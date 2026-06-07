Bước qua hào quang rực rỡ của "ngọc nữ", Tăng Thanh Hà tìm thấy sự đủ đầy từ nhịp sống bình yên và những điều bình dị quanh mình

Người ta thường hình dung về cuộc sống của một nàng dâu trong gia đình danh tiếng bằng những bữa tiệc xa hoa, những chuyến đi sang trọng hay những đặc quyền mà không phải ai cũng có được. Nhưng khi nhìn vào cuộc sống hiện tại của Tăng Thanh Hà, điều đọng lại chính là những hình ảnh rất khác: Một khu vườn xanh mướt, những bữa cơm gia đình tự tay chuẩn bị, tiếng cười của con trẻ và những khoảnh khắc bình yên bên người thân.

Sau hơn một thập kỷ rời xa màn ảnh, "ngọc nữ" một thời dường như đã tìm thấy nhịp sống phù hợp nhất với mình. Không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh riêng và những niềm vui đời thường. Sự bình lặng ấy không phải là khoảng lùi của một người từng ở đỉnh cao danh tiếng, mà là lựa chọn của một người phụ nữ hiểu rõ điều gì mới thực sự làm nên giá trị của cuộc sống.

Những khoảng bình yên được vun đắp từ căn bếp nhỏ

Với Tăng Thanh Hà, căn bếp dường như không chỉ là nơi chuẩn bị những bữa ăn. Đó là nơi kết nối các thành viên trong gia đình, nơi những cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên nhất sau một ngày dài.

Trong một cuộc trò chuyện với Tạp chí Đẹp, cô từng chia sẻ:

"Tôi lớn lên nhờ căn bếp luôn ấm của gia đình. Cả nhà tôi ai cũng nấu ăn ngon, từ ba, mẹ đến anh trai. Tôi cũng thừa hưởng niềm vui bếp núc của gia đình và thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày là buổi chiều đứng bếp nấu ăn cho gia đình nhỏ".

Giữa một cuộc sống đủ đầy, điều khiến nhiều người yêu mến ở Hà Tăng không phải những gì cô sở hữu, mà là cách cô chăm chút cho những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường. Những luống rau tự trồng, những chiếc bánh tự làm hay một mâm cơm giản dị được nêm nếm bằng tất cả yêu thương đều trở thành một phần trong nhịp sống mà cô lựa chọn gìn giữ.

Dạy con lớn lên bằng trải nghiệm và lòng biết ơn

Nếu căn bếp là nơi Tăng Thanh Hà giữ lửa cho gia đình thì hành trình làm mẹ lại là quãng thời gian mang đến cho cô nhiều niềm vui và sự trưởng thành nhất.

Thay vì để các con lớn lên trong sự bao bọc tuyệt đối của điều kiện vật chất, cô và ông xã lựa chọn cho các con tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên và những trải nghiệm thực tế. Trên trang cá nhân, không khó để bắt gặp hình ảnh các bé làm vườn, phụ giúp việc nhà, tham gia các hoạt động ngoài trời hay cùng mẹ chuẩn bị những việc nhỏ trong gia đình.

Những điều ấy có thể rất bình thường, nhưng lại là cách để trẻ học về trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng biết ơn.

Chia sẻ với Tạp chí Đẹp, nữ diễn viên từng bộc bạch: "Mười ba năm... Tôi không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Nhưng mười ba năm đó, và sẽ còn tiếp tục nhiều năm về sau nữa, cho tôi một cảm giác hạnh phúc không gì đánh đổi được. Làm mẹ sao tuyệt vời đến thế!"

