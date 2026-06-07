Con trai đạo diễn Trần Lực: Nhận học bổng quốc tế, 17 tuổi đóng điện ảnh

Trần Tú (biệt danh Trần Bờm) - con trai của NSND Trần Lực gây chú ý khi vừa nhận học bổng tài năng tại một trường đại học quốc tế danh tiếng. Trần Tú cho biết anh sẽ theo học chuyên ngành Marketing và Truyền thông số.

Con trai NSND Trần Lực nhận học bổng tài năng ở trường đại học quốc tế nổi tiếng.

Những năm đi học, quý tử nhà NSND Trần Lực còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Anh thường xuyên dẫn đầu bảng xếp hạng thi đua của lớp và có khả năng sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Đầu năm 2026, Trần Tú đã xuất sắc giành chức vô địch cờ vua toàn trường, thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao độ sau những trải nghiệm từ các giải đấu trước đó.

Bên cạnh đó, Trần Tú còn gây ấn tượng với ngoại hình trưởng thành, cao ráo và phong thái tự tin. Ở tuổi 18, anh chàng được nhiều khán giả nhận xét là “bản sao” của bố thời trẻ.

Trần Tú sinh năm 2008, từng nổi tiếng từ nhỏ. Năm 2014, anh nhận được nhiều sự chú ý khi cùng NSND Trần Lực tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?. Thời điểm ấy, cậu bé Trần Bờm được khán giả yêu mến bởi sự dễ thương, hóm hỉnh. Nhiều năm trôi qua, quý tử của NSND Trần Lực đã cao lớn thành một thanh niên điển trai và tài năng.

Trần Tú từng là ngôi sao nhí nổi tiếng của "Bố ơi, mình đi đâu thế?" mùa đầu tiên.

Cuối năm 2025, Trần Tú lần đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Thế hệ kỳ tích. Chia sẻ về lần đầu diễn xuất, Trần Tú thừa nhận đã thích điện ảnh từ lâu nhưng đóng phim là chuyện khác. Khi được nhận vai, anh vui nhưng cũng lo lắng, chỉ biết cố hết sức mình, để xem làm được đến đâu.

Vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất nên anh cũng “tranh thủ” học hỏi từ bố của mình, từ đó giúp bản thân tự tin hơn cho màn hóa thân trên màn ảnh rộng.

Trần Tú đóng cùng NSND Thanh Hoa trong "Thế hệ kỳ tích".

Chia sẻ về định hướng tương lai, Trần Tú thể hiện sự chín chắn khi cho rằng việc học không chỉ để phục vụ nghề nghiệp mà còn để phát triển kỹ năng bản thân. Đối với anh, kiến thức tích lũy từ nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc hay thể thao đều là hành trang quan trọng cho những thời khắc quyết định trong cuộc đời.

Trong khi đó, NSND Trần Lực luôn là người đồng hành, ủng hộ và khuyến khích con trai trải nghiệm hết mình để tìm ra con đường phù hợp nhất.