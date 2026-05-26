Nhạc sĩ Đức Huy nói về sự phát triển của AI trong âm nhạc: “Càng nhiều máy móc càng lấy bớt sáng tạo và cảm xúc thật từ nghệ sĩ”

Đêm nhạc có sự góp mặt của Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân - những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Với Đức Huy, điều khiến ông nhận lời tham gia chương trình ngay từ đầu chính là ý tưởng tạo nên một không gian âm nhạc gần gũi, nơi các thế hệ có thể kết nối với nhau bằng cảm xúc thật.

“Trong không gian này, tôi sẽ đại diện cho tuổi ông bà, Hồ Quỳnh Hương sẽ đại diện cho tuổi cha mẹ và Bùi Công Nam, Vũ Thanh Vân sẽ là đại diện cho con cái. Tôi rất trân quý và hân hạnh được chọn là người đầu tiên thắp ngọn đèn cho không gian âm nhạc này. Đây là sự cộng hưởng, sự nỗ lực của rất nhiều người và tôi vui khi được là một phần trong đó” , nam nhạc sĩ chia sẻ.

Theo Đức Huy, điểm đặc biệt của Phòng khách 3 thế hệ nằm ở tinh thần “sống” đúng nghĩa, từ ban nhạc, ca sĩ cho đến cảm xúc của khán giả. Ông cho rằng trong bối cảnh con người hiện đại ngày càng bị cuốn vào điện thoại thông minh và màn hình tivi, những khoảnh khắc thật sự lắng nghe nhau đang dần trở nên hiếm hoi.

Nhắc đến những ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ khán giả, Đức Huy cho rằng sự giản dị và chân tình luôn có sức sống bền hơn những điều phức tạp hay phô diễn. “Cái gì giản dị, chân tình thì sẽ luôn được đón nhận và ở lại trong ký ức lâu hơn”, ông bày tỏ.

Tuy nhiên, nhạc sĩ sinh năm 1947 cho biết ông chưa bao giờ sáng tác với mục đích để người khác phải nhớ đến mình. Với ông, chuyện được nhớ hay bị quên đều là điều tự nhiên của cuộc sống. “Nếu có bị quên thì tôi coi đó là chuyện bình thường. Cái gì cần đến thì để nó đến, cái gì cần đi thì để nó đi”, Đức Huy nói.

Trong chương trình lần này, Đức Huy sẽ kết hợp cùng Dương Cầm. Ông dành nhiều thiện cảm cho đàn em bởi sự trẻ trung, đa năng và khả năng nắm bắt tâm lý khán giả. Nam nhạc sĩ ví von Dương Cầm hiểu khán giả của mình “giống như bác sĩ nhìn bệnh nhân là biết người đó đang có vấn đề gì”.

Điều Đức Huy quý ở Dương Cầm còn nằm ở tinh thần yêu thích những gì tự nhiên, giàu cảm xúc thay vì quá nặng tính minh họa hay phô diễn kỹ thuật. Ông kỳ vọng sự kết hợp lần này sẽ tạo nên những bản mashup giản dị, dễ chạm đến khán giả.

Khi biết âm nhạc của mình sẽ được làm mới bởi những nghệ sĩ trẻ trong chương trình, Đức Huy cho biết ông không muốn dự đoán trước điều gì. Với ông, mọi thứ nên đến một cách tự nhiên.

“Thật tình mà nói, ai hát nhạc Đức Huy thì tôi cũng cảm ơn, bởi điều đó có nghĩa là sự rung động trong âm nhạc của mình đã chạm tới trái tim của một ai đó”, ông chia sẻ.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của AI trong âm nhạc hiện nay, nhạc sĩ Đức Huy cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ rất nhiều nhưng không thể thay thế sự chân thật trong trái tim người nghệ sĩ. “Càng máy móc bao nhiêu thì lại càng lấy bớt đi sự sáng tạo trong trái tim” , Đức Huy nói.

Theo ông, người làm nghệ thuật cần trải qua khó khăn và những va chạm thật sự để tìm ra điều mình muốn bày tỏ. Chính những trải nghiệm ấy mới tạo nên bản sắc riêng mà công nghệ khó có thể thay thế.

Đức Huy cũng cho rằng để giữ được chất riêng giữa nhịp sống nhiều tham vọng và tốc độ hiện nay, mỗi người cần dành cho mình khoảng thời gian yên tĩnh mỗi ngày để nhìn lại bên trong và lắng nghe chính mình.

Không chỉ nói về âm nhạc, nam nhạc sĩ còn gửi gắm nhiều suy nghĩ tới thế hệ trẻ hôm nay. Ông cho rằng thành công là điều đáng hướng tới nhưng không nên đánh đổi sức khỏe hay những giá trị tinh thần quan trọng nhất.

“Đừng hy sinh vì nghệ thuật, đừng chết sớm. Hãy sống thoải mái, hãy hưởng thụ cuộc sống. Không chỉ riêng âm nhạc mà hãy tận hưởng tất cả những gì xung quanh chúng ta, nhất là những sự thương yêu mà không gì có thể mua được” , ông bày tỏ.

Đức Huy khuyên người trẻ hãy vừa làm việc, vừa tận hưởng cuộc sống và học cách yêu công việc của mình để có thể đi cùng nó lâu dài.

Ở tuổi ngoài 70, điều ông mong khán giả nhớ về Phòng khách 3 thế hệ không phải là sự hoành tráng hay phô trương mà là cảm giác tự nhiên, dịu dàng và tươi mát mà đêm nhạc mang lại.

“Nếu cần dùng một câu để nói về đêm nhạc này thì tôi sẽ chọn: ‘Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng’” , nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.