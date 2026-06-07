Nam ca sĩ hàng đầu Việt Nam: "Đêm đó, tôi rinh giải nhất nhưng hôm sau vẫn bị bêu lên sao xấu"

Mới đây, tại chương trình Khách sạn 5 sao, ca sĩ Tùng Dương đã lý giải việc luôn chọn các phong cách ăn mặc, trình diễn khác biệt trên sân khấu.

Anh nói: "Tôi mặc những trang phục như vậy có lẽ xuất phát từ cá tính của tôi. Từ bé tôi đã vậy, thích những gì đặc biệt.

Tùng Dương

Hồi bé tôi không thích hát nhạc thiếu nhi đâu, toàn đứng trước gương bắt chước các ngôi sao lớn từ nhóm Abba tới Whitney Houston rồi chị Cẩm Vân.

Whitney Houston là thần tượng thời bé của tôi. Thời đó, tôi chỉ được nghe Whitney hát qua các băng cát-xét cha mẹ ở Nga gửi về rồi cứ thế đứng trước gương bắt chước hát theo, dần dần ăn vào trong tôi từ lúc nào không biết.

Chính sự bắt chước đó đã cho tôi sự tìm tòi, nhìn nhận và học hỏi riêng.

Hồi trẻ tôi làm theo bản năng, thích gì thì làm nấy, không biết trở ngại là gì. Một trong những bộ trang phục đã đi vào huyền thoại của tôi là bộ trang phục con cò, tôi mặc khi lên nhận giải Bài hát Việt năm 2007.

Lúc đó, bạn stylist không kịp mang giày đến, thế là tôi phải đi chân đất lên sân khấu, vô tình tạo nên style riêng cho tôi.

Nhưng hồi đó tôi đã mặc bộ trang phục của nhà thiết kế Công Trí, tôi hay gọi là bác Trí. Bác Trí rất ân cần, lần nào cũng đến tận nơi tự mặc đồ cho tôi luôn vì chỉ có bác Trí mới mặc được những đồ như thế, người khác mặc thì không đúng ý tôi.

Đêm đó tôi mặc đồ của bác Trí lên, rinh giải nhất của Bài hát Việt, nhưng hôm sau vẫn bị bêu lên sao xấu".

Tùng Dương là một trong những giọng ca đương đại xuất sắc và độc đáo của nền âm nhạc Việt Nam. Phong cách âm nhạc của anh là sự giao thoa táo bạo giữa Dân gian đương đại, New Age, Electronic và đặc biệt là Progressive Rock. Không đi theo lối mòn của nhạc pop thị trường, nam ca sĩ luôn chọn cho mình lối đi riêng đầy thử thách với tư duy âm nhạc tiên phong và đậm tính độc bản.

Mỗi khi bước lên sân khấu, Tùng Dương luôn biết cách làm chủ không gian bằng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng chất giọng tenor kịch tính (Dramatic Tenor) đầy nội lực. Anh không chỉ hát mà như đang "lên đồng" và "nhập vai" vào từng tác phẩm mang đến nguồn năng lượng ma mị, quái dị nhưng vô cùng nguyên bản. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống Việt Nam và hơi thở phương Tây hiện đại đã biến anh thành một "gã du ca" dị biệt. Bên cạnh âm nhạc, phong cách thời trang avant-garde quái tính cũng là một tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ giúp anh khẳng định cái tôi độc nhất vô nhị. Chính sự kiên định trong việc tìm tòi cái mới đã giúp Tùng Dương duy trì vị thế của một biểu tượng nghệ thuật đỉnh cao, luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ.