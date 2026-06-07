Kết hôn tại trường đại học Trung Quốc này sẽ được tặng nhẫn kim cương

Trang Sixth Tone (Trung Quốc) ngày 4/6 đưa tin, một trường đại học ở Trung Quốc đã tặng nhẫn cưới - mỗi chiếc có gắn một viên kim cương 1 carat được nuôi trồng tại một trong những phòng thí nghiệm của trường - cho 187 nghiên cứu sinh tiến sĩ kết hôn tại lễ cưới thường niên của trường.

Được Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (HIT) ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, trao tặng vào ngày 31/5, những chiếc nhẫn kim cương này được nhóm nghiên cứu Màng mỏng và Tinh thể hồng ngoại thuộc Trường Hàng không vũ trụ của HIT chế tạo chỉ trong vài ngày. Trong khi đó, quá trình hình thành một viên kim cương tự nhiên thường cần hàng tỷ năm trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao ở sâu dưới lòng đất.

Kể từ khi được khởi xướng vào năm 2013, Lễ cưới Tiến sĩ thường niên của HIT đã trở thành một sự kiện nổi bật trong lịch trình của trường, với 803 cặp đôi đã kết hôn trong những năm qua. Những cặp đôi tham gia trong hai năm gần đây đã nhận được một chiếc nhẫn có đính kim cương nhân tạo.

Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đã tổ chức lễ cưới thường niên cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ và bạn đời của họ trong hơn một thập kỷ qua. Trong những năm gần đây, những người tham gia đã nhận được nhẫn kim cương nhân tạo. Ảnh: Sixth Tone

Giáo sư chuyên ngành hàng không vũ trụ Zhu Jiaqi và là trưởng nhóm Nghiên cứu Màng mỏng và Tinh thể hồng ngoại thuộc Trường Hàng không vũ trụ của HIT nói với truyền thông Trung Quốc rằng việc “nuôi cấy” kim cương trong phòng thí nghiệm “giống như xây dựng các cấu trúc ở quy mô micromet”.

Theo ông Zhu, để làm được điều đó, nhóm nghiên cứu trước tiên trộn khí metan với khí hydro, sau đó đưa hỗn hợp khí này vào buồng phản ứng, nơi chúng đóng vai trò là “dung dịch dinh dưỡng” cho các viên kim cương tương lai. Các phân tử khí bị kích thích sẽ phân ly thành các nhóm nguyên tử phản ứng, và các nguyên tử carbon tự sắp xếp từng lớp một, tạo thành kim cương.

Sixth Tone đưa tin, trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ đáng kể trong sản xuất kim cương tổng hợp, có giá từ 1.800 đến 3.500 nhân dân tệ (RMB, tương đương 7 triệu đến 13,6 triệu VND), chỉ bằng khoảng 10% giá của một viên kim cương tự nhiên. Chi phí sản xuất một viên kim cương trong phòng thí nghiệm dao động từ 500 đến 800 RMB (1,9 triệu đến 3,1 triệu VND). Năm ngoái, sản lượng kim cương nhân tạo toàn cầu đạt gần 40 triệu carat; trong đó, Trung Quốc chiếm 63%, với hơn 25 triệu carat. Hiện nay, thị trường kim cương nhân tạo của Trung Quốc được định giá 14 tỷ RMB (tương đương 2 tỷ USD) và dự kiến sẽ tăng vọt lên 102,5 tỷ RMB (15,2 tỷ USD) vào năm 2030.

HIT từ lâu đã là đơn vị dẫn đầu Trung Quốc về việc nuôi cấy tinh thể kim cương nhân tạo. Năm 2004, trường đại học này đã tạo ra viên sapphire nhân tạo lớn nhất Trung Quốc vào thời điểm đó, có đường kính 29 cm và nặng 30 kg.

Tại Lễ cưới Tiến sĩ thường niên của HIT, giáo sư Zhu đã chúc phúc cho những đôi vợ chồng mới cưới. Ông nói rằng nghiên cứu khoa học đòi hỏi lòng can đảm để vượt qua thử thách, và cuộc sống hôn nhân cũng vậy, đòi hỏi sự kiên nhẫn để bao dung và thấu hiểu lẫn nhau.