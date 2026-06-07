Mỹ nhân Vườn Sao Băng làm gì để giảm 14kg mà vẫn trẻ măng như gái đôi mươi?

Từng gây chú ý khi công khai hành trình giảm cân từ hơn 60kg xuống còn 46kg, nữ diễn viên Goo Hye Sun mới đây tiếp tục khiến cư dân mạng Hàn Quốc bất ngờ khi xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh. Ở tuổi 42, ngôi sao Vườn Sao Băng vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung cùng vóc dáng thanh mảnh đáng ngưỡng mộ, khiến nhiều người khó tin vào tuổi thật của cô.

Goo Hye Sun chia sẻ kết quả sau quá trình giảm 14kg. (Ảnh: Instagram)

Trên trang cá nhân, Goo Hye Sun đăng tải loạt ảnh mới kèm dòng chú thích: "Hẹn gặp mọi người trong buổi livestream bán hàng" và "CEO chăm chỉ làm việc". Trong ảnh, nữ diễn viên diện đồng phục học sinh với phong cách trẻ trung, khoe vóc dáng mảnh mai sau quá trình giảm cân thành công.

(Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn cả không phải bộ đồng phục mà chính là ngoại hình hiện tại của nữ diễn viên. Sau hành trình giảm cân, nữ diễn viên không những sở hữu vóc dáng mảnh mai mà diện mạo còn ngày càng trẻ trung, như chỉ mới ngoài đôi mươi.

(Ảnh: Instagram)

Khác với nhiều phương pháp giảm cân cấp tốc thường thấy trong giới giải trí, Goo Hye Sun cho biết bí quyết của cô khá đơn giản: ngủ đủ giấc, nói không với rượu bia và duy trì chế độ ăn ít muối.

Trong đó, giấc ngủ được nữ diễn viên xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Các chuyên gia sức khỏe cũng đồng tình rằng ngủ đủ giấc đóng vai trò không nhỏ trong quá trình kiểm soát cân nặng. Khi cơ thể thiếu ngủ, hormone ghrelin - loại hormone kích thích cảm giác đói - sẽ tăng lên, trong khi leptin, hormone tạo cảm giác no, lại giảm xuống. Điều này khiến nhiều người dễ thèm ăn và có xu hướng tiêu thụ nhiều thực phẩm hơn bình thường. Việc ngủ đủ giấc được xem là "liều mỹ phẩm tự nhiên" giúp cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và phục hồi tổn thương da sau một ngày dài. Khi ngủ ngon và đủ giấc, làn da thường có độ ẩm tốt hơn, ít xỉn màu và hạn chế sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn hay da chảy xệ.

(Ảnh: Instagram)

Ngược lại, khi ngủ đủ từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm, cơ thể có điều kiện phục hồi tốt hơn, quá trình trao đổi chất và đốt cháy năng lượng cũng diễn ra hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng ngủ quá nhiều hoặc duy trì lịch sinh hoạt thất thường cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đồng hồ sinh học. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là ngủ đủ mà còn phải ngủ đúng giờ và duy trì thói quen đều đặn.

Bên cạnh giấc ngủ, việc từ bỏ rượu bia cũng góp phần đáng kể vào hành trình giảm cân của Goo Hye Sun. Trên thực tế, cồn là một trong những nguồn cung cấp năng lượng khá cao, với khoảng 7 kcal trên mỗi gram. Khi uống rượu, cơ thể sẽ ưu tiên chuyển hóa cồn trước thay vì đốt cháy chất béo, khiến mỡ thừa dễ tích tụ hơn.

Không chỉ vậy, rượu bia còn kích thích cảm giác thèm ăn, đặc biệt là các món nhiều dầu mỡ và muối. Đây là lý do nhiều người thường tiêu thụ lượng calo lớn hơn đáng kể trong những buổi tụ tập có đồ uống có cồn. Việc cắt giảm hoặc ngừng hoàn toàn rượu bia không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn hỗ trợ cải thiện chức năng gan và cân bằng lượng nước trong cơ thể. Một số nghiên cứu còn cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn có thể làm gia tăng tình trạng viêm trong cơ thể, ảnh hưởng tiêu cực đến độ đàn hồi và vẻ rạng rỡ của làn da. Đây cũng là lý do nhiều ngôi sao lựa chọn cắt giảm rượu bia như một phần trong quy trình giữ dáng và duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

(Ảnh: Instagram)

Yếu tố cuối cùng tạo nên sự thay đổi của nữ diễn viên là chế độ ăn ít muối. Nạp quá nhiều natri có thể khiến cơ thể giữ nước, dẫn đến tình trạng phù nề và tăng cân tạm thời. Ngược lại, khi giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, cơ thể sẽ hạn chế tích nước, từ đó giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn.

Để duy trì chế độ ăn này, Goo Hye Sun ưu tiên rau xanh và thực phẩm tươi sống, đồng thời hạn chế đồ chế biến sẵn cũng như các món nhiều nước dùng. Các chuyên gia cũng khuyến khích sử dụng thảo mộc, gia vị tự nhiên, chanh hoặc giấm để tăng hương vị món ăn thay vì phụ thuộc quá nhiều vào muối.

Ở tuổi 42, màn "lão hóa ngược" của Goo Hye Sun tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt trẻ trung, nữ diễn viên còn cho thấy việc giảm cân không nhất thiết phải gắn liền với những chế độ ăn cực đoan. Đôi khi, những thay đổi nhỏ nhưng được duy trì lâu dài như ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và ăn nhạt lại chính là chìa khóa giúp cải thiện vóc dáng cũng như sức khỏe tổng thể.