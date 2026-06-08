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Tóc Tiên công khai khoảnh khắc chưa từng thấy bên Trần Ngọc Vàng

| | Lifestyle

Những tương tác gần gũi giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng khiến netizen xoắn xuýt theo.

Những ngày qua, khắp các diễn đàn liên tục bàn tán về MV người còn thương em không của Tóc Tiên. Ngoài những tranh luận về phần âm nhạc thì cư dân mạng còn "nổ" ra tranh cãi xoay quanh loạt cảnh hôn giữa nữ ca sĩ với nam chính Trần Ngọc Vàng. Giữa lúc câu chuyện chưa hạ nhiệt thì mới đây, Tóc Tiên khiến cư dân mạng thêm bàn tán khi đăng tải clip hậu trường quay MV cùng đàn em.

Hậu trường dễ thương của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Trong đoạn clip hậu trường được chính Tóc Tiên chia sẻ ghi lại những khoảnh khắc tương tác của cô với nam chính. Cặp đôi liên tục có những màn trò chuyện tự nhiên, vui vẻ và không ngừng trêu chọc nhau trong lúc chờ ghi hình. Trần Ngọc Vàng cho thấy năng lượng tràn đầy khi không ngại bày trò chọc cười đàn chị, từ nhảy nhót chung cho đến quấy phá khi Tóc Tiên quay clip, cho thấy cả hai đã có những buổi quay nhiều tiếng cười.

Đáng chú ý, trong một phân cảnh chuẩn bị quay, Trần Ngọc Vàng đứng rất gần, một tay chống lên khung gỗ tạo cảm giác áp sát Tóc Tiên. Gương mặt nam diễn viên hướng hẳn về phía Tóc Tiên, ánh mắt tập trung. Trong khi đó, Tóc Tiên lộ vẻ e thẹn và liên tục làm những biểu cảm hài hước như cố tình "phá mood" khiến không khí trở nên vui nhộn hơn hẳn. Điều thú vị là dù đứng ở khoảng cách rất gần, cả hai vẫn tạo cảm giác tự nhiên, thoải mái. Loạt biểu cảm nhí nhố của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Khoảnh khắc Trần Ngọc Vàng áp sát Tóc Tiên, lộ loạt cử chỉ nhí nhố khi chuẩn bị thực hiện cảnh quay tình cảm

Loạt khoảnh khắc hài hước tạo không khí vui vẻ trong suốt buổi quay

Trần Ngọc Vàng không ngại làm trò để trêu chọc đàn chị

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho năng lượng tích cực mà Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng mang lại. Không ít người còn tích cực "đẩy thuyền" cặp đôi sau khi chứng kiến những tương tác dễ thương ngoài đời.

Một số bình luận nhận được nhiều sự đồng tình như: "Hai người hợp nhau phết, cuối năm công khai luôn đi", "Chemistry từ trong MV ra ngoài hậu trường luôn", "Nhìn cách nói chuyện là thấy thân thiết thật sự",... Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng nhận định đây chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ của 2 chị em thân thiết khi làm việc. Trước đó, cả hai đã chơi chung trong một hội bạn, nên việc tương tác tự nhiên, thoải mái là điều không quá khó hiểu.

Những khoảnh khắc hậu trường giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng khiến cư dân mạng xoắn xuýt theo

Cách đây 1 ngày, khi dư luận vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến về MV, Trần Ngọc Vàng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong nhóm chat dành cho người hâm mộ, nam diễn viên đã gửi loạt tin nhắn dài bày tỏ sự biết ơn đến những khán giả luôn đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Trần Ngọc Vàng liên tục nhắc đến sự hạnh phúc, bình yên và gửi lời cảm ơn vì đã được fan yêu thương, ủng hộ.

Nam diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn vì đã bảo vệ yêu thương tui. Cảm ơn những lá chắn thép của tui. Càng được yêu thương như thế tui càng an tâm và tự tin hơn ạ".

Về phía Tóc Tiên, trong phần giao lưu hỏi đáp với người hâm mộ, nữ ca sĩ nhận được một bình luận: "Em đã từng thích chị, cho đến 1 năm gần đây và đỉnh điểm là MV này ạ, bị phản cảm quá ạ".

Không né tránh ý kiến trái chiều, Tóc Tiên phản hồi với thái độ nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ cho biết cô tôn trọng cảm nhận của mỗi khán giả, đồng thời bày tỏ mong muốn mọi người được sống hạnh phúc với tình yêu của mình. Nữ ca sĩ cho biết: "Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào".

Những phân cảnh lãng mạn giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng khiến netizen tranh luận suốt những ngày qua

Ảnh: Tổng hợp

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

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