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Nữ nghệ sĩ gặp tai nạn: "Đầu và một bên mặt tôi đập thẳng xuống đường rất mạnh"

| | Lifestyle

"Tôi đập mặt xuống đường rất đau, cảm giác bị trầy một bên mặt rồi" – Thúy Nga nói.

Vừa qua, ca sĩ Quang Lê đã lên tiếng khi bị một số người nói ăn chặn tiền của khách đi tour du lịch Dubai. Sau khi giải thích cặn kẽ, Quang Lê nói thẳng: "Tôi làm việc chân chính nên tôi vẫn ăn ngon, ngủ ngon, không lo sợ gì cả. Lương tâm tôi thoải mái, sung sướng lắm vì tôi không sống sai.

Nữ nghệ sĩ gặp tai nạn ở Mỹ: "Đầu và một bên mặt tôi đập thẳng xuống đường rất mạnh" - Ảnh 1.

Quang Lê và Thúy Nga

Tôi cảm thấy mình không sai lương tâm với ai, không làm gì sai. Tất cả là sự cố chiến sự bất ngờ xảy đến, tôi không lường trước được. Bản thân tôi cũng đã cố gắng hết mình để giúp đỡ khách hàng".

Danh hài Thúy Nga ngồi cạnh cũng chia sẻ: "Mọi thứ trong cuộc đời này đều là bất ngờ, không ai biết trước được. Cuộc sống này vô thường lắm.

Hôm nay tôi và Leon Vũ cũng đi đạp xe với nhau. Leon Vũ đạp xe chở tôi vừa lên xe là chiếc xe bị đổ, đầu và một bên mặt tôi đập thẳng xuống đường rất mạnh. Tôi cứ tưởng lúc đó phải trầy xước hết mặt mũi rồi nhưng giống như có ai đó đỡ cho tôi nên tôi đứng dậy mặt mũi bình thường, không bị sao hết.

May hơn nữa là lúc đó đèn đỏ nên xe cộ dừng lại. Nếu xe cộ đang chạy mà tôi ngã xuống đường như thế là cán vào tôi rồi vì ở Mỹ này xe ô tô chạy tốc độ rất nhanh.

Nữ nghệ sĩ gặp tai nạn ở Mỹ: "Đầu và một bên mặt tôi đập thẳng xuống đường rất mạnh" - Ảnh 2.

Tôi đập mặt xuống đường, rất đau, cảm giác bị trầy một bên mặt rồi nhưng đội ơn trời Phật lại không sao, chỉ bị bầm tím bên hông.

Đến cuộc sống hàng ngày còn như thế, huống gì đi cả một chuyến du lịch trong khu vực có chiến sự. Về được nhà an toàn đã là may mắn rồi. Những sự cố về tiền bạc xảy ra thực sự phía Quang Lê không hề mong muốn vì đó là uy tín làm ăn, không ai lại muốn mất uy tín chỉ vì vài đồng bạc.

Những chuyện như này xảy ra không ai mong muốn. Tôi đi show với Quang Lê hôm trước chứng kiến Quang Lê rất buồn. Quang Lê còn bảo tôi muốn bay ngay qua Dubai để xử lý sự cố cho tour của mình nhưng không có chuyến bay nào".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Thuý Nga

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