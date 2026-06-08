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Cặp đôi showbiz bỏ phố về rừng: Tận hưởng cuộc sống điền viên trong nhà vườn rộng 2.000m2

| | Lifestyle

Không gian sống của cặp đôi gây ấn tượng với vẻ giản dị, thơ mộng cùng diện tích vô cùng rộng rãi.

Sinh năm 1981, Hoàng Lê Vi là ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến qua các sân khấu phòng trà và chương trình âm nhạc tại TP.HCM. Không chỉ ghi dấu ấn với chất giọng ngọt ngào, nữ ca sĩ còn ghi điểm ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung và lối sống giản dị. Sau biến cố sức khỏe tinh thần hậu sinh nở, Hoàng Lê Vi cùng chồng là nhạc sĩ Trương Lê Sơn quyết định rời thành phố lên Đà Lạt sinh sống. Bỏ phố về rừng, tại đây, cô chọn xây dựng tổ ấm giữa thiên nhiên trên khu đất rộng khoảng 2.000m², tận hưởng nhịp sống chậm rãi và gần gũi với cây cỏ.

Toàn cảnh cơ ngơi rộng 2.000m2 ở Đà Lạt

Ẩn mình giữa vùng ngoại ô cách trung tâm Đà Lạt khoảng 30km, nhà vườn của vợ chồng ca sĩ Hoàng Lê Vi mang vẻ đẹp yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống náo nhiệt. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách mộc mạc với hai phòng ngủ, phòng khách và khu bếp ấm cúng. Nội thất chủ yếu làm từ gỗ và tre, tạo nên cảm giác gần gũi, thư thái như một chốn nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Bao quanh ngôi nhà là khu vườn rộng rãi ngập tràn sắc xanh của cây cối và hoa lá. Những khóm hoa nở rực rỡ, thảm cỏ xanh mướt cùng bầu không khí trong lành đặc trưng của cao nguyên khiến nơi đây luôn tràn đầy sức sống. Mỗi góc nhỏ đều mang đến cảm giác bình yên, như đưa con người tạm rời xa những bộn bề của cuộc sống thường nhật.

Nhà vườn rộng 2.000m2 xinh xắn, ấm cúng của vợ chồng ca sĩ Hoàng Lê Vi

Góc nào cũng mang đến cảm giác bình yên, thư thái

Không gian phòng khách có thiết kế mộc mạc, giản dị

Khu vực bếp nấu ấm cúng, đầy đủ tiện nghi

Buổi sáng, góc bếp thêm phần thơ mộng khi có view nhìn ra khung cảnh Đà Lạt

Điểm nhấn nổi bật của cơ ngơi rộng 2.000m2 chính là khu vườn xanh mát được vợ chồng ca sĩ Hoàng Lê Vi dành nhiều tâm huyết chăm sóc. Thay vì thuê người làm thường xuyên, cả hai tự tay đảm nhận nhiều công việc như dọn dẹp, cắt cỏ, chăm cây hay cải tạo từng góc nhỏ trong khuôn viên. Không chỉ chăm chút cho ngôi nhà chính, cặp đôi còn lên ý tưởng thiết kế không gian sân vườn theo đúng sở thích cá nhân. Từng lối đi, bồn hoa hay góc nghỉ ngơi đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể hài hòa, gần gũi và mang đậm dấu ấn riêng.

View ngắm cảnh vườn tược cực chill trong cơ ngơi 2.000m2

Không gian sân vườn ngập tràn sắc xanh tươi, góp phần mang đến cảm giác bình yên, thư giãn

Toàn bộ không gian đều do vợ chồng nữ ca sĩ lên ý tưởng thiết kế

Vợ chồng Hoàng Lê Vi trồng nhiều các loại rau, cây ăn quả như hồng, ổi, vú sữa... trong vườn nhà

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Theo Phác Thái Anh

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