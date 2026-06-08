Bên trong đám cưới 52 tỷ đồng "đậm mùi tiền" của Dua Lipa

Dua Lipa và Callum Turner đang tổ chức đám cưới 3 ngày trên đảo Sicily, Italy. Theo truyền thông Anh, đây là 1 đám cưới sang chảnh đậm mùi tiền, kéo dài 3 ngày với chi phí lên đến 1,5 triệu bảng Anh (52 tỷ đồng). Đám cưới quy tụ dàn khách mời đình đám như Charli XCX, Donatella Versace, Joe Alwyn, Troye Sivan, Mark Ronson, danh ca Elton John...

Trong loạt ảnh được khách mời tiết lộ, có thể thấy đám cưới này vô cùng sang trọng. Cô đau chú rể cưới trong biệt thự cổ Villa Valguarnera ở Bagheria, phía đông Palermo. Cặp đôi đã chiêu đãi 200 khách mời của mình bằng bữa ăn thịnh soạn do đầu bếp đạt sao Michelin Tony Lo Coco chuẩn bị, bao gồm các món như panelle, crocché, anelletti alla Norma, cannoli và cassate. Cặp đôi đã đặt trọn một khách sạn để tất cả khách mời có thể ở cùng nhau, tổ chức lễ kỷ niệm riêng tư và tận hưởng cuối tuần.

Bên ngoài đám cưới được phủ đầy hoa. Ảnh: Daily Mail

Dàn nhạc công chào mừng trên phố. Ảnh: Daily Mail

Bên trong tòa lâu đài cổ kính được trang trí bằng rất nhiều hoa. Ảnh: Daily Mail

Những chiếc ghế được thắt nơ xinh xắn dành cho khách mời. Ảnh: Daily Mail

Khung cảnh bàn tiệc. Ảnh: Daily Mail

Dù chưa có ảnh chính thức, song Daily Mail đưa tin Dua Lipa diện váy đính kim cương do nhà thiết kế huyền thoại Donatella Versace thiết kế. Trước đó trong bữa tiệc chào mừng, cô diện váy da dệt màu trắng được thiết kế riêng bởi Bottega Veneta. Cô phối cùng ví cầm tay cùng thương hiệu giá 6100 USD (160 triệu đồng), cùng nhiều trang sức Bvlgari xa xỉ như 2 chiếc đồng hồ đá quý lần lượt có giá 200.000 USD (5,2 tỷ đồng) và 500.000 USD (13,1 tỷ đồng). Cùng với chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng vàng được thiết kế riêng từ Callum Turner, Dua Lipa đã hoàn thiện trang phục dự tiệc với vòng cổ Bvlgari Bulgari Serpenti đính kim cương pavé và đá onyx, cũng như một viên đá tanzanite xanh hình quả lê khổng lồ ở phần đầu.

Ảnh: Daily Mail

Trong bữa tiệc chào mừng, Dua Lipa cùng chồng diện trang phục hàng hiệu, trang sức xa xỉ. Ảnh: Daily Mail

Trong giây phút thiêng liêng, cô dâu đã bước đi trên con đường dài gần 200 mét phủ đầy hoa, trong tiếng nhạc ca khúc Your Song mà danh ca Elton John trình bày. Những chiếc ghế của khách mời được kết nơ, họ được tặng khăn tay có in chữ "Hãy mãi điên cuồng vì em" và chiếc quạt thêu tên cô dâu chú rể. Cuối cùng, 1 màn pháo hoa ngoạn mục kéo dài 10 phút đã làm rực sáng cả thành phố lúc 23h30 phút. Một vị khách hào hứng chia sẻ về đám cưới: “Nó còn hoành tráng hơn cả đêm giao thừa!”. Những bài hát của Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta và Peggy Gou vang lên khi mọi người đổ ra sàn nhảy để khiêu vũ suốt đêm.

Ảnh: Daily Mail

Quà tặng dành cho khách mời để trên ghế. Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Tên cô dâu chú rể khắp mọi nơi. Ảnh: Daily Mail

Pháo hoa rực sáng thành phố. Ảnh: Daily Mail

Dàn xe sang đưa đón khách mời. Ảnh: Daily Mail

Khách mời ra về sau bữa tiệc. Ảnh: Daily Mail

Dua Lipa sinh năm 1995 tại London, nổi tiếng từ khi 20 tuổi với bản hit New Rules. Với giọng hát mạnh mẽ, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và loạt hit như Levitating, Houdini, Don’t Start Now, cô đã chinh phục 3 Grammy và đạt hàng tỷ lượt nghe trên toàn cầu. Với sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, Dua Lipa là biểu tượng của sự độc lập, mạnh mẽ, luôn biết mình muốn gì và dám sống hết mình.

Callum Turner năm nay 36 tuổi, là diễn viên tài năng người Anh. Anh nổi bật với vai diễn trong hàng loạt phim hot The Boys in the Boat, Fantastic Beasts cùng nhiều dự án khác khác. Callum Turne sở hữu vẻ ngoài điển trai kiểu Anh, chiều cao ấn tượng, và một cá tính trầm tĩnh, sâu sắc – hoàn hảo bổ sung cho năng lượng bùng nổ của Dua Lipa. Có thông tin cho rằng Callum Turner đang là cái tên sáng giá cho vai diễn James Bond thế hệ mới của loạt phim 007, sau khi Daniel Craig chính thức giã từ vai diễn kinh điển.

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Đầu năm 2024, hai người tình cờ ngồi gần nhau tại Los Angeles, Mỹ. Cả hai đều đang đắm chìm trong cuốn Trust của Hernán Díaz. Khi họ ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đọc đúng cùng một đoạn, cùng một trang sách. Khoảnh khắc ấy như tia sét đánh giữa ngôi sao âm nhạc đình đám và tài tử đang lên. Không hẹn mà gặp, Dua Lipa và Callum Turner cùng thốt lên “Bạn cũng đang đọc cuốn này à?”, và nhận ra họ đã cùng đọc hết một chương sách, dừng lại đúng cùng một trang. Đó là định mệnh, hay nói đúng hơn là sự đồng điệu về sở thích, tâm hồn giữa hai người xa lạ.

Từ những cuộc nói chuyện sâu sắc về sách vở, nghệ thuật, cuộc sống, họ nhanh chóng nhận ra sự phù hợp hiếm có. Callum Turner là chàng diễn viên kín tiếng, trở thành bến đỗ bình yên cho ngôi sao nhạc pop Dua Lipa. Họ giữ mối quan hệ kín đáo một thời gian trước khi công khai vào năm 2024.

Đến Giáng sinh 2024, Callum Turner cầu hôn Dua Lipa trong không khí ấm áp, ấm cúng. Đáng yêu hơn, anh đã lén thiết kế nhẫn cùng chị gái và bạn thân của Dua Lipa để đảm bảo “đúng gu cô ấy đến từng milimet”. Tháng 6/2025, giọng ca New Rules xác nhận đính hôn trên British Vogue với nụ cười hạnh phúc: “Chúng tôi rất hào hứng. Thật đặc biệt khi biết rằng người bạn sẽ cùng mình già đi lại hiểu mình đến thế”. Họ là cặp đôi bổ sung hoàn hảo: Dua Lipa mang lại màu sắc, niềm vui và sự phiêu lưu; Callum Turner mang lại sự bình yên và chiều sâu.

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Nguồn: Daily Mail

MINH HỒNG