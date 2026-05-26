Mỹ nhân "đơn giản nhất showbiz": Mặc basic mà ra vibe sang chảnh, không tạo nét vẫn phát sáng trong đám đông

Giữa "rừng showbiz" cố gắng tạo nét để chiếm spotlight, thì "nữ thần" Kim Ji Won lại nổi bật theo một cách rất riêng: càng đơn giản càng khiến người khác khó rời mắt. Nữ diễn viên hiếm khi có những màn xuất hiện ồn ào hay cố tình trở thành tâm điểm. Trên thảm đỏ hay dự sự kiện, cô nàng gần như chỉ lặng lẽ bước đi, mỉm cười nhẹ và giữ thần thái điềm tĩnh quen thuộc, nhưng chính điều đó lại khiến mọi ánh nhìn tự động đổ dồn vì khí chất quá nổi bật.

Kim Ji Won mang đúng vibe "mỹ nữ an tĩnh" mà netizen Hàn cực kỳ yêu thích: nhẹ nhàng, tinh tế, không phô trương nhưng lúc nào cũng toát ra cảm giác sang và cuốn hút rất riêng. Cũng bởi vậy mà cô nàng chưa từng lép vế dù đứng giữa dàn sao đình đám toàn cầu.





Phong cách thời trang của Kim Ji Won cũng giống hệt con người cô: không cầu kỳ, không màu mè nhưng outfit nào cũng khiến dân tình muốn lưu ngay. Đặc biệt nhờ khí chất quá đỗi sang chảnh, Kim Ji Won có khả năng biến mọi set đồ tối giản nhất hóa sang chảnh.

Trong một lần xuất hiện ở sân bay, Kim Ji Won hack tuổi cực đỉnh với mái ngang cùng combo áo thun kẻ sọc và quần jeans cạp cao. Diện toàn item đơn giản ai cũng sẵn trong tủ đồ, cô không quên kết hợp phụ kiện túi đeo vai và tai nghe chùm tai để thêm điểm nhấn cho tổng thể cực "ngoan-xinh-yêu".

Vẫn là combo áo thun quần jeans, lần này Kim Ji Won chọn tông trắng-be mát mẻ. Cô kết hợp áo thun trắng trơn với quần jeans be dáng suông, thêm thắt lưng để chia tỉ lệ cho bộ đồ, qua đó tôn dáng tối đa. Phụ kiện khăn quàng vai màu xanh navy cũng được áp dụng đúng lúc đúng chỗ, tạo nên outfit từng được rất nhiều chị em cover theo.

Mỹ nhân 9x xuất hiện rạng rỡ trong outfit áo tanktop trắng trơn kết hợp quần âu đen, khoác ngoài áo sơ mi dáng rộng. Bảng màu trắng - đen đơn giản được nhấn nhá bằng chiếc túi phối be xanh lạ mắt. Chị em cũng hoàn toàn có thể dùng phụ kiện để nâng cấp các outfit basic đời thường tương tự Kim Ji Won nhé!

Một trong các outfit sân bay từng viral nhất của nữ diễn viên là combo áo thun trắng kết hợp chân váy dài xẻ tà nhẹ. Điểm tinh tế nằm ở phom váy dài gần chạm mắt cá, ôm nhẹ theo dáng người thay vì xòe rộng hay quá bó sát như nhiều kiểu chân váy thường thấy. Chính lựa chọn này giúp tổng thể trông trưởng thành, thanh thoát và "chanh sả" hơn hẳn dù bảng màu chỉ xoay quanh trắng - đen đơn giản. Không cần layer cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, Kim Ji Won vẫn khéo tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo nhờ tỷ lệ outfit gọn gàng. Cô hoàn thiện set đồ bằng đôi giày mũi nhọn gót thấp vừa đủ thanh lịch, vừa tiện di chuyển nhưng vẫn giúp tổng thể thêm phần nữ tính và sang xịn.

Ở set đồ cuối, Kim Ji Won tiếp tục chứng minh đẳng cấp mặc tối giản nhưng vẫn cực kỳ sang. Nữ diễn viên diện áo sheer đen ôm nhẹ mix cùng chân váy midi tối màu có chi tiết ren phía dưới. Set đồ gần như phủ full black nhưng không hề nặng nề nhờ chất liệu mỏng nhẹ và phom dáng thanh thoát. Cô còn mix cùng tất cao cổ và loafer đen, hoàn thiện tổng thể vừa cổ điển vừa luxury.



