáng sớm đến đêm muộn là những con người Long Châu luôn tận tụy vì khách hàng. Mỗi đơn thuốc đều được tư vấn cẩn trọng, đảm bảo theo nguyên tắc đúng người - đúng toa - đúng chỉ định, giúp người dân hiểu rõ cách sử dụng và tuân thủ điều trị theo hướng bền vững. Không những vậy, các dược sĩ còn là cầu nối đưa những kiến thức y khoa chính thống đến gần người dân, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Mạng lưới sâu rộng 2.678 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng tạo nền tảng vững chắc để Long Châu triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nhiều khách hàng - đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính chia sẻ, đã xem dược sĩ Long Châu như người bạn đồng hành thân thiết. Bên cạnh nền tảng chuyên môn vững vàng, sự ân cần trong từng lời nói, những cử chỉ động viên trân trọng, hay lời khích lệ nhẹ nhàng của dược sĩ dần trở thành "liều thuốc tinh thần" giúp họ cảm thấy an tâm, ấm áp và được tiếp thêm sức mạnh trên hành trình sức khỏe.

Mở rộng tiện ích "Ví khỏe nhà ta" cho cả gia đình

Phát huy nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, Long Châu tiên phong ứng dụng dữ liệu cư trú để phục vụ người dân theo tài khoản gia đình, mở rộng các chương trình chăm sóc thiết thực.

Đáng chú ý, "Ví khoẻ nhà ta" là tính năng mới giúp nhiều thành viên trong cùng nhà liên kết vào một tài khoản chung trên ứng dụng Long Châu, nhằm cộng dồn chi tiêu, tích lũy điểm thưởng và nhận nhiều ưu đãi đặc biệt. Theo đó, người dùng chỉ cần xác thực thông tin gia đình (tối thiểu 3 thành viên) thông qua xác thực "Thông tin cư trú" trên ứng dụng VNeID, kích hoạt ví là có thể bắt đầu hành trình tích lũy.

Giải pháp mới "Ví khoẻ nhà ta" cho phép gia đình tích lũy điểm thưởng từ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Ngay sau khi kích hoạt tài khoản, gia đình sẽ được nhận ngay 3 phần quà miễn phí và bộ sưu tập voucher trị giá đến hơn 1 triệu đồng có thể sử dụng ngay lập tức, áp dụng cho đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu như: mua thuốc, thực phẩm chức năng, trang bị các thiết bị y tế, tiêm phòng, xét nghiệm…

Theo các chuyên gia, đây không chỉ là giải pháp thiết thực giúp khách hàng giảm gánh nặng tài chính, tiết kiệm chi tiêu trước bối cảnh "bão giá", mà còn là nền tảng giúp xoá nhoà khoảng cách địa lý trong chăm sóc sức khỏe gia đình. Thông qua dữ liệu được đồng bộ trong tài khoản gia đình, người con dù ở xa cũng có thể dễ dàng quản lý đơn thuốc tiểu đường, huyết áp của cha mẹ già ở quê, hay theo dõi lịch tiêm phòng của các em nhỏ… ngay trên một ứng dụng duy nhất. Từ đó, việc quan tâm và chăm sóc thường nhật thuận tiện hơn. Tài khoản sức khỏe chung cũng trở thành sợi dây gắn kết tình cảm đa thế hệ.

Thắp thêm hy vọng cho bệnh nhân bệnh hiếm tại Việt Nam

Bên cạnh gia tăng điểm chạm, Long Châu còn đẩy mạnh hợp tác chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu trong và ngoài nước. Đây là bước đi cụ thể hướng đến nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp y tế thế hệ mới, chất lượng, công bằng cho người dân Việt Nam, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Long Châu nỗ lực rút ngắn khoảng cách tiếp cận thuốc thế hệ mới giữa người dân Việt Nam với các quốc gia phát triển.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết, theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu ngành y dược IQVIA MIDAS, trong giai đoạn 2012 - 2021, thế giới có khoảng 460 thuốc phát minh, nhưng người dân Việt Nam chỉ đang tiếp cận khoảng 9%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Từ thực tế này, Long Châu xác định sứ mệnh không chỉ ở hoạt động kinh doanh, mà còn là góp phần nâng cao cơ hội tiếp cận các giải pháp tiên tiến cho người dân.

Bà Đỗ Quyên phân tích, việc đưa các nhóm thuốc phát minh, thuốc điều trị bệnh hiếm và các bệnh lý phức tạp cần giải pháp chuyên sâu về Việt Nam sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực. Trước hết là giúp tăng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay trong nước mà không cần đi ra nước ngoài, giảm đáng kể gánh nặng tài chính, hạn chế tình trạng "chảy máu ngoại tệ". Quan trọng hơn, việc được chăm sóc trong môi trường quen thuộc còn giúp cải thiện tinh thần và chất lượng sống của bệnh nhân.

2.678 nhà thuốc Long Châu - 2.678 điểm chạm y tế gần người dân, sát người dân.

Dự kiến trong năm 2026, hệ thống sẽ đưa hơn 30 loại thuốc thế hệ mới và giải pháp điều trị về Việt Nam. Thực tế, tháng 4 vừa qua, đơn vị đã cùng với hãng dược hàng đầu Anh quốc giới thiệu 3 giải pháp y khoa tiên tiến dành cho hen nặng, lupus ban đỏ hệ thống và hội chứng tan máu tăng ure huyết không điển hình - những bệnh lý có gánh nặng điều trị lớn. Trong đó, mạng lưới 2.678 nhà thuốc trên toàn quốc tiếp tục phát huy vai trò điểm chạm sức khỏe cộng đồng, giúp hàng triệu bệnh nhân trong nước dễ dàng tiếp cận hơn với thuốc hiếm, phát minh y khoa chuẩn quốc tế, được chăm sóc hiện đại tương đương tại các nước phát triển.

Gần một thập kỷ qua, Long Châu luôn đặt sức khỏe người dân là ưu tiên hàng đầu. 2.678 nhà thuốc phủ khắp 34 tỉnh thành không chỉ là 2.678 điểm chạm y tế gần dân, sát dân, mà còn là 2.678 lời cam kết cho hành trình xây dựng một hệ sinh thái y tế toàn diện - nơi mỗi người dân đều được bảo vệ và chăm sóc bằng cả trí tuệ lẫn trái tim người Việt, vì một Việt Nam khỏe mạnh.