Làm mẹ không chỉ là hành trình nuôi lớn một đứa trẻ, mà còn là hành trình khiến người ta hiểu hơn về đấng sinh thành của mình. Trong một chia sẻ nhân dịp sinh nhật mẹ, Tăng Thanh Hà từng viết:

"Mỗi năm đến sinh nhật con, mẹ luôn chờ đúng giờ con chào đời để nhắn tin chúc mừng con. Khi làm mẹ con mới hiểu… Con có lớn cỡ nào cũng luôn nhỏ bé trong mắt của mẹ. Và vì khoảnh khắc con chào đời luôn trở về với mẹ như vừa mới diễn ra. Sinh nhật không chỉ là ngày của riêng con mà còn là ngày đặc biệt của mẹ nữa, ngày hai mẹ con mình lần đầu gặp nhau.

Cảm ơn mẹ đã mang con đến với cuộc đời này và luôn là bến đỗ bình yên của con. Con yêu mẹ!"

Chỉ khi bước vào thiên chức làm mẹ, người ta mới hiểu vì sao có những nỗi lo không bao giờ vơi, có những yêu thương chẳng cần hồi đáp và có những người luôn âm thầm đứng phía sau để đợi con trở về. Có lẽ với nhiều người phụ nữ, đến một giai đoạn nhất định của cuộc đời, niềm hạnh phúc không còn đong đếm bằng những thành tựu bên ngoài. Đó là cảm giác nhìn con lớn lên từng ngày, biết yêu thương, biết sẻ chia và biết trân trọng những gì mình đang có.

Hạnh phúc khi "chưa bao giờ hết chuyện để nói"

Thời gian có thể lấy đi sự căng mọng của tuổi đôi mươi, nhưng lại ban tặng cho người phụ nữ thứ tài sản vô giá: Sự đằm thắm và thấu hiểu. Trong nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà gần như không chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng tư. Thế nhưng mỗi lần nhắc đến chồng, điều hiện lên luôn là sự đồng hành và thấu hiểu.

Khi kỷ niệm 13 năm ngày cưới, cô viết: "16 năm bên nhau, 13 năm làm vợ chồng. Từ những tiếng cười sảng khoái đêm khuya cho đến chương tươi đẹp này của cuộc sống gia đình. Chúng ta vẫn chưa bao giờ hết chuyện để nói..."

Sau những năm tháng gắn bó, thứ giữ một cuộc hôn nhân bền vững có lẽ không còn là những cảm xúc mãnh liệt thuở ban đầu mà là khả năng cùng nhau đi qua những điều bình thường nhất của cuộc sống.

"Tôi cũng không hiểu dâu hào môn là như thế nào, chỉ biết mình sống phải có lý tưởng của riêng mình, có công việc và sự nghiệp riêng", Hà Tăng chia sẻ trên Tạp chí Đẹp.

Có lẽ vì vậy mà nhiều năm qua, Hà Tăng chưa bao giờ để bản thân bị định nghĩa bởi danh xưng "nàng dâu hào môn". Cô vẫn kinh doanh, vẫn làm việc, vẫn xây dựng những giá trị riêng của mình bên cạnh vai trò người vợ và người mẹ.

Và có lẽ đó cũng là điều người ta nhìn thấy ở Tăng Thanh Hà hôm nay.

Không còn là hình ảnh của một "ngọc nữ" từng được săn đón hay một nàng dâu của gia đình danh tiếng, cô hiện lên như một người phụ nữ đang sống trọn vẹn với những lựa chọn của mình.

Một căn bếp luôn đỏ lửa. Một khu vườn xanh mát. Những đứa trẻ lớn lên trong yêu thương. Một người bạn đời vẫn còn đủ chuyện để kể sau nhiều năm gắn bó.

Đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, người ta nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc có thêm bao nhiêu điều mới, mà ở việc biết giữ gìn những điều đã trở nên quý giá.

Có lẽ đó cũng là vẻ đẹp riêng của Tăng Thanh Hà hôm nay: Sống giữa rất nhiều điều đáng tự hào nhưng vẫn giữ được niềm vui trước những điều bình dị nhất. Bởi sau tất cả, sự đủ đầy bền vững nhất không nằm ở những gì ta sở hữu, mà ở những người và những điều ta muốn gìn giữ suốt cuộc đời.

(Ảnh trong bài: FBNV)