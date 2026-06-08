Nam diễn viên từng gây sốt VTV: "Đồng hồ tôi đeo chắc 500 nghìn, nói không ai tin"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Quốc Trường đã chia sẻ lý do không được đóng vai nghèo khổ.

Anh nói: "Vai nào tôi cũng đóng được, nhưng tôi xin thì đạo diễn không cho. Ví dụ, ở phim Một thời đã yêu, tôi có xin một vai khác với trước giờ, nhưng đạo diễn nói không hợp.

Quốc Trường

Đạo diễn bảo, nhìn vào tôi người ta không tin nghèo khổ, vất vả. Tôi xin mãi thì đạo diễn bảo, vậy cứ lên casting vai nghèo khổ trong phim đi, nếu casting trúng thì trong một tháng phải đạp xe ngoài đường, ăn uống kham khổ, không được ăn sung mặc sướng, phải thuê cả một phòng trọ để ở trong 1 tháng chứ không được ở nhà tôi hiện tại.

Tôi đồng ý luôn và lên casting, nhưng đạo diễn vẫn bảo không được, vẫn chọn tôi vào vai công tử nhà giàu chứ không thể đưa cho vài nghèo khổ.

Bản thân tôi không ngại bất cứ vai gì nhưng vẫn đề là ngoại hình của tôi khiến khán giả không tin nếu tôi đóng vai nghèo khổ. Tôi cũng không biết phải làm sao".

MC Nguyên Khang nhận định: "Đó cũng là một ưu ái, phước phần của Quốc Trường vì ngay từ đầu người ta nhìn vào đã thấy mình sướng, sang rồi, không ra cái khổ được.

Do Quốc Trường đi kinh doanh rồi, hình tượng gắn liền với một doanh nhân thành đạt rồi nên nếu có đưa vai nghèo, Trường có diễn được cũng không quen, khán giả và truyền thông đã đẩy Quốc Trường vào hình ảnh khác. Nhưng với những những vai trai hư, đào hoa, tại sao Quốc Trường vẫn được mời vào?".

Nguyên Khang

Quốc Trường chia sẻ: "Trước giờ tôi không đi casting, toàn được mời. Tôi cũng không hiểu vì sao lại toàn mời tôi vào vai trai hư, chắc do mặt tôi nhìn gian, hoặc độ tuổi của tôi cũng phù hợp với nhân vật. Trông ánh mắt của tôi cũng chưa ngoan lắm.

Tôi cũng may mắn được đóng chung với các diễn viên nữ xinh đẹp hoặc nổi tiếng trong thời điểm nhất định nào đó. Các bộ phim tôi từng tham gia ít phải cực khổ, toàn đi xe hơi, ở biệt thự, mặc vest, ngồi ghế chủ tịch công ty… Tôi cũng muốn cực mà đạo diễn không cho.

Nếu được chọn một kiểu vai khác, tôi muốn vào vai đa nhân cách, biến thái. Lúc tôi mới lên Sài Gòn cũng được mời đóng vai nghèo, nhưng khoảng 10 năm nay thì không ai mời".

Tiếp đó, Nguyên Khang thốt lên: "Tôi tưởng đang phỏng vấn sếp nào đó chứ không phải diễn viên nữa. Phong thái của Quốc Trường rất doanh nhân, còn đeo đồng hồ tiền tỷ".

Quốc Trường vội phủ nhận: "Đồng hồ tôi đeo chắc 500 nghìn, nói mà không ai tin".