Tóc Tiên không muốn trách móc quá khứ

Tóc Tiên không muốn kể một cuộc chia tay đầy tổn thương

Tối ngày 5/6, Tóc Tiên chính thức phát hành MV người còn thương em không, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với một bản ballad mang màu sắc tự sự. MV được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Việt Anh và có sự tham gia của diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính. Trước thời điểm sản phẩm lên sóng, tại buổi họp báo ra mắt diễn ra vào chiều cùng ngày, Tóc Tiên đã có những chia sẻ đáng chú ý về thông điệp mà cô muốn gửi gắm thông qua dự án mới.

Tóc Tiên chia sẻ về thông điệp trong người còn thương em không

Theo nữ ca sĩ, trước khi thực hiện MV, cô từng trao đổi với đạo diễn Nguyễn Việt Anh về cảm xúc của các nhân vật trong câu chuyện. Với Tóc Tiên, điều khiến một cuộc tình trở nên day dứt không nằm ở những tổn thương hay sự tàn nhẫn, mà nằm ở việc hai người đã từng có khoảng thời gian rất đẹp bên nhau.

Tóc Tiên chia sẻ: "Một mối tình đứng trước ranh giới của việc đi tiếp hay dừng lại, nó chỉ đẹp và khiến người ta day dứt khi cả hai đã từng có một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, từng yêu nhau một cách say đắm. Nếu đó chỉ là một mối quan hệ đầy tổn thương hay sự tàn nhẫn thì khi kết thúc sẽ không còn nhiều điều để tiếc nuối. Chính cảm giác từng hạnh phúc, từng yêu hết mình mới khiến con người nhớ mãi và không dễ dàng bước qua."

Tóc Tiên cho biết nếu một mối quan hệ chỉ toàn những đau khổ và tổn thương thì khi kết thúc sẽ không để lại nhiều tiếc nuối (Ảnh: FBNV)

Tóc Tiên cho biết nếu một mối quan hệ chỉ toàn những đau khổ và tổn thương thì khi kết thúc sẽ không để lại nhiều tiếc nuối. Chính vì vậy, cô và ê-kíp lựa chọn xây dựng người còn thương em không từ những ký ức đẹp nhất của hai nhân vật.

Nữ ca sĩ cũng lý giải đây là lý do khán giả sẽ bắt gặp trong MV rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc như những chuyến đi bên biển, khoảng thời gian bên nhau trong nhà cây hay những phút giây bình yên của một cặp đôi đang yêu.

Tóc Tiên cho biết dù trong MV vẫn xuất hiện những phân đoạn xúc động và nước mắt, đó không phải biểu hiện của sự đau khổ hay oán trách. Theo cô, cảm xúc là điều rất tự nhiên trong bất kỳ mối quan hệ nào. Một cuộc tình không chỉ có niềm vui mà còn có cả những khoảng thời gian buồn bã, những lần vô tình làm tổn thương nhau hay những khoảnh khắc khiến cả hai phải suy nghĩ về tương lai của mối quan hệ.

MV ngập tràn những ký ức của một chuyện tình đã qua

Tinh thần mà Tóc Tiên chia sẻ tại họp báo cũng được thể hiện xuyên suốt trong người còn thương em không sau khi MV chính thức ra mắt vào tối 5/6. Thay vì tập trung vào những mâu thuẫn hay nguyên nhân dẫn đến chia ly, cả phần hình ảnh lẫn ca từ đều xoay quanh những ký ức và thói quen còn sót lại sau một mối quan hệ.

MV người còn thương em không - Tóc Tiên

Trong MV, khán giả bắt gặp hình ảnh cặp đôi cùng nhau tận hưởng những chuyến đi bên biển, những khoảnh khắc bình yên trong nhà cây hay những giây phút đời thường bên nhau. Xen kẽ giữa những khung hình hạnh phúc là các phân đoạn nhân vật hồi tưởng về quá khứ, gợi cảm giác tiếc nuối trước một chuyện tình từng rất đẹp.

Phần lời bài hát cũng được xây dựng theo hướng tương tự. Thay vì kể về một cuộc chia tay với những tổn thương hay trách móc, ca khúc tập trung vào những điều quen thuộc vẫn còn ở lại sau khi một người rời đi. Đó là ly cà phê mỗi sáng, bộ phim xem chung vẫn còn dang dở hay những cung đường quen thuộc mỗi ngày.

MV người còn thương em không với nhiều cảm xúc khác nhau trong tình yêu

Những câu hát như "Ghen tuông với quá khứ của đôi ta", "Ghen với cả chính mình ngày hôm qua" hay "Chỉ khác là thiếu bóng dáng" xuất hiện trong bài hát, trong khi phần hình ảnh của MV lại liên tục đưa người xem trở về những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai nhân vật. Đây cũng là những chi tiết được nhiều khán giả chú ý sau khi sản phẩm lên sóng.

Tóc Tiên cho biết khi thực hiện sản phẩm, cô muốn giữ lại tất cả những điều đã từng tồn tại trong một mối quan hệ thay vì chỉ tập trung vào sự chia ly. "Khi yêu thì mình phải trân trọng từng cái khoảnh khắc một, bởi vì đó là một cái điều quý giá nhất. Còn được yêu là còn được trân trọng." - Tóc Tiên chia sẻ.

Hiện tại, người còn thương em không đang trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.



