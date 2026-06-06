Cú “reset” của tuổi 30s: 2 cô gái bỏ công việc ở TikTok, Meta để sống “lông bông” theo ý mình

"30 tuổi rồi, phải ổn định thôi" có phải là suy nghĩ của bạn không?

Sự "ổn định" ở đây thường được định nghĩa bằng vài gạch đầu dòng, tựa như: Một công việc với mức thu nhập đủ để trang trải cuộc sống và dư ra chút đỉnh, một mối quan hệ tình cảm có thể chưa tiến đến hôn nhân nhưng phải có tiềm năng thành vợ/thành chồng?

Đương nhiên, kỳ vọng sự ổn định khi bước qua ngưỡng 30 chẳng có gì là sai cả. Vấn đề chỉ là không phải ai cũng đặt mục tiêu như thế, và kể cả có - mà chưa ổn định thì cũng không sao! Vì suy cho cùng, tuổi tác chỉ là 1 con số.

30, 33 hay kể cả là 39 tuổi đi nữa cũng không hẳn là rào cản trong trường hợp bạn muốn bấm nút "reset" cho sự nghiệp nói riêng hay cả cuộc đời, cách sống nói chung.

Tự tin tận hưởng "cuộc sống lông bông" theo ý mình

Trái ngược với trạng thái "ổn định" chính là "lông bông": Không có công việc, rút tiền tiết kiệm ra ăn tiêu, chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng đôi khi, sự "lông bông" này lại là một lựa chọn có chủ đích. Không ít người đang làm cho tập đoàn lớn, chức danh cũng "không phải dạng vừa" và lựa chọn họ đưa ra lại là nghỉ việc: Bấm nút "reset" cho cuộc đời sau tuổi 30.

Chris Chae, 39 tuổi, là một trong số những người lựa chọn như vậy. Trước đây, cô từng giữ vị trí Trưởng bộ phận Thiết kế trải nghiệm người dùng tại Meta - Tập đoàn công nghệ từng được biết đến với tên gọi Facebook. Sau 7 năm làm việc tại một trong những môi trường cạnh tranh nhất Thung lũng Silicon, Chae không chọn tiếp tục cố gắng thăng tiến. Thay vào đó, cô quyết định nghỉ hẳn 1 năm, vừa để có thời gian vui chơi, vừa để suy ngẫm về chặng đường tiếp theo.

Chris Chae

Sau 1 năm "gap-year", Chae hiện đang là Trưởng bộ phận Thương hiệu của Furiosa AI, một công ty khởi nghiệp về chip AI của Hàn Quốc, đồng thời là tác giả cuốn sách "The Dangerous Life". Chae cho biết bản thân luôn muốn góp phần tạo ra một văn hóa mà ở đó việc tạm dừng công việc để suy nghĩ về tương lai được xem là điều tự nhiên, thậm chí đáng được khuyến khích.

Ý tưởng này bắt nguồn từ một thí nghiệm mà Chae từng được nghe từ người cố vấn của cô. Thay vì chia cuộc đời thành 25 năm học tập, 40 năm làm việc và 15 năm nghỉ hưu, tại sao không "rút ngắn" một phần quãng thời gian nghỉ hưu và đưa nó vào giữa sự nghiệp? Quan điểm đó đã thay đổi cách nhìn của Chae về công việc. Với cô, khoảng nghỉ không phải là thất bại hay sự gián đoạn đáng sợ, mà là cơ hội để đánh giá lại mục tiêu, khám phá những lựa chọn mới và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Nếu Chae chọn cách "gap-year" 1 năm rồi quay lại làm việc, thì Nerine Mak - Cô gái 33 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, lại làm làm "1 đường cua" mạnh mẽ hơn.

Nerine Mak

Nerine Mak sở hữu porfolio mà ai nghe xong cũng phải trầm trồ. Trước khi gia nhập ByteDance - Công ty mẹ của TikTok, Nerine Mak từng làm việc tại Ernst & Young (EY) và Sephora. Năm 2019, Mak gia nhập ByteDance với vai trò pháp lý và sau đó tham gia các dự án liên quan đến TikTok Shop tại thị trường Indonesia.

Tuy nhiên, đằng sau công việc ổn định và mức thu nhập hấp dẫn, Mak luôn ấp ủ một giấc mơ khác. Cô từng tự hứa với bản thân rằng sẽ chấm dứt đời sống công sở vào năm 30 tuổi để dành thời gian khám phá thế giới - theo đúng nghĩa đen. Sau khi gặp người bạn đời Haren vào năm 2021, kế hoạch ấy dần trở thành hiện thực. Cặp đôi bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đi xuyên nhiều châu lục bằng xe máy.

