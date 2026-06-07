Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chị cả Tam Ca Áo Trắng làm bà chủ tại Mỹ: Mong về nước làm 1 việc

| | Lifestyle

"Làm được như thế thì vui lắm" – Tuyết Ngân nói.

Mới đây, ca sĩ Cam Thơ vợ nhạc sĩ Lê Quang đã tới thăm nhà ca sĩ Tuyết Ngân – chị cả nhóm Tam Ca Mây Trắng nổi đình đám một thời.

Tuyết Ngân cùng hai em gái trong nhóm đã sang Mỹ định cư nhưng mỗi người sống ở một tiểu bang khác nhau.

Chị cả Tam Ca Áo Trắng làm bà chủ tại Mỹ: Mong về nước làm 1 việc- Ảnh 1.

Cam Thơ và Tuyết Ngân

Tuyết Ngân sống ở bang Tennessee cùng chồng và hai con trong một biệt thự rộng lớn. Cam Thơ tới nhà phải thốt lên: "Nhà này rộng quá trời, nhiều phòng quá!". Tuy nhiên, hai con của nữ ca sĩ hiện đã ra ở riêng, sống tại thành phố khác.

Tuyết Ngân hiện có cuộc sống, kinh tế khá giả nhờ làm bả chủ một tiệm nail, gần như không còn đi hát.

Cô nói: "Ở bên này tôi có nguyên một tiệm nail nhiều người làm lắm.

Tôi nhớ hồi xưa tôi gầy lắm, có 35, 36 cân, còn phải uống thuốc cho mặt mập lên nhưng lại giữ được. Từ hồi sinh con xong là tôi tăng cân, giờ thì không thể về cân nặng hồi xưa được, cố giữ cân nặng thôi".

Chị cả Tam Ca Áo Trắng làm bà chủ tại Mỹ: Mong về nước làm 1 việc- Ảnh 2.

Nhóm Tam Ca Áo Trắng

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, vì nhà rộng rãi nên cô thường mở tiệc tại nhà, mởi đông đảo bà con dòng họ, bạn bè, người thân tới chơi. Họ hàng của nữ ca sĩ cũng sống xung quanh nhiều.

Tuyết Ngân tiết lộ, nhà cô có tới 13 anh chị em, mất một người và hiện tại còn 12 người. Mọi người trong gia đình đa số đều định cư tại Mỹ nên khá quây quần, vui vẻ bên nhau, mỗi khi có tiệc tùng đều tụ tập đông đủ.

Tiếp đó, Cam Thơ ngồi bàn luận với Tuyết Ngân về việc về Việt Nam biểu diễn cùng nhóm Tam Ca Áo Trắng, trình diễn lại những ca khúc đình đám một thời. Tuyết Ngân cũng bày tỏ nỗi nhớ nghề, nhớ sân khấu, nhớ những kỷ niệm đi hát trong thập niên 90.

Nữ ca sĩ nói: "Lâu lắm rồi mấy anh chị em chúng tôi mới về Việt Nam và định làm mấy chương trình về từ thiện, làm cho vui thôi chứ bảo làm chương trình để kinh doanh bán vé thì thôi, chúng tôi áp lực lắm.

Chúng tôi muốn làm sao cho thoải mái, nhẹ nhàng, làm để được hát là chính. Làm được như thế thì vui lắm vì lâu lắm rồi không được hát. Giờ tôi cũng rảnh vì con cái tôi lớn rồi, ở xa rồi. Giờ cứ hú là tôi đi vì mắc hát lắm rồi".

Một nhóm nhạc đình đám gắn liền với thanh xuân nhiều thế hệ khán giả Việt sắp trở lại sau 15 năm

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có tòa tháp cao 45 tầng hiện đại hàng đầu Châu Á: Do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, được kỳ vọng là “biểu tượng mới” của TP Hạ Long

Việt Nam sắp có tòa tháp cao 45 tầng hiện đại hàng đầu Châu Á: Do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, được kỳ vọng là “biểu tượng mới” của TP Hạ Long Nổi bật

Quán miến lươn 40 tuổi 2 năm liên tiếp được Michelin Guide gọi tên, khách phải đợi 20 phút mới được ăn món gia truyền

Quán miến lươn 40 tuổi 2 năm liên tiếp được Michelin Guide gọi tên, khách phải đợi 20 phút mới được ăn món gia truyền Nổi bật

Hôn lễ của thiếu gia - “thiên thần” tưởng hào nhoáng nhưng lại không được nhà chồng hào môn coi trọng

Hôn lễ của thiếu gia - “thiên thần” tưởng hào nhoáng nhưng lại không được nhà chồng hào môn coi trọng

16:40 , 07/06/2026
Nắng nóng khắc nghiệt như hiện tại, hội ở nhà hướng Tây còn ổn không?

Nắng nóng khắc nghiệt như hiện tại, hội ở nhà hướng Tây còn ổn không?

16:37 , 07/06/2026
Mỹ nhân Vườn Sao Băng làm gì để giảm 14kg mà vẫn trẻ măng như gái đôi mươi?

Mỹ nhân Vườn Sao Băng làm gì để giảm 14kg mà vẫn trẻ măng như gái đôi mươi?

16:31 , 07/06/2026
Nàng hậu cầm 7 tỷ tiền mặt đi shopping sắp "lên xe hoa": Tung nóng thiệp cưới với anh chàng bán súp, từng vào trại giam 18 ngày

Nàng hậu cầm 7 tỷ tiền mặt đi shopping sắp "lên xe hoa": Tung nóng thiệp cưới với anh chàng bán súp, từng vào trại giam 18 ngày

16:04 , 07/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên