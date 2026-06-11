Chủ tịch Đặng Thanh Hằng: "Uy tín trong ngành làm đẹp không thể xây dựng chỉ bằng quảng cáo"

Chia sẻ về hành trình gần 4 thập kỷ cống hiến, Chủ tịch Đặng Thanh Hằng khẳng định: Uy tín thực sự phải đến từ chuyên môn, sự minh bạch và cái tâm làm nghề tử tế.

Chủ tịch Đặng Thanh Hằng - Founder Thanh Hằng Beauty Medi

Khi uy tín được định nghĩa bằng sự an toàn và niềm tin

Bước chân vào lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp từ gần 38 năm trước, Chủ tịch Đặng Thanh Hằng luôn mang theo một tư duy nhất quán khi xây dựng Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi. Giữa làn sóng công nghệ mới liên tục thay đổi, bà nhận định rằng công nghệ có thể là yếu tố thu hút khách hàng ban đầu, nhưng sự an toàn và niềm tin mới là sợi dây bền chặt giữ chân họ ở lại lâu dài.

"Tôi luôn quan niệm rằng uy tín trong ngành thẩm mỹ không thể xây chỉ bằng quảng cáo. Nó phải đến từ sự chuẩn mực trong chuyên môn, sự minh bạch và kết quả thực tế khách hàng cảm nhận được sau nhiều năm. Đó cũng là lý do ngay từ đầu, Thanh Hằng Beauty Medi lựa chọn định hướng làm nghề nghiêm túc, ưu tiên yếu tố y khoa và tính an toàn thay vì chạy theo xu hướng thị trường" - Bà Đặng Thanh Hằng chia sẻ.

Để xây dựng uy tín trong ngành thẩm mỹ trong suốt nhiều năm, Chủ tịch Đặng Thanh Hằng luôn ưu tiên chuẩn mực chuyên môn, sự minh bạch và kết quả thực tế thay vì chạy theo xu hướng thị trường

Sự khắt khe này được minh chứng rõ nét nhất qua tiêu chí lựa chọn nhân sự. Nhận thức rõ nhóm khách hàng tinh hoa và giới doanh nhân ngày nay vô cùng hiểu biết, không chỉ đòi hỏi kết quả đẹp mà còn đặc biệt quan tâm đến danh tính người trực tiếp điều trị cho mình, Chủ tịch Đặng Thanh Hằng khẳng định:

"Tại Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi, đội ngũ bác sĩ nước ngoài làm việc đều có hồ sơ chuyên môn, bằng cấp và giấy phép rõ ràng theo đúng quy định. Tôi luôn cho rằng sự minh bạch về chuyên môn là nền tảng để tạo dựng niềm tin bền vững."

Đội ngũ bác sĩ Việt Nam và Quốc tế tại Thanh Hằng Beauty Medi đều có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp và chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định

Triết lý thẩm mỹ tự nhiên: Đẹp hơn nhưng vẫn là chính mình

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất tạo nên bản sắc của Thanh Hằng Beauty Medi chính là sự từ chối thẳng thắn trước những trào lưu làm đẹp quá mức hay xu hướng tạo ra những gương mặt rập khuôn theo một công thức chung.

Suốt nhiều năm qua, thương hiệu luôn kiên trì theo đuổi gu thẩm mỹ tinh tế: tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa và giữ trọn vẹn thần thái riêng của từng cá nhân. Thực tế chứng minh, đại đa số khách hàng tìm đến đây không có nhu cầu biến đổi thành một ai khác. Điều họ tìm kiếm là một phiên bản hoàn thiện hơn, tươi tắn hơn và tự tin hơn của chính mình. Đây cũng chính là xu hướng thẩm mỹ bền vững mà thế giới đang hướng tới.

Thanh Hằng Beauty Medi luôn kiên trì theo đuổi gu thẩm mỹ tinh tế: tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa và giữ trọn vẹn thần thái riêng của từng cá nhân

Giữ gìn sự tử tế giữa dòng chảy thị trường

Khi được hỏi về thử thách lớn nhất trong hành trình xây dựng một thương hiệu làm đẹp lâu năm, Chủ tịch Đặng Thanh Hằng không ngần ngại chia sẻ: "Khó nhất là giữ được sự tử tế và nhất quán suốt nhiều năm. Trong gần 38 năm làm nghề, tôi luôn giữ quan điểm 'làm thật - kinh doanh thật - nói thật'. Có thể mình không phải nơi quảng cáo lớn nhất, nhưng tôi muốn khách hàng khi bước vào Thanh Hằng Beauty Medi luôn cảm thấy yên tâm và được tôn trọng. Tôi tin rằng trong ngành làm đẹp, niềm tin luôn quan trọng hơn mọi chiến dịch marketing".

Dưới góc nhìn của một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, Chủ tịch Đặng Thanh Hằng dự đoán về sự thay đổi của xu hướng làm đẹp hiện nay trong tương lai:

"Tôi nghĩ khách hàng sẽ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn, tính cá nhân hóa và vẻ đẹp tự nhiên. Công nghệ có thể thay đổi liên tục, nhưng gu thẩm mỹ tinh tế và sự chuẩn hóa trong y khoa mới là điều tạo nên giá trị lâu dài cho một thương hiệu."

Phòng khám Chuyên khoa thẩm mỹ Thanh Hằng Beauty Medi - Trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Số giấy phép hoạt động: 3516/HNO – GPHĐ

Thời gian hoạt động: Từ 08h30 đến 21h00 trong ngày (tất cả các ngày trong tuần)

Địa chỉ: Tầng 3, số 36 Tuệ Tĩnh, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày cấp: 10/06/2020

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