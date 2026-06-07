Tình hình khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng hiện tại

Theo thông tin trên fanpage của khu du lịch Đại Nam cập nhật ngày 7/6, lượng du khách đổ về địa điểm này vô cùng tấp nập. Đông đảo du khách xếp hàng check-in, di chuyển tham quan và tham gia các hoạt động giải trí.

Một trong những yếu tố giúp Đại Nam trở thành điểm đến "hút khách" trong dịp hè năm nay là loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn được triển khai từ đầu tháng 6. Theo thông báo từ khu du lịch, tất cả du khách đều được miễn phí vé cổng vào Khu du lịch Đại Nam. Trẻ em cao dưới 1m cũng được miễn phí vé tham quan.

Khách du lịch đổ về khu du lịch Đại Nam trong ngày 7/6 (Nguồn: Fanpage Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao)

Đáng chú ý, chương trình ưu đãi dành cho học sinh đang nhận được sự quan tâm lớn từ các gia đình trong dịp hè. Học sinh mang theo giấy khen bản gốc có đóng dấu xác nhận sẽ được nhận vé trải nghiệm trượt tuyết miễn phí và được lựa chọn thêm một trong hai dịch vụ gồm tắm biển hoặc tham quan vườn thú.

Chương trình áp dụng đối với học sinh tiểu học đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc và học sinh THCS, THPT đạt danh hiệu Học sinh Giỏi hoặc Học sinh Xuất sắc, diễn ra từ 1/6 đến hết 31/8.

Bên cạnh đó, Đại Nam còn tung ra nhiều gói combo vui chơi với mức giá ưu đãi. Trong đó, combo biển và vườn thú được tặng thêm một trong hai dịch vụ gồm trải nghiệm trượt tuyết hoặc xem phim 4D. Khu trò chơi cũng triển khai combo lựa chọn 3 hoặc 6 trò chơi trong danh sách 11 trò chơi với giá vé từ 120.000 đồng.

Dự kiến trong các tuần tiếp theo của tháng 6, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lượng khách đến Đại Nam sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao khi nhu cầu vui chơi, giải trí của các gia đình và học sinh trong kỳ nghỉ hè ngày càng tăng.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.