Chi gần 2,4 triệu NDT xây nhà giữa phố, cặp đôi 34 tuổi lựa chọn sống không con và nuôi 4 chú mèo

Tên mạng xã hội Xiaohongshu, căn nhà của một cặp vợ chồng nằm ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông thu về lượng tương tác cao.

Không phải một căn biệt thự xa hoa với những món đồ nội thất phô trương, căn nhà của hai vợ chồng lại gây ấn tượng bởi cách mọi thứ được thiết kế để phục vụ đúng một mục đích: Sống thoải mái hơn mỗi ngày.

Sau quãng thời gian làm việc xa nhà, vợ chồng anh Chương (34 tuổi) quyết định xây căn nhà đầu tiên, từ cách chia phòng, thiết kế bếp cho đến từng góc nhỏ dành cho cuộc sống của hai người cùng 4 chú mèo. Điều ấn tượng nhất vẫn chính là chiếc view hoàng hôn cực đỉnh.

Căn nhà gần 9 tỷ được thiết kế theo đúng cách hai vợ chồng muốn sống

Căn nhà rộng 165m² (diện tích sử dụng khoảng 140m²), hướng Tây Nam, sở hữu tầm nhìn thoáng với ánh hoàng hôn mỗi chiều. Theo chia sẻ của chủ nhà, căn nhà được mua với giá hơn 1,7 triệu NDT, sau đó dành thêm khoảng 600.000 - 700.000 NDT để hoàn thiện nội thất và sửa sang.

Tổng cộng, hai vợ chồng đã chi khoảng gần 2,4 triệu NDT (khoảng hơn 9 tỷ đồng) cho tổ ấm đầu tiên của mình.

Phòng khách của căn nhà.

View phòng khách xịn cỡ này.

Điều đặc biệt là toàn bộ quá trình mua nhà, thiết kế và hoàn thiện đều do hai người tự quyết định. Bố mẹ không can thiệp vào phong cách hay cách bố trí không gian, để đôi vợ chồng trẻ có thể tạo ra một nơi đúng với thói quen sống của họ.

Căn nhà không được chia theo công thức quen thuộc. Vì gia đình chỉ có hai người và 4 chú mèo, họ không cần quá nhiều phòng ngủ mà ưu tiên những khu vực phục vụ trực tiếp cho cuộc sống hằng ngày.

Không gian gồm 2 phòng ngủ và một phòng riêng dành cho mèo. Một khu vực từng là phòng nắng cũng được cải tạo thành phòng thay đồ kết hợp khu trang điểm, nối liền với phòng ngủ chính. Bên trong còn đặt thêm một chiếc bồn tắm đôi - nơi hai người có thể thư giãn sau một ngày dài.

Phòng ngủ.

Phòng tắm.

Với họ, một căn nhà đẹp không chỉ nằm ở diện tích lớn hay nội thất đắt tiền, mà quan trọng hơn là từng góc nhỏ có thực sự phù hợp với người sống trong đó hay không.

Điển hình như khu bếp - nơi khiến nhiều người bất ngờ.

Dù cả căn nhà rộng đến 165m², khu bếp chỉ hơn 6m². Ban đầu đây là kiểu bếp kín truyền thống với bốn bức tường, nhưng chủ nhà cho biết bản thân từng sống trong những căn nhà thuê có kiểu bếp này và luôn cảm thấy bí bách mỗi khi nấu ăn.

Vì là người thường xuyên vào bếp, anh quyết định thay đổi hoàn toàn thiết kế: phá bỏ phần tường không chịu lực, chuyển sang kiểu bếp bán mở với cửa trượt, cửa sổ gấp và quầy bar tích hợp tủ chứa đồ.

Khi mở cửa, khu bếp trở nên rộng và thoáng hơn về mặt thị giác. Khi cần nấu những món nhiều khói mùi, phần cửa vẫn có thể đóng lại để hạn chế ảnh hưởng đến không gian bên ngoài.

Khu vực nhà bếp, phòng ăn.

Sau hai năm sử dụng, chủ nhà cho biết thiết kế này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt. Anh cũng chia sẻ thêm rằng một căn bếp đẹp không nên chỉ để chụp ảnh, mà cần khiến người sử dụng cảm thấy thoải mái mỗi ngày.

Không chỉ là căn nhà đẹp, chiếc view hoàng hôn mới là thứ khiến hai vợ chồng muốn về nhà mỗi ngày

Điểm khiến căn nhà của cặp vợ chồng 9x được yêu thích không chỉ nằm ở thiết kế, mà còn ở cách họ tận hưởng cuộc sống bên trong đó.

Chiếc cửa sổ hướng Tây Nam với ánh nắng chiều là một trong những góc được nhắc đến nhiều nhất. Với chủ nhà, khoảnh khắc nhìn thấy ánh hoàng hôn từ chính căn nhà mình là cảm giác rất khó thay thế. Chủ nhà từng chia sẻ một câu nói vui của bạn bè: “Căn nhà 2,4 triệu nhân dân tệ này, riêng chiếc cửa sổ có view như vậy đã đáng giá 1,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng)”.

Dù có phần nói vui, nhưng câu nhận xét này cũng phần nào cho thấy sức hút của không gian đặc biệt này. Mỗi buổi chiều, ánh nắng từ hướng Tây Nam đổ vào nhà, tạo nên khung cảnh hoàng hôn mà hai vợ chồng xem như một “đặc quyền” khi được sống trong chính căn nhà của mình.

View hoàng hôn của căn nhà.

Có hôm hay vợ chồng bắc ghế ra ngắm hoàng hôn uống trà chiều, khi thì chơi cùng chú cún cưng. Hoặc chỉ đơn giản một ngày cuối tuần ở nhà lên đồ đã có ngay bộ hình xịn xò.

Sau những ngày làm việc, gặp gỡ nhiều người và đối mặt với áp lực bên ngoài, hai vợ chồng có một thói quen khá đơn giản. Đó là cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp lại phòng ngủ, tập yoga ở phòng khách.

Với họ, việc thu dọn không chỉ là làm sạch không gian, mà còn là cách lấy lại cảm giác cân bằng. Công việc và những mối quan hệ bên ngoài đôi khi không thể kiểm soát, nhưng căn nhà này là nơi họ có thể tự quyết định mọi thứ.

Khoảnh khắc yên bình trong ngày.

Tủ quần áo trong phòng ngủ cũng được chia theo thói quen của mỗi người. Một người thích gấp gọn quần áo theo mùa, cất vào từng khu vực riêng; người còn lại thích treo áo sơ mi đã được là phẳng.

Những chi tiết nhỏ như vậy khiến căn nhà không giống một không gian được thiết kế để “khoe”, mà giống một nơi thực sự đang được sống.

Sau khi cùng nhau dọn dẹp, hai người có thể nằm trên giường đọc sách, xem điện thoại hoặc đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh. Với họ, đó là khoảng thời gian để “sạc lại năng lượng” sau những ngày bận rộn.

Có lẽ vì vậy, căn nhà này không chỉ thu hút bởi con số gần 8 tỷ đồng hay diện tích 165m², mà bởi câu chuyện phía sau: một cặp vợ chồng trẻ tự tạo ra không gian sống đúng với nhịp sinh hoạt của mình.

Ở tuổi 34, họ không tìm kiếm một căn nhà hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người khác. Điều họ muốn chỉ là một nơi mỗi lần trở về đều có cảm giác quen thuộc và dễ chịu, nơi có ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, có 4 chú mèo chờ đợi, và có một cuộc sống được sắp xếp theo cách của riêng mình.

Nguồn: Xiaohongshu