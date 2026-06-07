Nghịch lý Tóc Tiên

Sự nghiệp âm nhạc của Tóc Tiên lên xuống thất thường với rất nhiều chất liệu được nữ ca sĩ mang đến cho khán giả trong hơn 10 năm qua. Cô bắt đầu nổi lên từ cơn sốt Ngày mai (Vũ đạo cồng chiêng) ở sân khấu The Remix. Sau đó, Tóc Tiên có bản hit trăm triệu view đầu tiên với ca khúc ballad Có ai thương em như anh.

Nữ ca sĩ rẽ hướng sang các ca khúc thiên về dance, nhạc điện tử và đa dạng thể loại để tái hiện thành công của Ngày mai. Tuy nhiên, Tóc Tiên thất bại nhiều lần vì những MV đi ngược xu hướng thị trường. Album phòng thu đầu tay của nữ ca sĩ cũng không tạo ra dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường. Và rồi, trong lần tái xuất mới nhất ở đường đua nhạc Việt, Tóc Tiên quay trở lại với màu sắc Ballad.

Tóc Tiên "bổn cũ soạn lại"

Đã rất lâu Tóc Tiên không có một bản hit thật sự trên đường đua âm nhạc. Sau game show Chị đẹp mùa 2, nữ ca sĩ phát hành MV Đậm đà nhưng thu về hiệu ứng khiêm tốn. 4 năm trước, Tóc Tiên tung một chuỗi ca khúc trong album Cong , với 609060 là ca khúc thành công nhất nhưng MV vẫn không vượt qua mốc 10 triệu view.

Danh sách bản hit của Tóc Tiên vẫn gói gọn ở Ngày mai , Có ai thương em như anh và Em không là duy nhất . Hai trong số đó là sản phẩm của dòng Ballad, vốn trái ngược cá tính âm nhạc của Tóc Tiên. Từ đó phản ánh một điều, Ballad là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công cho Tóc Tiên. Nữ ca sĩ cần một bản hit để tái lặp vị thế trên đường đua nhạc Việt và cải thiện độ phủ sóng.

Cuối cùng, Tóc Tiên quay trở lại Ballad và làm đúng công thức từng giúp cô thành công với Có ai thương em như anh .

Tóc Tiên mòn mỏi chờ bản hit sau nhiều năm.

Nữ ca sĩ đã đi sang ngang trong lần trở lại đường đua, nếu không muốn nói là đi lùi so với chính dấu mốc Có ai thương em như anh . Đó là chất liệu âm nhạc cũ kỹ và chiều sâu nội dung từ ca từ vẫn là vấn đề của âm nhạc Tóc Tiên. Điểm sáng hiếm hoi trong ca khúc là phần phối khí lớp lang của Ngô Minh Hoàng - producer "ruột" của Phan Mạnh Quỳnh, từng gây ấn tượng khi sản xuất âm nhạc cho Có chàng trai viết lên cây.

Sự đặc sắc của ca khúc Người còn thương em không dừng lại ở mức dễ nghe và dễ hiểu thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. Ê-kíp làm nhạc lấy piano làm trục xương sống cho bản phối, cho người nghe cảm giác dễ chịu. Strings (dàn dây) và trống được phân bổ hợp lý, góp công lớn định hình rõ bố cục có sự luân chuyển, "cứu" một ca khúc dàn trải đồng đều, rất dễ thành bản nhạc "sến" và lê thê.

Thật khó để trông chờ sự đặc sắc và đột phá của Tóc Tiên khi nữ ca sĩ quay về thể loại Ballad. Tóc Tiên không có khả năng sáng tác và hoàn toàn phụ thuộc vào nhạc sĩ khác, đó là rào cản để cô làm mới bản thân bằng Ballad và vượt được cái bóng của Có ai thương em như anh .

