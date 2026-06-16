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Lâu đài 300 tỷ sáng nhất Bắc Ninh lúc này

| | Lifestyle

Với sự xa hoa, đồ sộ, tòa lâu đài còn được cho là tiền điện bằng tiền lương tháng cơ bản của một người.

Người dân Bắc Ninh không ai không biết đến tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ ở Gia Bình. Tòa lâu đài này được bắt đầu khởi công vào năm 2022. Sau khoảng 2 năm thi công liên tục, công trình chính thức hoàn thiện và làm lễ tân gia vào cuối năm 2024. Ước tính tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện lên tới hơn 300 tỷ đồng và phần đỉnh chóp cao nhất của công trình tương đương với chiều cao của một tòa nhà 12 tầng, công trình này được mệnh danh là nơi "sáng nhất Bắc Ninh" cả ngày lẫn đêm, khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn thậm chí lấy máy ra để chụp vài tấm hình.

Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà được phủ một gam màu vàng kem tinh tế nhưng sang trọng. Sắc màu này giúp công trình toát lên vẻ vương giả và nổi bật hẳn so với không gian xung quanh.

Ngoại thất của tòa biệt phủ là sự tái hiện hoàn hảo vẻ đẹp lộng lẫy của các cung điện Hoàng gia châu Âu cổ kính. Điểm nhấn kiến trúc lớn nhất nằm ở phần đỉnh với một mái vòm lớn ở trung tâm, kết hợp hài hòa cùng 4 phần mái vòm phụ bao quanh. Cách thiết kế này tạo cảm giác phân tầng vững chãi, uy nghi.

Vào ban đêm, toàn bộ hệ thống led của toàn lâu đài được bật sáng rực rỡ, tạo khung cảnh ảo diệu như bước vào cổ tích. Tòa lâu đài vốn đã xa hoa, hoành tráng, khi lên đèn lại càng thêm nổi bật giữa làng quê yên bình. Người ta còn đùa nhau rằng riêng tiền điện 1 tháng ở đây cũng có thể bằng tiền lương cơ bản của một người.

Bước vào bên trong, không gian tòa lâu đài khiến bất kỳ ai cũng phải choáng ngợp bởi sự xa xỉ trong việc lựa chọn vật liệu và nội thất. Chủ nhân đã chịu chi khi bài trí toàn bộ không gian bằng các loại gỗ quý hiếm.

Từ hệ thống trần nhà, tường ốp, cầu thang, cho đến các phòng chức năng như phòng thờ, phòng ngủ đều được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Tầng 1 được đặt các bộ bàn ghế gỗ nguyên khối mang kích thước khổng lồ, là sự giao thoa giữa nét truyền thống và quyền quý. Bên cạnh còn là phòng bếp rộng rãi, tiện cho cả gia đình quây quần bên nhau.

Món đồ nội thất đắt giá và chiếm trọn "spotlight" của đại sảnh là bộ đèn chùm khổng lồ kéo dài xuyên suốt 2 tầng nhà. Theo các đơn vị review kiến trúc, giá trị của riêng bộ đèn này được ước tính ngang ngửa với một chiếc xe siêu sang Maybach.

Khác với hành lang phân tầng đóng kín thông thường, hành lang của tòa lâu đài được thiết kế theo dạng giếng trời thông tầng kết hợp lộ thiên nội thất, mang đậm hơi thở kiến trúc nhà hát và cung điện hoàng gia phương Tây. Với thiết kế theo vòng tròn, hành lang tạo chiều sâu hun hút khi nhìn từ trên cao xuống.

Sáng nhất Bắc Ninh lúc này: Lâu đài 300 tỷ kín hoa tươi, đám cưới "trong truyền thuyết" ngắm online cũng đủ choáng

Theo Lam Phương

Phụ nữ mới

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