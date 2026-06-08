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Danh tính chấn động của vị khách Tây ngồi vỉa hè xì xụp rau muống, tuyên bố muốn ở Việt Nam cả đời

| | Lifestyle

Danh tính chấn động của vị khách Tây ngồi vỉa hè xì xụp rau muống, tuyên bố muốn ở Việt Nam cả đời

Không phải nhà hàng sang trọng hay những món ăn đắt tiền, trải nghiệm khiến vị Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam thích thú lại là ngồi quán bia hơi ven đường, thưởng thức rau muống xào tỏi, đậu phụ hay chả rươi. Những chia sẻ chân thành của ông đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Không chỉ dành những lời khen ngợi cho cảnh sắc và con người Việt Nam, ông còn có dịp trải nghiệm một nét văn hóa rất đời thường mà nhiều du khách quốc tế yêu thích là ngồi quán bia hơi vỉa hè và thưởng thức các món ăn bình dân của Hà Nội.

Đồng hành cùng YouTuber Will trong một buổi khám phá ẩm thực địa phương, vị đại sứ không được đưa tới những nhà hàng sang trọng hay những bữa tiệc cầu kỳ. Thay vào đó, ông được mời thưởng thức những món ăn quen thuộc gắn liền với đời sống thường nhật của người dân Hà Nội như rau muống xào tỏi, đậu hũ tẩm hành, chả rươi hay ếch xào măng.

Điều thú vị là dù đều là những món ăn dân dã, mỗi món đều nhận được sự tán thưởng từ vị khách đặc biệt đến từ châu Âu. Ông liên tục bày tỏ sự thích thú trước hương vị của các món ăn và không ngần ngại dành nhiều lời khen cho ẩm thực Việt Nam.

Một trong những khoảnh khắc khiến người xem thích thú nhất là khi ông được mời nếm thử mướp đắng. Ban đầu, vị đại sứ tỏ ra khá dè dặt vì chưa quen với loại thực phẩm có vị đắng đặc trưng này. Sau miếng đầu tiên, ông thừa nhận hương vị khá khó ăn và có phần muốn từ chối.

Tuy nhiên, khi thử lại theo cách được gợi ý là ăn cùng chà bông, ông đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Không những ăn thêm, vị đại sứ còn dành lời khen cho sự kết hợp độc đáo này.Không chỉ ấn tượng với ẩm thực, ông Julie còn chia sẻ những cảm nhận đầy thiện cảm về Việt Nam sau thời gian sinh sống và làm việc tại đây.

Theo ông, Việt Nam là một đất nước phi thường, sở hữu vẻ đẹp, văn hóa và con người khiến bất cứ ai cũng có thể cảm thấy gắn bó.Thậm chí, vị đại sứ còn cho biết ông sẵn sàng ở lại Việt Nam trong phần đời còn lại của mình nếu có cơ hội. Ông mô tả Việt Nam là đất nước của thế giới và cho rằng đây là điểm đến mà mỗi người nên ghé thăm ít nhất một lần trong đời.

Những chia sẻ chân thành cùng trải nghiệm giản dị của vị đại sứ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bởi đôi khi, điều khiến du khách quốc tế yêu mến Việt Nam không nằm ở những điều xa hoa, mà chính là những bữa ăn bình dân bên vỉa hè, những cuộc trò chuyện gần gũi và nhịp sống đời thường đầy sức sống của người dân địa phương.

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Theo Ngọc Ánh

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