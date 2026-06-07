Chị cả Tam Ca Áo Trắng làm bà chủ tại Mỹ: Mong về nước làm 1 việc

Mới đây, ca sĩ Cam Thơ vợ nhạc sĩ Lê Quang đã tới thăm nhà ca sĩ Tuyết Ngân – chị cả nhóm Tam Ca Mây Trắng nổi đình đám một thời.

Tuyết Ngân cùng hai em gái trong nhóm đã sang Mỹ định cư nhưng mỗi người sống ở một tiểu bang khác nhau.

Cam Thơ và Tuyết Ngân

Tuyết Ngân sống ở bang Tennessee cùng chồng và hai con trong một biệt thự rộng lớn. Cam Thơ tới nhà phải thốt lên: "Nhà này rộng quá trời, nhiều phòng quá!". Tuy nhiên, hai con của nữ ca sĩ hiện đã ra ở riêng, sống tại thành phố khác.

Tuyết Ngân hiện có cuộc sống, kinh tế khá giả nhờ làm bả chủ một tiệm nail, gần như không còn đi hát.

Cô nói: "Ở bên này tôi có nguyên một tiệm nail nhiều người làm lắm.

Tôi nhớ hồi xưa tôi gầy lắm, có 35, 36 cân, còn phải uống thuốc cho mặt mập lên nhưng lại giữ được. Từ hồi sinh con xong là tôi tăng cân, giờ thì không thể về cân nặng hồi xưa được, cố giữ cân nặng thôi".

Nhóm Tam Ca Áo Trắng

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, vì nhà rộng rãi nên cô thường mở tiệc tại nhà, mởi đông đảo bà con dòng họ, bạn bè, người thân tới chơi. Họ hàng của nữ ca sĩ cũng sống xung quanh nhiều.

Tuyết Ngân tiết lộ, nhà cô có tới 13 anh chị em, mất một người và hiện tại còn 12 người. Mọi người trong gia đình đa số đều định cư tại Mỹ nên khá quây quần, vui vẻ bên nhau, mỗi khi có tiệc tùng đều tụ tập đông đủ.

Tiếp đó, Cam Thơ ngồi bàn luận với Tuyết Ngân về việc về Việt Nam biểu diễn cùng nhóm Tam Ca Áo Trắng, trình diễn lại những ca khúc đình đám một thời. Tuyết Ngân cũng bày tỏ nỗi nhớ nghề, nhớ sân khấu, nhớ những kỷ niệm đi hát trong thập niên 90.

Nữ ca sĩ nói: "Lâu lắm rồi mấy anh chị em chúng tôi mới về Việt Nam và định làm mấy chương trình về từ thiện, làm cho vui thôi chứ bảo làm chương trình để kinh doanh bán vé thì thôi, chúng tôi áp lực lắm.

Chúng tôi muốn làm sao cho thoải mái, nhẹ nhàng, làm để được hát là chính. Làm được như thế thì vui lắm vì lâu lắm rồi không được hát. Giờ tôi cũng rảnh vì con cái tôi lớn rồi, ở xa rồi. Giờ cứ hú là tôi đi vì mắc hát lắm rồi".