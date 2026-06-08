Đám cưới 1.000 tỷ hot nhất showbiz như "trại huấn luyện người giàu": Cô dâu - chú rể không nhận tiền mừng cũng có lý do!

Hôn lễ của thiếu gia trùm sòng bạc Macau Hà Du Quân và "thiên thần" Hề Mộng Dao là sự kiện giải trí hot nhất tháng 6 của showbiz Trung Quốc. Đám cưới thượng lưu của cặp đôi được tổ chức ở Pháp, với chi phí ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Dù ngày vui của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao đã khép lại vào ngày 2/6, song những chi tiết xoay quanh ngày vui của họ vẫn được dân tình bàn tán sôi nổi. Mới nhất, lịch trình đám cưới của cặp đôi đã được các khách mời hé lộ và khiến dân tình bán tán xôn xao.

Theo đó, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao yêu cầu khách mời 8h45 phải có mặt tại sảnh khách sạn. Như vậy, khách mời từ sớm tinh mơ đã phải dậy sớm trang điểm và lên đồ. Đúng 9h, họ sẽ lên xe bus tới nhà thờ, di chuyển mất 2 tiếng, cả đi cả về tổng cộng mất 4 tiếng. 11h, các khách mời phải đi bộ vài km và leo thêm 200-300 bậc thang, tương ứng với 10 tầng lầu, mới đến được khu vực lễ đường diễn ra đám cưới. 12h, lễ cưới diễn ra. Đến 14h30, khách mời sẽ lên xe bus quay về khách sạn. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi và sửa soạn trang phục, đúng 18h30, khách mời sẽ được đón đi tham dự tiệc tối. Dresscode mà Hề Mộng và Hà Du Quân yêu cầu là trang phục sang trọng, thanh lịch. Đối với khách mời nữ đi giày cao gót, cặp sao cũng khuyến nghị họ mang thêm 1 đôi dép hoặc giày đế bằng hoặc giày thể thao để leo hàng trăm bậc thang.

Khách mời dự cưới Hề Mộng Dao và Hà Du Quân phải leo bộ 200-300 bậc thang, ngồi xe bus 4 tiếng. Ảnh: Instagram.

Trên MXH, lịch trình đám cưới của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao được ví như "trại huấn luyện" dành cho người giàu". Khách mời đi đám cưới của cặp đôi "cày" như đi làm 2 ca không phút nào ngơi nghỉ, từ sáng tới tối chỉ có di chuyển, đi bộ và leo cầu thang. Dân mạng đùa vui rằng hóa ra Hề Mộng Dao - Hà Du Quân không nhận tiền mừng ngoài lý do quá giàu, còn là vì họ quá thử thách sức lực của khách mời đến chúc phúc mình. Với lịch trình trên, có thể thấy khách của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân chắc chắn cạn kiệt năng lượng sau 1 ngày đi ăn cưới.

Đám cưới của cặp đôi được ví như "trại huấn luyện" dành cho người giàu. Ảnh: Sina.

Siêu đám cưới của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao là 1 màn phô diễn sự giàu có của nhà trùm sòng bạc Macau. Cô dâu mặc bộ váy cưới Haute Couture, mất hơn 600 giờ may thủ công đến từ thương hiệu Dior. Vòng cổ Hề Mộng Dao được kết từ 52 viên kim cương cắt dáng tròn (round brilliant), trong đó viên nhỏ nhất là 1,07 carat và viên lớn nhất lên tới 7,14 carat của thương hiệu GRAFF. Nhiếp ảnh gia của buổi lễ là Jose Villa - người từng chụp ảnh cưới cho vợ chồng Justin và Hailey Bieber.

Trong bữa tiệc tối chào mừng dành riêng cho gia đình và những người bạn thân thiết nhất trước đám cưới, Hề Mộng Dao khiến dân tình choáng ngợp khi đeo bộ trang sức kim cương gồm khuyên tai, vòng tay và nhẫn tổng cộng 103,7 carat, trị giá khoảng 49 triệu NDT (gần 180 tỷ đồng). Còn ở buổi tiệc sau hôn lễ, mẹ chồng đã cho Hề Mộng Dao mượn chiếc vòng cổ ngọc trai đắt đỏ, lấy ra từ bộ sưu tập cá nhân của bà để sử dụng.

Nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi không chỉ đài thọ vé máy bay và chi trả tiền khách sạn mà còn tặng khách mời 1 hộp quà cưới 6.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng). Theo tờ 163, Hề Mộng Dao - Hà Du Quân sẽ tốn khoảng 70.000 NDT (271 triệu đồng)/khách mời.

Đám cưới của cặp đôi đậm mùi tiền "đậm mùi tiền". Ảnh: Weibo

Tháng 7/2019, Hà Du Quân đăng ký kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể. Từ chỗ bị mẹ chồng chối bỏ, giờ cô đã là "cánh tay phải" đắc lực phụ giúp việc kinh doanh của bà.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, vươn tầm thế giới qua show diễn của Victoria's Secret.

Sau 7 năm làm dâu hào môn và sinh được 2 con, Hề Mộng Dao đã được hưởng trái ngọt. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo