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Nữ ca sĩ Bolero ốm nặng, kiệt sức: Tuyệt đối không bỏ 1 việc

| | Lifestyle

Nữ ca sĩ Bolero ốm nặng, kiệt sức: Tuyệt đối không bỏ 1 việc

"Có nhiều lúc tôi rơi vào hoàn cảnh rất khó xử vì sự kiện chỉ mời duy nhất một ca sĩ" – Dương Hồng Loan cho biết.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Bolero Dương Hồng Loan. Tại chương trình tuần này, nữ nghệ sĩ tâm sự về sự nghiệp, công việc của mình.

Nữ ca sĩ Bolero ốm nặng, kiệt sức: Tuyệt đối không bỏ 1 việc- Ảnh 1.

Dương Hồng Loan

Cô nói: "Tôi thường xuyên biểu diễn với lịch trình dày đặc nên không ít lần chị rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức. Có nhiều lúc tôi rơi vào hoàn cảnh rất khó xử vì sự kiện chỉ mời duy nhất một ca sĩ, những lúc như vậy, tôi tuyệt đối không thể bỏ show dù ốm nặng, kiệt sức.

Tuy nhiên, chính sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và sự tin tưởng từ ban tổ chức đã trở thành nguồn năng lượng lớn nhất giúp tôi vượt qua khó khăn.

Chỉ cần bước lên sân khấu, hòa vào không khí cùng mọi người là mọi mệt mỏi dường như tan biến. Việc cống hiến hết mình trong đêm diễn không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui lớn của tôi.

Dù thể hiện rất nhiều bài hát khác nhau, "Duyên phận" và "Áo mới Cà Mau" vẫn là hai ca khúc được khán giả yêu cầu tôi hát nhiều nhất trong mỗi chương trình. Dù tôi không phải là người đầu tiên thể hiện "Duyên phận", bài này gắn với chị Như Quỳnh cơ nhưng chính tình cảm của công chúng đã giúp bài hát này gắn liền với tên tuổi của tôi suốt nhiều năm qua.

Nữ ca sĩ Bolero ốm nặng, kiệt sức: Tuyệt đối không bỏ 1 việc- Ảnh 2.

Thực ra, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tất cả đều bắt đầu từ niềm đam mê tự nhiên, rồi chính âm nhạc đã dẫn dắt tôi bước đi trên con đường nghệ thuật.

Âm nhạc mang lại điều quá hạnh phúc và tuyệt vời đối với tôi. Tôi chưa từng nghĩ âm nhạc lại có thể mang đến cho cuộc sống của mình nhiều điều đến thế.

Với tôi, âm nhạc không chỉ là một công việc, một cái nghề mà còn là món quà vô giá mang lại tình yêu thương của khán giả cùng những cơ hội, may mắn trong cuộc đời.

Ngoài đời sống, dịp tôi yêu thích nhất trong năm chính là ngày Tết Nguyên Đán, vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi cả gia đình tôi được sum họp bên nhau. Những lúc gặp áp lực hay căng thẳng thay vì đi chơi xa, tôi thường chọn ở nhà thư giãn cùng người thân và lắng nghe những bản tình ca bolero nhẹ nhàng để cân bằng lại cuộc sống".

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Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

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