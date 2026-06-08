Từng làm soát vé mưu sinh, "mỹ nam trăm tỷ" nay bán thêm cafe tại TP.HCM

Không ít người bất ngờ khi Steve Nguyễn - chàng diễn viên điển trai vừa gây bão màn ảnh với vai diễn trong "Mưa Đỏ" và phim truyền hình Không giới hạn lại rẽ ngang sang kinh doanh ngay lúc sự nghiệp đang ở giai đoạn hot nhất.

Ngày 6/6 vừa qua, nam diễn viên chính thức khai trương quán cà phê mang tên Hansoo Cafe tại địa chỉ A3 Châu Thới, Cư Xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi hình ảnh và clip từ buổi khai trương lan rộng trên mạng xã hội, với sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt.

Bạn diễn trong phim Mưa Đỏ tới chúc mừng Steve Nguyễn trong ngày khai trương quán cafe.

Nam diễn viên tham gia từng khâu sửa sang, chuẩn bị cho quán cafe

Điểm nhấn của buổi khai trương không chỉ là không gian quán mà còn là dàn khách mời toàn "tên tuổi". Nhiều bạn bè thân thiết trong giới nghệ thuật đã có mặt để chúc mừng Steve Nguyễn, biến buổi grand opening thành một sự kiện showbiz thu nhỏ giữa lòng TP.HCM. Không khí sôi động, những khoảnh khắc giao lưu, ôm hôn chúc mừng được chia sẻ rầm rộ trên trang fanpage chính thức của Hansoo Cafe, nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác.

Quán cafe với phong cách hiện đại, trẻ trung của Steve Nguyễn

Với công chúng, Steve Nguyễn gắn liền với vai diễn nổi bật trong bộ phim điện ảnh "Mưa Đỏ" - tác phẩm điện ảnh từng đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng sau khi ra rạp. Chính từ vai diễn này, anh được khán giả đặt danh hiệu "mỹ nam trăm tỷ", đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất. Tên tuổi Steve Nguyễn từ đó gắn liền với lượng fan trung thành và sức hút trên mạng xã hội ngày càng tăng mạnh.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành cái tên được nhắc đến khắp mạng xã hội, Steven Nguyễn (tên thật Nguyễn Huy), sinh năm 1991, đã trải qua gần một thập kỷ lặng lẽ mài giũa nghề. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, anh từng phải làm soát vé để trang trải trong những năm đầu vào nghề, chấp nhận những vai phụ nhỏ lẻ trong các phim hành động như "Bi Long đại ca", "Hùng Long Phong Bá"...

Bước ngoặt đến vào năm 2025, khi anh vào vai Quang - nhân vật phản diện trong bộ phim chiến tranh "Mưa Đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Đây là vai diễn khó, đòi hỏi sự chuyển hóa cảm xúc phức tạp, nhưng Steven Nguyễn đã khiến khán giả vừa ghét vừa mê. Phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, và anh trở thành diễn viên được yêu thích nhất trong toàn bộ cast - một điều hiếm thấy với một nhân vật phản diện.

Thay vì chờ đợi sau cú bứt phá đó, Steven Nguyễn liên tục nhận dự án mới. Năm 2026, anh đảm nhận vai chính trong phim giờ vàng VTV "Không giới hạn" - vào vai chiến sĩ Đào Minh Kiên, khai thác đề tài người lính trong thời bình. Song song đó, anh còn tham gia dự án điện ảnh "Trại buôn người" với nhiều cảnh hành động và tâm lý phức tạp. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, Steven Nguyễn đã đi từ một diễn viên tay ngang "diễn dở nhất lớp" - theo chính lời anh chia sẻ, trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Việt.

Steve Nguyễn trong phim Không giới hạn

Vai diễn ấn tượng của Steve Nguyễn trong phim Mưa Đỏ

Đây không phải lần đầu giới nghệ sĩ Việt chọn phát triển sự nghiệp kinh doanh sau khi bước ra ngoài ánh đèn sân khấu. Trước đó, không ít gương mặt showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường... hay nhiều ca sĩ, diễn viên khác đã bước vào lĩnh vực này và tạo được dấu ấn riêng. Với lợi thế là người của công chúng, lượng fan đông đảo và sức lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, những quán cà phê của nghệ sĩ thường thu hút khách không chỉ vì đồ uống mà còn vì trải nghiệm và sự kết nối với thần tượng.

Quán cafe của nam diễn viên mang tên Hansoo thanh lịch theo phong cách Hàn Quốc cùng thiết kế trẻ trung, hiện đại. Steve Nguyễn chưa chia sẻ nhiều về định hướng lâu dài của thương hiệu này, nhưng sự chuẩn bị bài bản từ không gian đến truyền thông cho thấy đây không phải một dự án tùy hứng.

Trong bối cảnh thị trường cà phê TP.HCM vốn đã cạnh tranh khốc liệt với hàng nghìn thương hiệu lớn nhỏ, Hansoo Cafe của Steve Nguyễn chọn điểm khác biệt đến từ chính chủ nhân của nó - một diễn viên đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Liệu "mỹ nam trăm tỷ" có mát tay trong lĩnh vực kinh doanh như trên phim trường? Thời gian sẽ trả lời.

Ảnh: FBNV

Tổng hợp