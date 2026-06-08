Cận cảnh nhan sắc thật của Chu Thanh Huyền trên khán đài cổ vũ Quang Hải, ngả nghiêng đợi chồng trên xế hộp 8 tỷ gây chú ý

Chiều ngày 7/6, không khí tại Sân vận động Thiên Trường trở nên nóng hơn bao giờ hết với trận cầu tâm điểm ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội. Bên cạnh những màn trình diễn hấp dẫn dưới sân cỏ, sự xuất hiện của các nàng WAGs trên khán đài luôn là "đặc sản" thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Gây chú ý nhất trong số đó chính là Chu Thanh Huyền - bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Cô nàng có mặt từ sớm cùng gia đình để chuẩn bị tiếp lửa cho chồng trong trận đấu khép lại một mùa giải đầy cảm xúc.

Không lựa chọn những bộ cánh lộng lẫy hay trang điểm cầu kỳ, Chu Thanh Huyền gây ấn tượng với "giao diện" đơn giản và năng động. Cô nàng diện một chiếc áo thun phom rộng sọc ngang basic, tóc búi cao gọn gàng để lộ trọn vẹn gương mặt thanh tú. Lọt vào ống kính của nhà đài lẫn "cam thường" của người hâm mộ tại sân, nhan sắc thật của bà mẹ một con lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Qua những khoảnh khắc chân thực được ghi lại, dù không có sự hỗ trợ của các phần mềm chỉnh sửa ảnh, Chu Thanh Huyền vẫn phát sáng nhờ làn da trắng bật tông, mịn màng và căng bóng. Đặc biệt, khoảnh khắc cô nàng ngồi cạnh bố đẻ, thoải mái tạo dáng chu môi, phồng má đầy tinh nghịch càng chiếm spotligh vì sự gần gũi, đáng yêu.

Chu Thanh Huyền chiếm spotlight khi đến sân cổ vũ Quang Hải (Ảnh: Giấc mơ vô địch, TTNV)

Sức hút của nàng hot girl sinh năm 2000 không dừng lại ở đó. Khi trận đấu kết thúc, trong lúc nán lại phía ngoài sân vận động Thiên Trường để đợi ông xã Quang Hải cùng ra về, Chu Thanh Huyền lại một lần nữa chiếm trọn spotlight bằng màn check-in "độc nhất vô nhị". Cô nàng đã thoải mái nằm ngả nghiêng checkin trên phần đầu chiếc xế hộp Range Rover trị giá khoảng 8 tỷ đồng của gia đình. Với tư thế nằm gối đầu lên tay đầy thư thái cùng biểu cảm rạng rỡ dưới ánh đèn đêm, màn thả dáng vừa sang chảnh vừa lầy lội này nhanh chóng gây bão cõi mạng vì độ chịu chơi của bà xã Quang Hải.

Sự đồng hành bền bỉ từ khán đài cho đến những khoảnh khắc nhí nhố hậu trường của Chu Thanh Huyền chắc chắn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất dành cho Quang Hải sau một mùa giải đầy cống hiến. Kể từ sau khi về chung một nhà, cặp đôi ngày càng thoải mái chia sẻ những góc nhìn đời thường đầy hạnh phúc, khẳng định vị thế của một trong những cặp trai tài gái sắc quyền lực và được săn đón nhất làng bóng đá Việt Nam.

Chu Thanh Huyền checkin trên xế hộp đợi chồng tan làm gây chú ý