Đức Tùng Oplus gây bất ngờ khi chuyển thể truyện ngắn thành âm nhạc, mở ra hành trình solo đầy khác biệt

Sau nhiều năm được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc Oplus, ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Đức Tùng chính thức giới thiệu dự án solo đầu tay mang tên Phiêu thì. Album đánh dấu một bước chuyển mới trong hành trình nghệ thuật của anh, khi lựa chọn theo đuổi những màu sắc âm nhạc giàu tính cá nhân thay vì các khuôn mẫu pop quen thuộc.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là ca khúc Người đàn bà yêu, được Nguyễn Đức Tùng lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của nhà báo Ngô Bá Lục, in trong tập truyện Gió đồng hun hút phát hành cuối năm 2015.

Nguyễn Đức Tùng cho biết anh có cơ duyên được tặng cuốn sách và dành thời gian đọc toàn bộ tác phẩm. Trong đó, truyện ngắn Người đàn bà yêu để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất. Câu chuyện được nhà báo Ngô Bá Lục sáng tác từ một nguyên mẫu có thật ngoài đời, xoay quanh hình ảnh một người phụ nữ nông thôn với những phẩm chất quen thuộc của phụ nữ Việt Nam: chăm chỉ lao động, yêu thương gia đình, giàu đức hy sinh, nhẫn nhịn và đặc biệt là sở hữu một tình yêu chân thành, trong sáng.

Ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Đức Tùng

Xúc động trước nhân vật và câu chuyện, Nguyễn Đức Tùng quyết định chuyển thể tác phẩm sang ngôn ngữ âm nhạc. Anh giữ nguyên tên gọi Người đàn bà yêu cho ca khúc bởi nội dung bài hát bám sát tinh thần của truyện ngắn gốc.

Theo nam nghệ sĩ, đây là một trong những sáng tác đặc biệt nhất của anh bởi được hình thành từ một câu chuyện có thật. Chính yếu tố đời thực giúp ca khúc mang nhiều cảm xúc và dễ tạo sự đồng cảm với người nghe.

Album đánh dấu bước ngoặt solo của Nguyễn Đức Tùng

Bên cạnh câu chuyện chuyển thể văn học, Phiêu thì còn là album solo đầu tiên của Nguyễn Đức Tùng, đánh dấu lần hợp tác đáng chú ý giữa anh và Tass Petridis – người được các thành viên Oplus xem như một người thầy trong âm nhạc.

Tass Petridis là nghệ sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc và multi-instrumentalist quốc tế, được biết đến với phong cách sáng tạo vượt qua ranh giới thể loại cùng tư duy sản xuất hiện đại. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ tạo nên không gian âm nhạc dung hòa giữa chất mộc của Soul truyền thống và cấu trúc âm thanh đương đại.

Tass Petridis (Trái)

Giải thích về tên album, Nguyễn Đức Tùng cho biết “Phiêu thì” là cách đọc Việt hóa của từ filthy – một thuật ngữ quen thuộc trong dòng nhạc R&B. Từ này thường được dùng để mô tả những điều “chất”, “ngầu”, “đã”, “phê” hay mang năng lượng mạnh mẽ, bụi bặm và đậm đặc cảm xúc.

Theo anh, đây cũng chính là tinh thần âm nhạc mà mình theo đuổi khi hoạt động solo. Không chỉ là tên album, “Phiêu Thì Man” còn trở thành nghệ danh mới của Nguyễn Đức Tùng trong các dự án cá nhân.

Sự thay đổi này mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ. Thay vì tập trung vào những sản phẩm đại chúng, anh lựa chọn khai thác chiều sâu nội tâm, những trải nghiệm cá nhân, tình yêu, sự chuyển hóa và kết nối giữa con người với con người thông qua âm nhạc.

Kết hợp chất thơ Việt Nam với Neo Soul đương đại

Phiêu thì được xây dựng trên nền tảng của R&B, Neo Soul, Funk, Jazz và Contemporary Soul. Album là sự kết hợp giữa chất thơ trong ngôn ngữ Việt Nam với các màu sắc âm nhạc đương đại của thế giới.

Dự án được hình thành trong quá trình làm việc giữa Việt Nam và môi trường âm nhạc quốc tế. Theo ê-kíp thực hiện, đây không đơn thuần là một album mà là một thế giới âm thanh được xây dựng bằng cảm xúc, chiều sâu nghệ thuật và tinh thần tự do sáng tạo.

Thay vì chạy theo các xu hướng thị trường, Phiêu thì hướng đến trải nghiệm nghe giàu cảm xúc và có tính bền vững. Mỗi ca khúc được xây dựng như một phân cảnh điện ảnh, nơi tiết tấu, không gian và cảm xúc liên tục chuyển động, mở ra những lát cắt khác nhau trong đời sống tinh thần của người nghệ sĩ.

Album cũng là điểm giao thoa giữa nhiều nền văn hóa, thế hệ và tư duy sáng tạo. Sự tinh tế trong cảm xúc và ngôn ngữ Việt Nam được đặt cạnh tinh thần Soul và R&B đương đại, tạo nên một tổng thể vừa mang hơi thở quốc tế vừa giữ được bản sắc riêng.

Trong bối cảnh Neo Soul vẫn là một dòng nhạc khá mới và chưa thực sự phổ biến tại thị trường Việt Nam, Phiêu thì được xem như một tuyên ngôn nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân rõ nét của Nguyễn Đức Tùng. Những lớp hòa âm giàu chiều sâu, chất groove mang hơi hướng analog, cấu trúc sản xuất giàu tính điện ảnh cùng cách kể chuyện bằng tiếng Việt tạo nên màu sắc riêng cho dự án.

Album Phiêu thì chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số toàn cầu từ ngày 1/6/2026, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình sáng tạo của Nguyễn Đức Tùng với tư cách nghệ sĩ solo.