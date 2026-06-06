Nam diễn viên gạo cội bị sát hại ở tuổi 81, danh tính thủ phạm gây gây ngỡ ngàng

Vào ngày 5/6, Page Six đưa tin nam diễn viên James Handy đã bị sát hại ở Los Angeles, Mỹ. Ông hưởng thọ 81 tuổi, lúc sinh thời từng đóng nhiều vai phụ trong các bom tấn Top Gun: Maverick và Jumanji.

Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Los Angeles, James Handy bị giết bởi con trai của bạn gái mình. Vào sáng thứ Tư, các nhà chức trách đã có mặt tại khu nhà số 19200 đường Erwin, thành phố Tarzana, khu vực Los Angeles , sau khi nhận được cuộc gọi từ một người nói rằng: "Tôi là con người, tôi vừa giết chết kẻ tội lỗi".

James Handy bị sát hại, hưởng thọ 81 tuổi. Ảnh: Page Six

Cận cảnh hiện trường vụ án. Ảnh: Page Six

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện James Handy bất tỉnh ở sân trước một ngôi nhà, với nhiều vết đâm vào ngực. Ông được đưa đến bệnh viện địa phương và được tuyên bố đã tử vong tại đó. Nghi phạm là Michael Gledhill (44 tuổi), được cho là đã vẫy tay gọi các sĩ quan một thời gian ngắn sau đó, và nói với cảnh sát rằng anh ta chính là người mà họ đang tìm kiếm.

Cảnh sát cho biết James Gledhill đang sống với mẹ của mình - bạn gái của James Handy - vào thời điểm xảy ra vụ sát hại. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ giết người này. Michael Gledhill đã bị bắt vì tội giết người và mức tiền bảo lãnh tại ngoại hiện được ấn định là 2 triệu đô la (52 tỷ đồng).

Nghi phạm là con trai của bạn gái James Handy. Ảnh: Page Six

Tài tử James Handy sinh năm 1945, ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 1997 và đã có gần 150 vai diễn trong sự nghiệp của mình. Trong nhiều năm qua, James Handy đã xuất hiện với tư cách khách mời trong nhiều chương trình truyền hình và có những vai diễn ngắn trong các bộ phim như Quantum Leap, LA Law, NYPD Blue, Beverly Hills, 90210, Melrose Place, Walker, Texas Ranger, Profiler, The West Wing, The Practice, Breaking News, Alias và The Young and the Restless.

Trên màn ảnh rộng, tài tử này đã xuất hiện trong các phim Taps, Arachnophobia và Logan. Người hâm mộ điện ảnh có thể nhớ đến James Handy nhiều nhất qua vai diễn người diệt côn trùng trong phim Jumanji năm 1995 và gần đây nhất là vai người pha chế rượu tên Jimmy trong phim bom tấn Top Gun: Maverick năm 2022.

James Handy có 150 vai diễn trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Page Six

Ông đóng nhiều vai phụ trong các bộ phim bom tấn. Ảnh: Page Six