Đến tháng 11/2023, Mak chính thức nghỉ việc. Thay vì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp trong ngành công nghệ, cô lên đường thực hiện chuyến phiêu lưu kéo dài qua nhiều quốc gia ở châu Á, Trung Đông và châu Phi. Để duy trì cuộc sống du mục "nay đây mai đó" của mình, Mak nhận các dự án tư vấn pháp lý tự do khi cần thiết. Theo cô, quyết định từ bỏ một vị trí được nhiều người ao ước không hề dễ dàng, nhưng đổi lại là cơ hội trải nghiệm những nền văn hóa mới, gặp gỡ nhiều người khác nhau và sống đúng với những điều mình thực sự mong muốn.

Điểm chung giữa Chris Chae và Nerine Mak là cả hai đều không xem sự nghiệp như một đường thẳng duy nhất. Họ chấp nhận rời khỏi vùng an toàn khi vẫn đang ở giai đoạn được xem là sung sức nhất.

Mọi người nghĩ họ dại dột, lông bông, họ biết nhưng mặc kệ vì đơn giản: Đâu ai sống thay mình được!

"Job reset" đang là xu hướng mới của dân văn phòng ngoài 30?

Những cú cua trong sự nghiệp như 1 năm gap-year của Chae hay cuộc sống du mục của Mak dường như đang trở thành mục tiêu mà không ít dân văn phòng hướng tới.

Tại Nhật Bản, quốc gia vốn nổi tiếng với văn hóa gắn bó cả đời với một doanh nghiệp, xu hướng chuyển việc ở độ tuổi trung niên đang tăng lên rõ rệt. Theo khảo sát của công ty nhân sự Mynavi thực hiện với hơn 20.000 người lao động, tỷ lệ nhân viên chính thức chuyển việc trong năm 2025 đạt 7,6% - bằng mức cao kỷ lục ghi nhận năm 2022 và là mức cao nhất kể từ khi khảo sát được triển khai vào năm 2018.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, động lực chính của làn sóng chuyển việc này không đến từ người trẻ. Nhóm lao động trong độ tuổi 30 ghi nhận tỷ lệ chuyển việc 9%. Ở nhóm 40-49 tuổi, con số này là 6,8%, còn nhóm 50-59 tuổi đạt 3,8%. Cả hai nhóm tuổi lớn hơn đều ghi nhận năm tăng liên tiếp thứ tư kể từ khi Mynavi bắt đầu thống kê riêng theo độ tuổi vào năm 2021.

Theo bà Kashima Mayumi - Người phụ trách cuộc khảo sát, nhiều dân văn phòng ngoài 30 tuổi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai nghề nghiệp của bản thân cũng như triển vọng của doanh nghiệp nơi họ đang làm việc. Những người ở độ tuổi 40 thường chịu áp lực từ vai trò quản lý cấp trung, trong khi nhóm tuổi 50 lại muốn chuẩn bị cho "sự nghiệp thứ hai" trước khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu.

Trong khi đó, tỷ lệ chuyển việc của lao động trong độ tuổi 20-29 tuổi vẫn ở mức cao nhất, đạt 12%. Một trong những nguyên nhân được cho là mức lương khởi điểm của sinh viên mới tốt nghiệp tại Nhật Bản đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, khiến nhiều người trẻ không còn quá vội vàng tìm kiếm cơ hội mới.

Những câu chuyện như Chris Chae hay Nerine Mak cho thấy quan niệm về thành công đang thay đổi. Với thế hệ dân văn phòng ngày nay, đặc biệt là những người đã bước qua tuổi 30, thành công không còn chỉ được đo bằng chức danh hay số năm gắn bó với một công ty. Thay vào đó, ngày càng nhiều người sẵn sàng tạm dừng, chuyển hướng hoặc bắt đầu lại nếu điều đó giúp họ tìm thấy một cuộc sống phù hợp hơn với những giá trị và mục tiêu cá nhân của mình.

Khi khái niệm "công việc trọn đời" dần phai nhạt, "job reset" đang trở thành một lựa chọn thực tế, thay vì một quyết định quá liều lĩnh như nhiều người từng nghĩ.

(Nguồn: BI, Maeil Business, Nippon)