Hình ảnh lấn át âm nhạc

Tóc Tiên trong lần trở lại đường đua nhạc Việt là những toan tính thực dụng. Từ một tháng trước, mạng xã hội tràn ngập tin đồn nữ ca sĩ hẹn hò diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng. Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra điều bất thường và dự đoán có một dự án nào đó Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hợp tác với nhau.

Đúng là Tóc Tiên mời Trần Ngọc Vàng tham gia diễn xuất trong MV​ Người còn thương em không.

Có thể là chủ đích sẵn hoặc hiệu ứng tự nhiên nhưng MV Người còn thương em không đã tạo ra câu chuyện truyền thông hoàn hảo. Nội dung ca khúc đánh "trúng" sự nhạy cảm từ khán giả, đó là chuyện Tóc Tiên ly hôn Hoàng Touliver. Sau tin đồn Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hẹn, nam diễn viên vào vai trong MV và tạo ra rất nhiều cảnh hôn lãng mạn với nữ ca sĩ.

Chuyện bên lề đẩy sức nóng của Tóc Tiên lên đỉnh điểm.

Sự lan tỏa của MV Người còn thương em không chỉ đến một phần từ yếu tố âm nhạc. Thậm chí chẳng mấy khán giả quan tâm đến việc Tóc Tiên có làm tốt hay không với vai trò chính của cô là ca sĩ. Đa số tập trung bàn tán về câu chuyện của giọng ca sinh năm 1989 sau ly hôn và cả tin đồn cùng Trần Ngọc Vàng.

Khi sản phẩm âm nhạc gắn với câu chuyện làm bùng nổ truyền thông, đó cũng là một cách hiệu quả để nhanh chóng "viral", đưa mọi thứ vượt xa khuôn khổ của một ca khúc. Không ngạc nhiên vì thành công bước đầu của Tóc Tiên trong MV Người còn thương em không vì câu chuyện truyền thông của nữ ca sĩ đang thu hút chú ý quá lớn. Đấy là chưa kể đến tranh cãi liên quan các cảnh quay Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng ôm hôn liên tục trong MV.

Sau tất cả, Tóc Tiên sẽ mãn nguyện vì thành quả hiện tại của MV Người còn thương em không . Với gần một triệu lượt xem sau một ngày trên nền tảng YouTube, MV leo thẳng lên vị trí thứ 3 trong danh sách âm nhạc thịnh hành. Lật đổ cơn sốt Come My Way là mục tiêu gần như bất khả thi cho Tóc Tiên. Nhưng vượt qua bộ đôi Binz và Sơn Tùng để chiếm lấy vị trí thứ 2 hoàn toàn nằm trong tầm tay của Tóc Tiên.

Thời gian qua, nữ ca sĩ nằm trong nhóm đắt show nhất thị trường nhạc Việt. Tóc Tiên đã tận dụng hiệu ứng tốt từ sau game show Chị đẹp rẽ sóng mùa 2 và cả "cú nổ" truyền thông từ chuyện tình yêu trắc trở để phủ sóng mạng xã hội. Khi Tóc Tiên gây sốt, cô lập tức vào tầm ngắm của các đơn vị tổ chức show.

Thành công bước đầu của Người còn thương em không giúp Tóc Tiên có thêm bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ đã trầy trật với quá nhiều sản phẩm trong 5 năm gần đây, bao gồm cả MV Đậm đà tưởng chừng sẽ hot nhưng thực tế không như thế. Một bản hit với Người còn thương em không, dù cách làm không có gì mới và đặc biệt, sẽ giúp Tóc Tiên lấy lại tự tin nhằm vạch ra chiến lược hợp lý trong tương lai.

Ngay lúc này, cô nương theo câu chuyện truyền thông của chính mình để tạo ra MV gây sốt. Nhưng các sản phẩm tiếp theo sẽ không có hiệu ứng tương tự. Chờ xem Tóc Tiên sẽ làm gì ở chặng đường tới - trung thành với Ballad hay lại quay ngược về làm nhạc dance?

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