Nối gót Tiger Woods, vượt cả Messi, 1 cầu thủ vừa lập thành tích chưa từng có trong lịch sử thể thao thế giới với 2 tỷ đô

Theo thống kê mới nhất từ Sportico, tổng thu nhập mà siêu sao người Bồ Đào Nha tích lũy được từ khi bắt đầu sự nghiệp đã vượt ngưỡng 2 tỷ USD. Con số này bao gồm tiền lương, thưởng thi đấu, các hợp đồng tài trợ, bản quyền hình ảnh cùng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cá nhân.

Đây được xem là cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử thể thao. Trước Ronaldo, những huyền thoại như Tiger Woods hay Michael Jordan cũng từng vượt mốc 2 tỷ USD thu nhập sự nghiệp, nhưng chỉ đạt được sau khi đã giải nghệ. Cristiano Ronaldo là người đầu tiên chạm tới cột mốc này trong khi vẫn còn thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, thành tích của Ronaldo cũng giúp anh vượt qua nhiều siêu sao đương đại khác về tổng thu nhập tích lũy. Lionel Messi, đối thủ lớn nhất của CR7 trong hơn một thập kỷ qua, hiện vẫn chưa cán mốc 2 tỷ USD. Theo các bảng xếp hạng tài chính thể thao gần đây, Messi đứng trong nhóm những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới nhưng vẫn xếp sau Ronaldo về tổng giá trị thu nhập sự nghiệp.

Ở tuổi 41, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Hợp đồng với Al Nassr tại Saudi Arabia mang về cho anh khoản thu nhập thường niên thuộc nhóm cao nhất thế giới thể thao. Nhiều báo cáo quốc tế cho biết tổng thu nhập hàng năm của Ronaldo có thời điểm vượt 250 triệu USD, bao gồm lương, thưởng và các hoạt động thương mại.

Nguồn thu khổng lồ của Ronaldo không chỉ đến từ bóng đá. Anh đang sở hữu một trong những hệ sinh thái thương hiệu cá nhân thành công nhất làng thể thao. Thương hiệu CR7 đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như thời trang, đồ lót, nước hoa, khách sạn, phòng tập thể hình và các nền tảng truyền thông số.

Bên cạnh đó, Ronaldo còn hợp tác với hàng loạt thương hiệu lớn trên thế giới như Nike, Herbalife, Binance, Whoop, Clear hay Louis Vuitton. Đặc biệt, hợp đồng trọn đời với Nike được cho là có giá trị lên tới khoảng 1 tỷ USD, đưa anh vào nhóm rất hiếm vận động viên sở hữu thỏa thuận tài trợ dài hạn ở quy mô này.

Sức ảnh hưởng của Ronaldo còn được thể hiện trên mạng xã hội. Anh hiện là người có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới trên Instagram với hơn 700 triệu người theo dõi, đồng thời sở hữu cộng đồng khổng lồ trên Facebook, X và YouTube. Nhờ lượng người hâm mộ đông đảo, mỗi bài đăng quảng cáo của CR7 đều có giá trị thương mại rất lớn.

Trên sân cỏ, cựu ngôi sao Manchester United, Real Madrid và Juventus vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ronaldo hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp với hơn 900 pha lập công chính thức. Anh cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên chạm cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử cấp độ đội tuyển quốc gia. Kinh nghiệm và khả năng duy trì thể trạng đáng kinh ngạc giúp anh vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Selecao châu Âu.

World Cup 2026 được dự đoán sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Ronaldo. Nếu góp mặt, anh sẽ trở thành một trong số rất ít cầu thủ tham dự sáu kỳ World Cup khác nhau, tiếp tục nối dài những kỷ lục mà bản thân đã thiết lập.

Theo Sportico, trong danh sách những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất mọi thời đại, Michael Jordan vẫn dẫn đầu với tổng thu nhập điều chỉnh theo lạm phát vượt 4 tỷ USD, chủ yếu đến từ thương hiệu Jordan sau khi giải nghệ. Tiger Woods xếp phía sau nhờ nguồn thu khổng lồ từ golf và các hợp đồng tài trợ. Tuy nhiên, xét ở thời điểm còn thi đấu chuyên nghiệp, chưa ai đạt được cột mốc 2 tỷ USD sớm như Cristiano Ronaldo.

Sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, siêu sao người Bồ Đào Nha không chỉ xây dựng một sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ mà còn tạo ra một đế chế thương mại hiếm có trong lịch sử thể thao. Thành tích mới thêm một lần khẳng định Cristiano Ronaldo không chỉ là biểu tượng của bóng đá, mà còn là một trong những vận động viên có sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh.