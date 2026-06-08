Chuyện tình chóng vánh của mỹ nhân Việt với doanh nhân hơn 13 tuổi: Đám cưới rình rang, rạn nứt sau vài tháng chung sống

Hà Thanh Xuân là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng nhạc bolero tại hải ngoại. Trước khi gây chú ý bởi cuộc hôn nhân với doanh nhân Thắng Ngô, nữ ca sĩ đã sở hữu lượng khán giả riêng nhờ ngoại hình xinh đẹp, chất giọng ngọt ngào và đời tư khá kín tiếng.

Sinh năm 1988 tại TP.HCM, Hà Thanh Xuân bén duyên với âm nhạc từ khá sớm. Năm 17 tuổi, cô bắt đầu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nữ ca sĩ đã có những sản phẩm thu âm đầu tiên và nhanh chóng ra mắt album Ký ức dòng sông, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình nghệ thuật.

Sở hữu nền tảng đào tạo bài bản tại Nhạc viện TP.HCM, Hà Thanh Xuân từng gây chú ý khi đạt giải 4 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2005. Thời điểm đó, cô được xem là một trong những giọng ca trẻ giàu tiềm năng của dòng nhạc trữ tình phía Nam, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc và chương trình truyền hình.

Năm 2010, Hà Thanh Xuân cùng gia đình sang Mỹ định cư. Đây cũng là cột mốc giúp nữ ca sĩ mở rộng hoạt động nghệ thuật tại thị trường hải ngoại. Nhờ chất giọng đặc trưng cùng hình ảnh dịu dàng, đằm thắm, cô nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng riêng và trở thành cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích dòng nhạc bolero trong nhiều năm qua.

Hà Thanh Xuân là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng nhạc bolero tại hải ngoại. Ảnh: FBNV

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Thanh Xuân gần như không vướng ồn ào đời tư và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi công khai mối quan hệ với doanh nhân Thắng Ngô - người được biết đến với biệt danh "vua cá Koi".

Được biết, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô quen nhau thông qua sự giới thiệu của bạn bè vào năm 2021. Trước khi gặp mặt, nam doanh nhân đã chủ động tìm hiểu về nữ ca sĩ qua các bài báo và dành thiện cảm cho cô bởi hình ảnh thông minh, hiếu thảo. Trong khi đó, Hà Thanh Xuân thừa nhận ban đầu cô không quá chú ý đến đối phương. Phải đến khi được Thắng Ngô kiên trì quan tâm, nhắn tin và đồng hành trong cuộc sống, nữ ca sĩ mới dần mở lòng vì cảm nhận được sự chân thành và đáng tin cậy từ anh.

Tháng 5/2022, chuyện tình của cả hai bước sang trang mới bằng một đám cưới hoành tráng được tổ chức tại TP.HCM. Hôn lễ quy tụ đông đảo người thân, bạn bè cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí. Sau hôn lễ, Hà Thanh Xuân từng được nhiều người ngưỡng mộ khi xuất hiện bên người chồng thành đạt, tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Thế nhưng chỉ ít tháng sau ngày về chung nhà, cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn này lại bất ngờ xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt. Cái kết chóng vánh của chuyện tình từng tốn không ít giấy mực của truyền thông khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Cuối tháng 4/2022, doanh nhân Thắng Ngô cầu hôn bạn gái kém 13 tuổi. Ảnh: FBNV

Hà Thanh Xuân - Thắng Ngô tổ chức đám cưới tại TP.HCM vào tháng 5/2022. Ảnh: FBNV

Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô quen biết nhau nhờ sự mai mối của một đạo diễn. Lúc đó, nữ ca sĩ ở Mỹ nên cả hai yêu xa cho đến tháng 3/2022 mới lần đầu gặp mặt. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng lại không kéo dài như kỳ vọng. Chỉ sau một thời gian ngắn kể từ đám cưới, cư dân mạng đã phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô không còn mặn nồng như trước. Cả hai dần hạn chế xuất hiện cùng nhau, trong khi những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội cũng gần như biến mất.

Đến tháng 9/2023, Hà Thanh Xuân chính thức xác nhận đã chấm dứt mối quan hệ với doanh nhân Thắng Ngô sau hơn một năm tổ chức đám cưới. Trong tâm thư đăng tải trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết cô chưa từng đăng ký kết hôn với doanh nhân này.

Hà Thanh Xuân chia sẻ rằng cả hai quen biết và tìm hiểu trong thời gian ngắn trước khi quyết định tổ chức hôn lễ theo mong muốn của gia đình hai bên. Tuy nhiên, sau đám cưới, cô phải đối diện với áp lực rất lớn từ dư luận. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân từng rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, gần như thu mình lại và không dám đọc những bình luận trên mạng xã hội.

Giọng ca sinh năm 1988 cũng cho biết sau khi chung sống, cô và Thắng Ngô nhận ra có nhiều khác biệt trong suy nghĩ và quan điểm sống. Chính vì vậy, nữ ca sĩ đã chuyển ra ở riêng trong khoảng một năm trước khi cả hai đưa ra quyết định cuối cùng. Sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, Hà Thanh Xuân xác nhận chính thức khép lại mối quan hệ và trở về cuộc sống độc thân. "Tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân", giọng ca 8X chia sẻ.

Đến tháng 3/2023, cặp đôi vướng tin đồn chia tay khi giọng ca 8x xóa nhiều hình ảnh tình cảm của cả hai trên trang cá nhân. Sau đó khoảng 6 tháng, Hà Thanh Xuân chính thức xác nhận đã chấm dứt mối quan hệ với doanh nhân Thắng Ngô sau hơn một năm tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV

Giọng ca sinh năm 1988 cho biết sau khi chung sống, cô và Thắng Ngô nhận ra có nhiều khác biệt trong suy nghĩ và quan điểm sống. Ảnh: FBNV

Trước khi xác nhận chia tay, chuyện tình giữa Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô từng là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội trong một thời gian dài. Mối quan hệ của cả hai nhận được sự chú ý đặc biệt sau khi vị doanh nhân xuất hiện trên truyền hình và có những chia sẻ đầy tình cảm dành cho nữ ca sĩ, khiến không ít khán giả ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng kéo theo nhiều tranh cãi. Thời điểm Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô công khai mối quan hệ được cho là khá gần với giai đoạn nam doanh nhân hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Việc "vua cá Koi" nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc mới khiến dư luận nổ ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trong giai đoạn đó, Hà Thanh Xuân liên tục bị réo tên trên các diễn đàn mạng xã hội và vướng nghi vấn là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân trước của Thắng Ngô. Dù chưa từng lên tiếng nhận những cáo buộc này, nữ ca sĩ vẫn phải hứng chịu làn sóng chỉ trích lớn từ cư dân mạng. Áp lực dư luận khiến cô phải khóa tính năng bình luận trên fanpage, đồng thời hạn chế xuất hiện và gần như ở ẩn trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian dài.

Cặp đôi từng bị chỉ trích vì thời điểm 2 người quen nhau là lúc Thắng Ngô và vợ cũ đồng thuận ly hôn. Ảnh: FBNV

Trước khi đổ vỡ, cặp đôi luôn dành thời gian du lịch khắp nơi và những lời tình cảm, ngọt ngào cho đối phương. Ảnh: FBNV

Sau khi chuyện tình với doanh nhân Thắng Ngô khép lại, Hà Thanh Xuân không lựa chọn lên tiếng quá nhiều hay tạo thêm những tranh cãi xoay quanh đời tư. Nữ ca sĩ dần trở lại với nhịp sống thường ngày, tập trung cho công việc ca hát và các dự án nghệ thuật của riêng mình.

Trong những lần hiếm hoi chia sẻ về biến cố đã qua, Hà Thanh Xuân cho biết chính công việc là điểm tựa giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn về tinh thần. Việc được đứng trên sân khấu, gặp gỡ khán giả và theo đuổi đam mê âm nhạc đã giúp nữ ca sĩ cân bằng lại cảm xúc, từng bước lấy lại năng lượng tích cực sau những sóng gió trong cuộc sống.