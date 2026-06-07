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Mbappe vượt xa Ronaldo, Messi trước World Cup

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Kylian Mbappe dẫn đầu giá trị thương hiệu cá nhân.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, giá trị của một siêu sao không còn bó hẹp trong phạm vi sân cỏ mà được định đoạt mạnh mẽ bởi sức hút thương mại. Theo số liệu mới nhất từ Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO), tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid hiện không có đối thủ trong cuộc đua bảo hộ thương hiệu cá nhân, bỏ xa những tên tuổi lẫy lừng như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay tài năng trẻ Lamine Yamal.

Cụ thể, chân sút người Pháp đang dẫn đầu tuyệt đối với 15 thương hiệu cá nhân được đăng ký bản quyền. Bên cạnh tên tuổi và hình ảnh bản thân, Mbappe thậm chí đã đăng ký bảo hộ cho cả kiểu ăn mừng bàn thắng đặc trưng  hành động khoanh tay trước ngực và kẹp vào nách. Sự chủ động này giúp nhà vô địch World Cup 2018 tối ưu hóa nguồn thu từ bản quyền hình ảnh, đồng thời xây dựng một đế chế thương mại vững chắc cho riêng mình.

Mbappe vượt xa Ronaldo, Messi trước World Cup- Ảnh 1.

Kiểu ăn mừng quen thuộc của Mabppe (Ảnh: Getty)

Xếp ngay sau Mbappe là một sự bất ngờ mang tên Lamine Yamal. Dù tuổi đời còn rất trẻ, ngôi sao của Barcelona đã sở hữu tới 7 thương hiệu được bảo hộ tại EUIPO. Trong số này, đáng chú ý nhất là kiểu mừng bàn thắng tạo hình con số 304 - mã bưu chính của khu phố nghèo Rocafonda, nơi anh sinh ra và lớn lên. Sức hút truyền thông và câu chuyện truyền cảm hứng đã giúp Yamal vươn lên chung mâm với đàn anh Lionel Messi, người cũng đang sở hữu 7 thương hiệu gắn liền với chữ ký, tên tuổi và logo cá nhân.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo  lại đứng ở vị trí thứ tư với 6 thương hiệu được đăng ký tại châu Âu, bao gồm cả thương hiệu "CR9" có từ mùa giải đầu tiên anh khoác áo Real Madrid. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 lần lượt gọi tên Vinicius (5 thương hiệu); Cole Palmer, Jude Bellingham, Jamal Musiala (cùng 4 thương hiệu); và cuối cùng là Neymar cùng Karim Benzema (cùng 2 thương hiệu).

Mbappe vượt xa Ronaldo, Messi trước World Cup- Ảnh 2.

Lamine Yamal với kiểu ăn mừng 304

Mbappe vượt xa Ronaldo, Messi trước World Cup- Ảnh 3.

Ronaldo đăng ký 6 thường hiệu

Không chỉ các cầu thủ, cuộc chiến thương hiệu còn lan tỏa sang cả băng ghế huấn luyện. Nhiều chiến lược gia danh tiếng như Unai Emery, Rafa Benitez, Jurgen Klopp hay Jose Mourinho đều đã đăng ký bảo hộ bản quyền cho tên tuổi của mình. Điển hình như Mourinho, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã sớm "găm" độc quyền biệt danh nổi tiếng "Người đặc biệt" (The Special One) để phục vụ cho các hoạt động thương mại.

Giới chuyên môn nhận định, danh sách thương hiệu này sẽ có sự biến động lớn sau chiến dịch World Cup 2026. Với việc 8 trên 10 cầu thủ trong danh sách (trừ Cole Palmer và Karim Benzema) góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, màn trình diễn của họ trên sân cỏ Bắc Mỹ sắp tới sẽ quyết định trực tiếp đến việc các thương hiệu cá nhân này tăng trưởng phi mã hay dần bị thoái trào.

10 cầu thủ sở hữu thương hiệu cá nhân nhiều nhất thế giới

1. Kylian Mbappe (quốc tịch Pháp) - 15 thương hiệu2. Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Lionel Messi (Argentina) - 74. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) - 65. Vinicius (Brazil) - 56. Cole Palmer (Anh), Jude Bellingham (Anh), Jamal Musiala (Đức) - 49. Neymar (Brazil), Karim Benzema (Pháp) - 2

Theo Tiên Tiên

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