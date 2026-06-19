Ca sĩ Việt giàu bậc nhất showbiz: Sống trong cơ ngơi 20 tỷ, “nắm trùm” loạt công ty riêng nhưng ra nhạc bị chê thảm họa

“Phú bà showbiz” đời thực: Sống trong biệt thự hàng chục tỷ, làm mẹ đơn thân và sở hữu hệ sinh thái kinh doanh riêng

Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ trước khi dần khẳng định tên tuổi ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất.

Khán giả thế hệ 8X, 9X chắc hẳn không xa lạ với loạt bản hit từng phủ sóng một thời như Lâu Đài Cát, Thần Thoại, Thua Một Tình Yêu hay Tiếng Vĩ Cầm . Đây đều là những ca khúc gắn liền với giai đoạn hoàng kim của Nhật Kim Anh trên thị trường nhạc Việt.

MV Lâu Đài Cát - Nhật Kim Anh

Dù được khán giả biết đến qua những sản phẩm âm nhạc khi mới bước vào nghề nhưng diễn xuất mới là lĩnh vực tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Nhật Kim Anh. Từ Một Cơn Mê, Gieo Gió cho đến đặc biệt là vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa , nữ nghệ sĩ liên tục ghi dấu ấn với hình tượng người phụ nữ chịu nhiều bi kịch.

Hình ảnh “bầm dập” của Nhật Kim Anh trong phim từng gây ấn tượng với khán giả

Thế nhưng, trong lúc nhiều nghệ sĩ cùng thời vẫn phụ thuộc chủ yếu vào cát-xê biểu diễn, Nhật Kim Anh âm thầm mở rộng hoạt động kinh doanh. Nữ nghệ sĩ liên tục đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như mỹ phẩm, thực phẩm, cà phê,... Theo thông tin doanh nghiệp được công bố, nữ ca sĩ hiện tham gia điều hành hoặc góp vốn tại nhiều công ty. Có doanh nghiệp từng tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng chỉ sau vài năm hoạt động. Trong nhiều công ty, Nhật Kim Anh đều nắm tỷ lệ sở hữu chi phối từ 50-55%.

Hiện tại, Nhật Kim Anh sinh sống trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 200m2 tại TP.HCM, được định giá khoảng 20 tỷ đồng. Không gian sống được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng với khuôn viên ngập tràn cây xanh, hồ cá Koi, sân vườn rộng rãi và nội thất sang trọng. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nhật Kim Anh lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân.

Cơ ngơi căn biệt thự trị giá 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh

Cuộc sống viên mãn được nhiều người mơ ước

Nhật Kim Anh được người hâm mộ ví von là phú bà showbiz đời thực

Đam mê ca hát khó bỏ nhưng màn comeback bị netizen chê “thảm họa”

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh hiện có trong tay gần như mọi thứ mà nhiều người mơ ước nhưng cô vẫn chưa từng từ bỏ đam mê ca hát. Năm 2025, sau gần 3 năm ấp ủ, Nhật Kim Anh tái xuất Vpop với MV Cát Bụi Dần Tan Trôi . Đây được xem là một trong những dự án tham vọng nhất của nữ ca sĩ khi mạnh dạn từ bỏ hình ảnh quen thuộc gắn với những bản ballad bi lụy để thử sức với màu sắc âm nhạc hiện đại hơn.

MV Cát Bụi Dần Tan Trôi - Nhật Kim Anh

Thế nhưng ngay sau khi phát hành, Cát Bụi Dần Tan Trôi liên tục vấp phải những tranh cãi trái chiều và nhận về những lời đánh giá gay gắt như “MV thảm họa” hay “MV 20 năm trước”. Không ít người cho rằng chất liệu dance-pop pha trộn các xu hướng hiện đại chưa thực sự phù hợp với chất giọng vốn là thế mạnh của Nhật Kim Anh. Thậm chí, một số bình luận còn ví von Cát Bụi Dần Tan Trôi như một "bữa tiệc quá nhiều món". Những tranh cãi liên quan đến một số chi tiết kỹ thuật trong MV càng khiến sản phẩm trở thành đề tài được bàn luận nhiều hơn trên mạng xã hội.

Nhật Kim Anh bị chê lỗi thời trong sản phẩm comeback

Dù đầu tư vào MV nhưng sản phẩm này bị nhiều khán giả chê như xem từ 20 năm trước

Chỉ vài tháng sau sản phẩm gây nhiều ý kiến trái chiều, ngày 20/4 vừa qua, nữ ca sĩ tiếp tục trở lại với MV Ngày Chờ Đêm Mong . Đây được xem như dấu mốc cho hành trình làm mới bản thân của Nhật Kim Anh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nếu Cát Bụi Dần Tan Trôi tạo ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều thì việc trở lại với sản phẩm mới nhất như một cách để Nhật Kim Anh tìm lại sự đồng cảm của khán giả.

Sau hơn 20 năm làm nghề, Nhật Kim Anh có thể không còn là cái tên tạo ra những ca khúc phủ sóng như trước nhưng không thể phủ nhận cô vẫn là một trong số ít nghệ sĩ kiên trì với âm nhạc sau từng ấy năm. Giữa lúc đã có trong tay sự nghiệp kinh doanh thành công, cuộc sống đủ đầy và chỗ đứng riêng nhưng nữ nghệ sĩ vẫn lựa chọn tiếp tục ra nhạc và theo đuổi đam mê đã gắn bó với mình từ những ngày đầu bước chân vào showbiz.

MV Ngày Chờ Đêm Mong - Nhật Kim Anh

Tạo hình của Nhật Kim Anh trong sản phẩm mới nhất ra mắt vào tháng 4 vừa qua

Ảnh: FBNV