Nam ca sĩ nổi đình đám một thời đi bán cafe ở Thảo Điền tuổi U60: "Phải hát, không kén chọn nữa"

Hồi đầu tháng 5, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi bất ngờ thông báo tạm dừng biểu diễn tại các phòng trà sau 25 năm gắn bó.

"Hưng đang tạm ngưng biểu diễn tại các phòng trà vì Hưng đã hát như thế 25 năm rồi! Hưng phải thay đổi và mới hơn. Hưng sẽ tái ngộ với chương trình chọn lọc kỹ càng theo chủ đề và màu sắc âm nhạc riêng cho mỗi lần xuất hiện! Tên gọi sẽ là: Có những niềm riêng", nam ca sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên, mới đây, Đàm Vĩnh Hưng lại thông báo trở lại sân khấu phòng trà với một diện mạo mới. Theo nam ca sĩ, anh đã dành hai tháng để xây dựng một chương trình hoàn toàn khác biệt mang tên "Có những niềm riêng".

Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp pha chế cafe.

"Tôi ngưng hai tháng trời để xây dựng một chương trình mới hoàn toàn luôn. Chương trình có tên gọi là 'Có những niềm riêng'. Những đêm như thế này ở phòng trà đều có chủ đề riêng hết. Sắp tới là Đàm Ballad. Tôi sẽ chính thức trở lại những bài hát đã từng tạo nên tên tuổi của tôi như: Nửa vầng trăng, Nước mắt đàn ông, Say tình... Sau đó sẽ là Đàm Bolero, Đàm Remix...", nam ca sĩ cho biết.

Ở một bài đăng khác, Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ lý do phải tích cực nhận show trong thời gian này. Theo anh, hiện bản thân đang cùng lúc xây dựng hai công trình gồm một quán cà phê và một căn biệt thự mới.

"Một ngày chạy coi 2 công trình xây dựng vầy, người thân cứ hỏi tiền đâu sao cứ nói hết quài? Phải tranh thủ hát nhiều thêm thôi, không kén chọn nữa", nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, anh là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt suốt hơn hai thập kỷ qua với hàng loạt ca khúc được yêu thích như Say tình, Nửa vầng trăng, Nước mắt đàn ông... Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, thời gian gần đây nam ca sĩ còn lấn sân kinh doanh. Đầu năm 2026, anh khai trương quán cà phê mang tên Cà Phê Cà Pháo tại Thảo Điền, TP.HCM, đồng thời cho biết đang đầu tư xây dựng thêm một căn biệt thự mới.