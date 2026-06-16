7 triệu người vào xem "tổng tài" Vbiz nay làm nghề chạy xe ôm

Là Quán quân Cười Xuyên Việt và ghi dấu ấn qua hàng loạt web-drama đình đám, Võ Tấn Phát là một trong những gương mặt được yêu thích trên mạng xã hội. Tuy nhiên thời gian gần đây, nam diễn viên lại gây chú ý theo một cách hoàn toàn khác. Thay vì xuất hiện trong các tiểu phẩm hài hay những dự án giải trí quen thuộc, Võ Tấn Phát liên tục đăng tải series trải nghiệm nghề nghiệp mưu sinh. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã hóa thân thành đủ kiểu lao động phổ thông khiến cư dân mạng xem không kịp.

Lướt trang cá nhân của Võ Tấn Phát, nhiều người không khỏi bật cười vì hôm nay còn thấy anh đang cặm cụi giặt sấy quần áo, ngày mai đã xuất hiện trong bộ đồ tài xế công nghệ chạy xe ôm giữa đêm. Có hôm nam diễn viên ngồi bên xe hủ tiếu gõ phục vụ khách, hôm khác lại ra vườn thu hoạch măng cụt, cạo mủ cao su hay thậm chí leo cây gỡ sầu riêng. Theo thống kê từ các video được đăng tải, nhiều clip đạt từ 1-7 triệu lượt xem. Một số tập còn thu hút hàng chục triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Clip chạy xe ôm thu hút hơn 7 triệu view.

Những video trải nghiệm đủ nghề của Võ Tấn Phát có hàng triệu lượt xem, cực viral trên MXH

Đáng chú ý, Võ Tấn Phát không chỉ đứng quan sát hay trải nghiệm cho có. Trong mỗi video, nam diễn viên đều trực tiếp tham gia công việc như một lao động thực thụ. Từ việc rửa cá, tách hàu, sơ chế trái cây cho đến đứng bán hàng hay làm việc tại các xưởng sản xuất, anh đều cố gắng hoàn thành đầy đủ các công đoạn. Dưới phần bình luận, hàng loạt cư dân mạng bày tỏ sự thích thú. Nhiều người cho rằng đây là một trong những series nội dung đời sống gần gũi và dễ xem nhất hiện nay. Một số ý kiến còn đùa rằng chỉ cần nghỉ theo dõi vài ngày là Võ Tấn Phát đã đổi sang một nghề mới.

Từ một diễn viên hài, Võ Tấn Phát đang cho thấy khả năng sáng tạo nội dung đa dạng khi liên tục mang đến những góc nhìn mới về các nghề nghiệp trong xã hội. Chính sự lăn xả và chịu khó này đã giúp anh giữ được sức hút ổn định, đồng thời tạo ra hàng loạt video đạt triệu view chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Võ Tấn Phát làm tiểu thương chợ cá cũng chuyên nghiệp như ai

Khi thì thấy nam diễn viên đã xuất hiện trong rừng cao su để cạo mủ

Tối đến lại thấy Võ Tấn Phát bên xe hủ tiếu gõ

Mùa nào thức nấy, Võ Tấn Phát thu hoạch hết sầu riêng đến măng cụt...

Quá khứ của Võ Tấn Phát

Sinh ra trong một gia đình không có ai theo đuổi công việc nghệ thuật, Võ Tấn Phát nay hoạt động với các vai trò như diễn viên, người dẫn chương trình. Xuất thân từ một gia đình thuần nông ở miền Tây, tuổi thơ của nam diễn viên gắn liền với những công việc đồng áng và cuộc sống bình dị nơi quê nhà. Thời điểm đó, nghệ thuật vẫn là một khái niệm rất xa lạ với cậu bé vùng quê khi xung quanh không có nhà văn hóa hay môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Những gì Võ Tấn Phát biết về sân khấu, diễn xuất chủ yếu đến từ các chương trình phát trên truyền hình.

Dù vậy, niềm yêu thích nghệ thuật đã nhen nhóm trong anh từ rất sớm. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Võ Tấn Phát đã xác định bản thân muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, dù chưa hình dung rõ sẽ trở thành diễn viên, MC hay nghệ sĩ hài. Thời điểm đăng ký đại học, anh là học sinh duy nhất của trường lựa chọn thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Vì chỉ có một bộ hồ sơ nên nhà trường không thể gửi theo đợt chung, nam diễn viên phải tự mình hoàn tất mọi thủ tục và lên TP.HCM dự thi.

Võ Tấn Phát có nhiều năm chật vật trước khi được biết đến như hiện tại

Quyết định theo đuổi nghệ thuật của Võ Tấn Phát từng vấp phải sự phản đối từ gia đình. Ba mẹ anh mong con trai theo học những ngành nghề ổn định như bác sĩ, kiến trúc sư hay giáo viên thay vì bước chân vào lĩnh vực giải trí đầy bấp bênh. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, Võ Tấn Phát vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Trong những năm tháng sinh viên, anh vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống, đồng thời tích lũy kinh nghiệm từ nhiều công việc khác nhau. Những ngày đầu chạm ngõ nghệ thuật không hề dễ dàng. Võ Tấn Phát từng nhận cát-xê chỉ 100 nghìn đồng cho một suất diễn kịch cà phê. Sau đó, anh lần lượt cộng tác với nhiều sân khấu như 5B, Hoàng Thái Thanh, Thế Giới Trẻ... trước khi dần khẳng định tên tuổi qua các cuộc thi hài, web-drama và chương trình truyền hình.

Năm 2017, Võ Tấn Phát giành quán quân cuộc thi Cười Xuyên Việt với tiểu phẩm về chàng trai mê ca hát, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Tiếp đó, anh cùng ca sĩ Akira Phan đoạt giải nhất Cặp Đôi Hài Hước năm 2018. Năm 2020, anh thử sức ở lĩnh vực dẫn chương trình và xuất sắc giành giải Én Vàng Nghệ Sĩ. Năm 2021, Võ Tấn Phát ra mắt web-drama Gia Đình Cục Súc và nhận được phản hồi tích cực. Gần đây, Võ Tấn Phát được xuất hiện liên tục trong các chương trình lớn như 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi, Our Song Vietnam ...

Nam diễn viên còn gây chú ý bởi hình ảnh "tổng tài" xây dựng trên MXH

Khi được hỏi về việc sáng tạo nội dung trên MXH, Võ Tấn Phát chia sẻ với chúng tôi: "Nói nào ngay, những video clip của tôi gần như 100% là không có bình luận chê, vì cái nào chê tôi xoá hết rồi… Haha. Tôi ngu dại gì mà để lại làm chi, đọc mấy cái đó áp lực, ai chê thì xoá. Nhưng nhìn chung tôi thấy mọi người đùa là nhiều thôi, tôi đọc được như: Cạn phước lắm mới thấy những video clip này, Biết vậy nãy đi ngủ rồi để khỏi lướt những video như này, Một người ế show triệu người phải khổ… Nghe qua có vẻ châm biếm nhưng thật sự nó rất vui vẻ, mang đến nguồn năng lượng hài hước, tích cực. Tôi làm nội dung với mục đích giải trí, thấy mọi người cười là coi như thành công rồi. Tôi làm content tổng tài, mọi người thấy ngại là tôi thành công".

Võ Tấn Phát vừa xây xong căn nhà bề thế cho bố mẹ tại quê nhà cách đây không lâu

Nam diễn viên cũng sở hữu căn hộ riêng sang trọng, hiện đại

Ảnh: FBNV