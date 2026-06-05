Người đàn ông của Tóc Tiên

Tối 4/6, Tóc Tiên tiếp tục hé lộ những mảnh ghép cuối cùng trước thềm phát hành MV Người Còn Thương Em Không bằng poster đếm ngược còn 1 ngày lên sóng. Ngay khi được đăng tải, hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, không chỉ bởi bầu không khí đầy cảm xúc mà còn vì danh tính người đàn ông xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ.

Trong poster mới, Tóc Tiên và một nhân vật nam xuất hiện trong khung cảnh mờ ảo, ngập trong ánh sáng vàng trầm và những cơn mưa. Cả hai có tư thế ôm lấy nhau đầy thân mật. Nhân vật nữ ngả người về phía sau trong vòng tay người đàn ông, tạo nên khung hình đậm chất điện ảnh và gợi nhiều suy tư về câu chuyện tình cảm mà MV sắp kể.

Hình ảnh người đàn ông trong poster mới nhất của Tóc Tiên gây chú ý

Dù gương mặt nam chính không được hé lộ hoàn toàn, nhiều khán giả nhanh chóng chỉ ra rằng đây rất có thể là diễn viên Trần Ngọc Vàng. Từ vóc dáng, kiểu tóc cho đến đường nét ở góc nghiêng đều khiến cư dân mạng liên tưởng đến nam diễn viên sinh năm 1998. Chính vì vậy, cái tên Trần Ngọc Vàng tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trần Ngọc Vàng được "réo gọi"

Trước đó, teaser Người Còn Thương Em Không được phát hành vào tối 3/6 cũng từng gây xôn xao bởi sự xuất hiện của một nhân vật nam bí ẩn. Mở đầu teaser, Tóc Tiên xuất hiện với gương mặt đượm buồn cùng ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự. Nữ ca sĩ đồng thời cất lên câu thoại : “Điều mãi mãi duy nhất giữa hai chúng ta là mãi mãi không thể quay về điểm bắt đầu...”.

Ngay sau đó là loạt cảnh quay được cắt dựng với nhịp độ nhanh, hé lộ những khoảnh khắc giữa Tóc Tiên và người đàn ông bí ẩn. Đáng chú ý nhất là phân cảnh nữ ca sĩ ôm chặt đối phương và bật khóc. Cùng thời điểm đó, một đoạn giai điệu ngắn trong ca khúc vang lên, khiến khán giả càng tò mò về nội dung câu chuyện mà MV sẽ khai thác.

Người đàn ông trong MV mới của Tóc Tiên là Trần Ngọc Vàng?

Ngay khi teaser xuất hiện, danh tính nam chính đã trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất. Trong số những cái tên được nhắc đến, Trần Ngọc Vàng vẫn là gương mặt nhận được nhiều dự đoán hơn cả. Không ít khán giả cho rằng vóc dáng, kiểu tóc và một số góc quay trong teaser có nhiều điểm tương đồng với nam diễn viên.

Việc Trần Ngọc Vàng liên tục được gọi tên dưới teaser và poster Người Còn Thương Em Không cũng xuất phát từ những tin đồn hẹn hò giữa anh và Tóc Tiên trong thời gian gần đây. Hồi tháng 5, cả hai bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ. Loạt hình ảnh và video ghi lại trong buổi tiệc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đó, khoảnh khắc nhận được nhiều sự quan tâm nhất là việc Trần Ngọc Vàng liên tục dùng điện thoại ghi lại hình ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật.

Thời gian này, Trần Ngọc Vàng có nhiều tương tác với Tóc Tiên, đặc biệt là việc tham gia tiệc sinh nhật đàn chị hồi tháng 5

Nam diễn viên nhiều lần hướng ánh mắt về phía nữ ca sĩ, đồng thời xuất hiện cạnh cô trong nhiều hoạt động xuyên suốt bữa tiệc. Không chỉ vậy, cả hai còn bị bắt gặp cùng trò chuyện, nhảy chung và có những tương tác khá thoải mái. Từ những hình ảnh này, nhiều khán giả bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa hai người. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bài đăng "đẩy thuyền" Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đã xuất hiện, thu hút lượng tương tác lớn. Tuy nhiên, trước những đồn đoán lan truyền, phía quản lý của Tóc Tiên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Quán quân Gương Mặt Điện Ảnh 2020 . Sở hữu chiều cao 1m81 cùng ngoại hình sáng màn ảnh, nam diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều cơ hội trong lĩnh vực phim ảnh. Anh từng tham gia các dự án như Người Mặt Trời , Giấc Mơ Của Mẹ , Hoa Hậu Giang Hồ và Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình .

Bên cạnh những đồn đoán xoay quanh nam chính MV, một bộ phận cư dân mạng còn liên hệ nội dung ca khúc với những bàn luận về đời tư của Tóc Tiên trong thời gian gần đây

Bên cạnh những đồn đoán xoay quanh nam chính MV, một bộ phận cư dân mạng còn liên hệ nội dung ca khúc với những bàn luận về đời tư của Tóc Tiên trong thời gian gần đây. Một số ý kiến cho rằng Người Còn Thương Em Không có thể là lời nhắn gửi mang nhiều cảm xúc của nữ ca sĩ sau những tranh luận xuất hiện trên mạng xã hội liên quan đến ca khúc Em của Binz và SOOBIN, vốn được cho là lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cảm giữa Tóc Tiên và Hoàng Touliver.

Trong bối cảnh những cuộc thảo luận này vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, việc Tóc Tiên trở lại với một bản ballad mang màu sắc tâm trạng càng khiến công chúng chú ý hơn. Đặc biệt, câu thoại “Điều mãi mãi duy nhất giữa hai chúng ta là mãi mãi không thể quay về điểm bắt đầu...” đã khiến nhiều người tiếp tục kết nối các sự kiện với nhau. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là những suy đoán từ phía khán giả. Câu trả lời chính thức có lẽ sẽ chỉ được hé lộ khi MV của Tóc Tiên chính thức ra mắt vào tối 5/6.

MV của Tóc Tiên gây chú ý vì nhiều câu chuyện phía sau, đặc biệt là chuyện tình cảm kết thúc với Touliver

Tóc Tiên sắp trở lại với một ca khúc ballad sau nhiều năm theo đuổi màu sắc âm nhạc sôi động, hiện đại

Ảnh: FBNV