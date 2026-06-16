Nam diễn viên là giám đốc phải bỏ công ty qua Mỹ: "Tôi thấy mình cũng lì"

Mới đây, diễn viên Trương Minh Cường đã quay lại Mỹ để chăm sóc mẹ già sau 2 năm ở Việt Nam.

Anh chia sẻ với danh hài Thúy Nga: "Trong hai năm ở Việt Nam, ngoài đi diễn, đi quay hình chương trình, tôi còn mở cả công ty riêng. Công việc chính của tôi vẫn là như vậy nhưng chắc sẽ phải cân nhắc kỹ trong năm nay.

Trương Minh Cường và Thúy Nga

Mọi thứ đang bắt đầu hình thành, công ty của tôi cũng mới thành lập, vậy mà một lần nữa tôi phải bỏ dở để quay lại Mỹ vì mẹ tôi. Mẹ tôi ở bên Mỹ đã yếu, có nhiều bệnh nên cần tôi ở cạnh để chăm sóc".

Thúy Nga nhận định: "Như vậy, khi anh Trương Minh Cường về nước là cũng bắt đầu lại từ con số 0, cũng đi phim, đi quay rồi gầy dựng lại mọi thứ.

Trong lúc mọi thứ còn đang hình thành thì anh lại một lần nữa phải bỏ dở dang để về lại Mỹ. Tôi thấy cuộc sống của anh lênh đênh sóng gió quá.

Sống một cảnh hai quê khổ lắm. Chẳng thà ở hẳn Việt Nam rồi thi thoảng qua Mỹ chơi thì còn được, đây lại sống hai nơi thì rối ren lắm.

Cha mẹ mình lớn tuổi rồi thì nên suy nghĩ kỹ, đừng làm điều gì để sau này mình phải day dứt, hối hận cả cuộc đời".

Trương Minh Cường tâm sự: "Tôi thấy đáng, trải qua những chuyện quá sức mình để rồi nhìn lại cuộc đời đã qua, tôi thấy mình cũng hơi lì.

Nhưng bây giờ tôi chấp nhận mọi thứ, chuyện gì xảy ra với tôi thì cũng không thành vấn đề, tôi sắp xếp được hết".

Thúy Nga nghe vậy liền hỏi thẳng: "Anh đẹp trai như vậy thì về Việt Nam có đại gia nào chống lưng cho anh không?".

Trương Minh Cường ngượng ngùng không trả lời câu hỏi của Thúy Nga. Anh nói tránh sang chuyện khác: "Đã chọn rồi thì phải làm cho xong. Có đầu hàng cũng không được, vẫn phải cố mà làm.

Thực ra tôi về lại Mỹ cũng có kế hoạch rồi, quan trọng là mẹ của tôi thôi. Mẹ tôi muốn ở Mỹ thì tôi phải tính sao cho phù hợp với mẹ. Mẹ tôi lớn tuổi, ngoài 70 tuổi rồi, cũng chẳng biết thế nào, nên tôi cũng phải sống vì mẹ".