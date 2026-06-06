1 thương hiệu biến biến căn bếp thành nguồn cảm hứng thời trang: Chiến lược “chủ nghĩa tối đa” lại gây sốt

Trong tiếng Anh, thành ngữ “everything but the kitchen sink” được dùng để mô tả việc tập hợp gần như mọi thứ có thể tưởng tượng được vào cùng một không gian. Với bộ sưu tập Resort 2027, Tory Burch đã mượn chính tinh thần ấy để xây dựng một tuyên ngôn thời trang mới: chủ nghĩa tối đa không còn đồng nghĩa với sự rối rắm, mà trở thành cuộc chơi của những đối lập được sắp đặt đầy chủ đích.

Thay vì chạy theo các quy tắc thời trang cứng nhắc, nhà mốt Mỹ lựa chọn cách kết hợp những yếu tố tưởng chừng không liên quan để tạo nên cảm giác “quen thuộc nhưng lạ lẫm”. Kết quả là một bộ sưu tập mang nguồn năng lượng tích cực, nơi những giá trị kinh điển được làm mới bằng góc nhìn đương đại.

Lấy cảm hứng từ chính căn bếp của Tory Burch, Resort 2027 là cuộc đối thoại thú vị giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần thực dụng. Những họa tiết chintz thanh lịch, vải jacquard gợi nhớ hoa văn giấy dán tường được đặt cạnh các thiết kế mang tính ứng dụng cao như áo khoác cắt may sắc nét hay quần túi hộp năng động.

Chính sự tương phản này đã tạo nên bản sắc của bộ sưu tập. Thay vì phân định rạch ròi giữa sang trọng và đời thường, Tory Burch chủ động xóa nhòa ranh giới ấy, mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại vừa thanh lịch, vừa tự do thể hiện cá tính riêng.

Tinh thần ngẫu hứng tiếp tục được thể hiện qua cách xử lý chất liệu. Những chất liệu vốn gắn liền với sự xa hoa như jacquard ánh kim, ren ruy băng cán màng hay sợi Lurex lấp lánh được kết hợp cùng len đan tạo hiệu ứng “vón cục”, cotton giấy khô cứng hay poplin kẻ sọc mang vẻ cũ kỹ như đã qua sử dụng.

Da cũng trở thành chất liệu được thử nghiệm mạnh mẽ trong mùa mốt này. Từ hiệu ứng nhuộm tie-dye, da bóng tạo bề mặt nhăn nát cho đến da lộn được chải màu, tất cả đều góp phần tạo nên vẻ đẹp có phần thô mộc nhưng giàu chiều sâu.

Nếu chất liệu là nơi Tory Burch thể hiện sự phá cách, bảng màu lại là minh chứng cho tinh thần tự do tuyệt đối của bộ sưu tập. Resort 2027 tràn ngập những gam màu rực rỡ lấy cảm hứng từ thiên nhiên và các loại gia vị quen thuộc như vàng nghệ tây, xanh chanh, tím ube, đỏ paprika hay đỏ sumac.

Tuy nhiên, những sắc màu nổi bật này không khiến tổng thể trở nên chói gắt. Chúng được cân bằng bằng các tông màu trung tính như xám taupe mềm mại hay nâu nấm trầm ấm, giúp bộ sưu tập duy trì được sự hài hòa cần thiết.

Để triết lý “gom cả thế giới” không rơi vào cảm giác hỗn loạn, Tory Burch lựa chọn những phom dáng cổ điển làm nền tảng. Áo sơ mi oversized, cardigan, áo len cổ giả, váy bút chì và trench coat hai mặt trở thành những thiết kế chủ đạo xuyên suốt bộ sưu tập.

Đặc biệt, các mẫu đầm sơ mi với hàng cúc bọc chỉn chu và thắt lưng hạ thấp ngang hông gợi nhắc vẻ đẹp thanh lịch của những thập niên trước. Trong khi đó, kỹ thuật xếp nếp và vặn xoắn tạo hình hoa hồng rosette bằng vải mềm mại lại là lời tôn vinh dành cho các kỹ nghệ thủ công truyền thống.

Bên cạnh trang phục, phụ kiện tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện câu chuyện thẩm mỹ của Resort 2027.

Nổi bật nhất là chiếc túi Buddy – thiết kế mang tính di sản của thương hiệu, lấy cảm hứng từ chiếc túi cá nhân vintage của cha nhà thiết kế. Mùa này, mẫu túi xuất hiện với diện mạo mới nhờ chất liệu da chắp vá ánh kim kết hợp lông bê họa tiết hổ, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa táo bạo.

Song song với đó là những mẫu túi tote tua rua được đan thủ công từ sợi raffia phối da, thành quả của dự án hợp tác lâu dài giữa Tory Burch và tập thể nữ nghệ nhân Marasim. Thiết kế không chỉ thể hiện tính thủ công mà còn phản ánh cam kết của thương hiệu với các giá trị cộng đồng và phát triển bền vững.

Ở mảng giày dép, Tory Burch tiếp tục khai thác sự đối lập giữa thời trang và tính ứng dụng. Những đôi sandal nhiều khóa với sắc tím lilac hoặc hiệu ứng tie-dye mang lại vẻ trẻ trung, nổi bật. Trong khi đó, bốt da đế bằng và giày pump được phủ thêm lớp cao su chống thấm nước – một chi tiết thực dụng nhưng đầy bất ngờ khi đặt cạnh những bộ trang phục nữ tính.

Khép lại bộ sưu tập là những món trang sức hoa bản lớn bằng nhựa resin cùng kính mắt gọng vòm mang hơi thở thập niên 1950. Những chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy lại góp phần hoàn thiện tinh thần của Resort 2027: vui tươi, tự do và không ngại phá vỡ những giới hạn quen thuộc.

Với Resort 2027, Tory Burch không chỉ giới thiệu một mùa mốt mới mà còn đưa ra góc nhìn mới về chủ nghĩa tối đa. Đó không phải sự chất chồng của quá nhiều ý tưởng, mà là nghệ thuật kết nối những điều khác biệt để tạo nên một tổng thể hài hòa, giàu cá tính và đầy sức sống.