Siêu sao 67 tuổi gây sốc với 15 phút trình diễn, World Cup sắp đổ rạp trước năng lượng này

Madonna gây bão với sân khấu lơ lửng giữa Quảng trường Thời đại

Tối 4/6 (giờ địa phương), Madonna bất ngờ xuất hiện tại Quảng trường Thời đại (New York) trong một buổi biểu diễn không được báo trước. Chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội khi Nữ hoàng nhạc Pop trình diễn trên một sân khấu đặc biệt được giấu bên trong biển quảng cáo LED khổng lồ giữa trung tâm Times Square. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chiến dịch quảng bá album mới Confessions II trước khi phát hành vào đầu tháng 7 tới.

Màn trình diễn bất ngờ của Madonna tại Quảng trường Thời đại

Chỉ khoảng 30 phút trước giờ diễn, Madonna mới thông báo sự kiện trên mạng xã hội. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và khiến khu vực Times Square tập trung đông đảo khán giả theo dõi.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở thiết kế sân khấu. Thay vì xuất hiện trên một sân khấu truyền thống, Madonna biểu diễn bên trong một không gian được xây dựng ngay trong màn hình LED khổng lồ tại giao lộ Broadway và đường 47. Khi cánh cửa của biển quảng cáo mở ra, nữ ca sĩ cùng DJ Stuart Price xuất hiện giữa tiếng reo hò của đám đông phía dưới.

Trong khoảng thời gian ngắn, Madonna mang đến 6 ca khúc gồm I Feel So Free, Bring Your Love, Love Sensation cùng các bản hit quen thuộc Get Together, I Love New York và Hung Up .

Khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau đêm diễn là khi Madonna bước sát mép sân khấu trên cao và vắt chân qua tấm kính chắn trong suốt. Hành động này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội khi nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ vẫn giữ phong cách trình diễn táo bạo dù đã bước sang tuổi 67.

Madonna gây bão mạng vì trình diễn nhiệt huyết và táo bạo dù đã 67 tuổi

Sau khi sự kiện kết thúc, hàng loạt đoạn video ghi lại màn trình diễn nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước cách Madonna xuất hiện giữa Times Square, đồng thời bàn tán về khoảnh khắc nữ ca sĩ bước sát mép sân khấu trên cao và vắt chân qua tấm kính chắn trong suốt. Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội.

Madonna và sân khấu World Cup được chờ đợi

Trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Madonna là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất của nhạc pop thế giới. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua nhiều album thành công như Like A Virgin, Ray Of Light, Music, American Life hay Confessions On A Dance Floor, đồng thời sở hữu loạt bản hit quen thuộc như Like A Prayer, Vogue, Frozen, Music và Hung Up . Xuyên suốt sự nghiệp, Madonna nhiều lần thay đổi hình ảnh và phong cách âm nhạc, qua đó duy trì vị trí nổi bật trong ngành công nghiệp giải trí suốt nhiều thập kỷ.

Madonna đang chuẩn bị trở lại với album phòng thu mới mang tên Confessions II, dự kiến phát hành vào ngày 3/7

Sau thời gian tập trung cho các chuyến lưu diễn và những dự án nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình, Madonna đang chuẩn bị trở lại với album phòng thu mới mang tên Confessions II, dự kiến phát hành vào ngày 3/7. Dự án đánh dấu màn tái hợp giữa nữ ca sĩ và nhà sản xuất Stuart Price sau hơn hai thập kỷ kể từ thành công của Confessions On A Dance Floor.

Theo những thông tin đã được công bố, Confessions II sẽ tiếp tục khai thác màu sắc dance-pop và electronic gắn liền với một trong những giai đoạn âm nhạc thành công nhất của Madonna. Một số ca khúc trong album như I Feel So Free và Bring Your Love cũng đã được nữ ca sĩ giới thiệu trong buổi biểu diễn bất ngờ tại Times Square.

Madonna xác nhận góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ trận chung kết FIFA World Cup 2026

Bên cạnh kế hoạch phát hành album mới, Madonna cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm khi được xác nhận góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ trận chung kết FIFA World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức halftime show trong trận chung kết World Cup theo mô hình tương tự Super Bowl. Theo thông tin được công bố, Madonna sẽ đứng chung sân khấu cùng BTS và Shakira, tạo nên một trong những đội hình nghệ sĩ đáng chú ý nhất của sự kiện.

Với phong cách trình diễn giàu năng lượng đã trở thành dấu ấn trong suốt sự nghiệp, Madonna được xem là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất trước thềm chương trình. Màn xuất hiện tại Times Square vừa qua cũng cho thấy nữ ca sĩ vẫn duy trì cường độ hoạt động đáng chú ý khi liên tiếp góp mặt trong các dự án và sân khấu quy mô lớn.

Với phong cách trình diễn giàu năng lượng đã trở thành dấu ấn trong suốt sự nghiệp, Madonna được xem là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm tại sân khấu halftime show của World Cup

Từ sân khấu được giấu bên trong biển quảng cáo khổng lồ tại Times Square đến màn trình diễn sắp tới tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Madonna tiếp tục duy trì sự hiện diện nổi bật trong làng nhạc quốc tế. Ở tuổi 67, nữ ca sĩ vẫn đều đặn tham gia các dự án quy mô lớn, phát hành sản phẩm mới và xuất hiện trên những sân khấu thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu.

Ảnh: X