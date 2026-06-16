Việt Nam có ca sĩ đẹp cực phẩm, sắc vóc trẻ đến khó tin: Đang nổi tiếng thì mất tích bí ẩn, vừa trở lại gây chú ý

Thiều Bảo Trang trở lại sau 2 năm

Tối 15/6, Thiều Bảo Trang phát hành MV Đi Biển Nghe Nhạc. Sản phẩm do T.R.I sáng tác, được giới thiệu là ca khúc dành cho mùa hè với màu sắc pop/chill, giai điệu nhẹ và không gian hình ảnh lấy bối cảnh biển. Đây là MV mới của nữ ca sĩ sau hơn 2 năm kể từ Thôi Anh Đừng Nhiều Lời vào năm 2024, đánh dấu việc cô trở lại với một hình ảnh mềm hơn, đời thường hơn.

Đi Biển Nghe Nhạc - Thiều Bảo Trang

Đi Biển Nghe Nhạc là bản pop nhẹ nhàng, dễ nghe, khắc họa cảm xúc buông bỏ đầy dịu dàng. Lấy bối cảnh biển và hoàng hôn, ca khúc kể về hai người học cách chấp nhận, để ký ức trôi qua như những con sóng và chúc nhau bình yên. Nội dung bài hát vẫn có màu buồn của một chuyện tình đã qua. Tuy nhiên, bài hát không đẩy cảm xúc vào bi lụy. Điểm chính nằm ở việc nhân vật chọn buông bỏ, dành cho nhau một kết thúc đủ tốt để tiếp tục sống nhẹ hơn.

Thiều Bảo Trang trong MV Đi Biển Nghe Nhạc

MV Đi Biển Nghe Nhạc được thực hiện tại Vĩnh Hy là một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. Những khung hình thiên nhiên hùng vĩ, bãi biển xanh trong cùng vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này trở thành chất liệu quan trọng để truyền tải tinh thần tự do của ca khúc. MV sử dụng bối cảnh biển với các khung hình cát vàng, nước xanh, ghềnh đá, cung đường ven biển và nắng mùa hè.

Thiều Bảo Trang xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc cá nhân như lái xe Jeep mui trần, đạp xe, chạy bộ trên bãi biển, vui đùa cùng chú chó Happy, ôm ván lướt sóng hay ngồi nhìn hoàng hôn. MV giống một cuốn nhật ký chuyến đi. Nhân vật không cần đối thoại với ai mà chủ yếu ở trong không gian của riêng mình. Vì vậy, Đi Biển Nghe Nhạc tạo cảm giác Thiều Bảo Trang đang chủ động rời khỏi hình ảnh cũ để chọn một màu sắc gần gũi, ít phô trương hơn.

Đi Biển Nghe Nhạc cho thấy Thiều Bảo Trang có sự thây đổi trong định hướng âm nhạc

Nhìn tổng thể, Đi Biển Nghe Nhạc cho thấy Thiều Bảo Trang có sự dịch chuyển rõ rệt so với hình ảnh sôi động, gợi cảm từng gắn với cô trước đây. Ca khúc chọn cách đi vào cảm xúc nhẹ hơn, tiết chế hơn, không đặt nặng cao trào mà ưu tiên không khí thư giãn, phù hợp với tinh thần mùa hè và thông điệp buông bỏ. Đây là hướng đi giúp nữ ca sĩ có thêm màu sắc mới, mềm mại và gần gũi hơn trong mắt khán giả. Tuy nhiên, để nói Đi Biển Nghe Nhạc có thể tạo thành một cú bật thật sự cho Thiều Bảo Trang trên đường đua Vpop hay không, vẫn cần thêm thời gian để nhìn vào hiệu ứng nghe nhạc, độ lan tỏa của MV và phản ứng từ khán giả đại chúng.

Hành trình hơn 10 năm hoạt động nhiều màu sắc của Thiều Bảo Trang

Thiều Bảo Trang sinh năm 1992, quê Thanh Hóa. Cô từng được chú ý khi lọt top 9 dòng nhạc nhẹ Sao Mai Điểm Hẹn 2011, sau đó tiếp tục xuất hiện tại Giọng Hát Việt 2012 trong đội Hồ Ngọc Hà. Ở giai đoạn đầu, nữ ca sĩ có lợi thế về ngoại hình, giọng hát và khả năng trình diễn, nhưng hành trình sau các cuộc thi lại không bứt lên mạnh như kỳ vọng.

Thiều Bảo Trang từng là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng tại Vpop

Năm 2013, Thiều Bảo Trang cùng em gái Thiều Bảo Trâm hoạt động trong nhóm Bee.T. Thời điểm ra mắt, nhóm từng gây chú ý nhờ đội hình hai chị em có ngoại hình sáng, phong cách trẻ trung và được nhạc sĩ Phương Uyên hỗ trợ. Bee.T vì thế được xem là một trong những nhóm nữ đáng kỳ vọng của Vpop giai đoạn đó. Tuy nhiên, khi cái tên vừa bắt đầu có độ nhận diện, nhóm lại không duy trì hoạt động lâu dài. Sau vài năm, hai chị em dần tách ra theo đuổi con đường riêng, còn Thiều Bảo Trang bước vào hành trình solo nhiều thử nghiệm.

Thiều Bảo Trang và Thiều Bảo Trâm từng hoạt động cùng nhau trong nhóm nhạc Bee.T

Cặp chị em nổi tiếng Vbiz nhưng chưa có sản phẩm âm nhạc bứt phá

Trong hành trình sự nghiệp ca hát nhiều năm qua, Thiều Bảo Trang không đóng khung mình ở một màu nhạc cố định. Cô từng đi qua những bản ballad như Sợ Tình Phôi Pha, 1000 Ngày Yêu, thử sức với màu sắc trẻ trung hơn ở Be With You, Lalala Yêu, rồi tiếp tục làm mới mình qua Oxytocin, Đừng Một Lần Rồi Thôi hay Thôi Anh Đừng Nhiều Lời. Mỗi giai đoạn đều cho thấy nữ ca sĩ có nỗ lực thay đổi, từ hình ảnh nữ tính, gợi cảm đến những sản phẩm mang màu RnB, điện tử hoặc dance-pop. Tuy nhiên, dù liên tục thử nghiệm, Thiều Bảo Trang vẫn thiếu một ca khúc đủ sức tạo dấu ấn rộng rãi.

Trong hành trình sự nghiệp ca hát nhiều năm qua, Thiều Bảo Trang không đóng khung mình ở một màu nhạc cố định

Bên cạnh âm nhạc, Thiều Bảo Trang còn là một trong những mỹ nhân Vpop có sắc vóc nổi bật. Nữ ca sĩ sở hữu chiều cao 1m70, vóc dáng cân đối cùng đôi chân dài từng trở thành lợi thế visual rõ rệt ngay từ thời vừa hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, làn da sáng và phong cách thời trang biến hóa từ năng động đến gợi cảm. Thiều Bảo Trang nhiều năm qua thường tạo chú ý bằng nhan sắc, phong cách thời trang hoặc mối liên hệ với em gái Thiều Bảo Trâm, trong khi sự nghiệp âm nhạc vẫn thiếu một dấu ấn đủ mạnh.

Thiều Bảo Trang còn là một trong những mỹ nhân Vpop có sắc vóc nổi bật

Với Đi Biển Nghe Nhạc, Thiều Bảo Trang không chọn cách trở lại bằng hình ảnh quá ồn ào. Sản phẩm đặt trọng tâm vào cảm giác mùa hè, thiên nhiên và hành trình tự chữa lành sau một mối quan hệ cũ. Đây có thể xem là bước chuyển hình ảnh của nữ ca sĩ: từ một gương mặt từng gắn với dance, sexy và những thử nghiệm nhiều màu sang một Thiều Bảo Trang nhẹ hơn, tự do hơn và gần gũi hơn.