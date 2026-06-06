Đẳng cấp của mỹ nhân phim VTV giàu bậc nhất miền Bắc: Khoe bộ kim cương trăm tỷ, sống trong biệt thự ven hồ bề thế

Không chỉ được biết đến là gương mặt quen thuộc của màn ảnh VTV, Lã Thanh Huyền còn gây chú ý bởi cuộc sống giàu có và hoạt động kinh doanh riêng. Bên cạnh đó, cô được khán giả ưu ái gọi là "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc" nhờ khối tài sản đáng ngưỡng mộ tích lũy từ hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh.

Cô sở hữu loạt bất động sản đắt giá như biệt thự 60 tỷ rộng 600m² tại Hà Nội, biệt thự triệu đô ở Phan Thiết cùng bộ sưu tập kim cương trị giá hàng trăm tỷ và chuỗi siêu thị thực phẩm sạch. Cũng vì vậy mà cuộc sống ở tuổi ngoài 40 của Lã Thanh Huyền luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng.

Lã Thanh Huyền

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985 trong một gia đình kinh doanh tại Hà Nội. Dù không xuất thân từ môi trường nghệ thuật, cô sớm bén duyên với diễn xuất và theo học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2006, ngôi vị Quán quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 trở thành bước ngoặt giúp tên tuổi của cô được khán giả biết đến rộng rãi hơn.

Sau đó, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc như Zippo, Mù Tạt Và Em, Tình Yêu Và Tham Vọng hay Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ. Dù không hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc như trước, cô vẫn giữ được sức hút riêng mỗi khi xuất hiện.

Khi sự nghiệp đang phát triển, năm 2011, Lã Thanh Huyền kết hôn với chồng hơn cô 12 tuổi - doanh nhân Hoàng Trần Anh. Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn lớn nhất nhì Hà Nội thời điểm đó. Sau khi lập gia đình, Lã Thanh Huyền vẫn xuất hiện trên màn ảnh và tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng không còn nhiều như trước mà tập trung chăm sóc tổ ấm.

Tuy vậy, mỗi lần tái xuất mỹ nhân sinh năm 1985 vẫn có sức hút nhất định, đặc biệt là ở khía cạnh hình ảnh. Cô từng đầu tư tới 100 bộ trang phục thiết kế riêng để xây dựng hình tượng nữ tài phiệt, chưa kể loạt phụ kiện xa xỉ đến từ các thương hiệu đình đám như Dior, Chanel, Fendi, Yves Saint Laurent hay Gucci.

Điều này cũng tương tự với hình ảnh ngoài đời, Lã Thanh Huyền có cuộc sống đúng chuẩn một “phú bà”. Nữ diễn viên sở hữu bộ sưu tập kim cương lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong sự kiện ra mắt phim hồi năm 2022, cô từng gây sốt khi đeo đồng hồ tiền tỷ và hai chiếc nhẫn kim cương lớn. Lã Thanh Huyền tiết lộ 1 chiếc nhẫn giá 3,5 tỷ, chiếc còn lại giá 7 tỷ đồng.

Lã Thanh Huyền cũng được mệnh danh là "đại gia kim cương" Vbiz hay "nữ diễn viên giàu nhất phía Bắc"

Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ về không gian sống xa hoa, đẳng cấp khiến dân mạng trầm trồ không ngớt.

Được biết, biệt thự ven hồ ở Hà Nội của gia đình Lã Thanh Huyền sở hữu diện tích sàn khoảng 450m² cùng 150m² sân vườn. Tổng giá trị cơ ngơi ước tính 60 tỷ đồng, trong đó phần bất động sản chiếm khoảng 50 tỷ, còn lại gần 10 tỷ được đầu tư cho nội thất nhập khẩu từ châu Âu. Khu vực sân vườn được Lã Thanh Huyền chăm chút tỉ mỉ với lối đi lát đá, hồ cá koi và nhiều loại cây xanh, hoa cỏ rực rỡ, tạo nên không gian vừa sang trọng, vừa gần gũi với thiên nhiên.

Không gian bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, bài trí hài hòa, chỉn chu khiến tổng thể không khác gì một khách sạn 5 sao. Ngoài ra, Lã Thanh Huyền từng chia sẻ không gian bể bơi rộng rãi trong nhà, càng khiến nhiều người thêm phần choáng ngợp trước độ chịu chi và mức độ đầu tư cho nơi ở của nữ diễn viên.

Biệt thự xa hoa, đắt đỏ tại Hà Nội của Lã Thanh Huyền

Ngoài căn biệt thự ở Hà Nội, năm 2024, Lã Thanh Huyền còn tậu thêm một cơ ngơi khác ở Phan Thiết. Không chỉ vậy, cô còn được biết đến là một "yêu nữ hàng hiệu" đích thực khi sở hữu nhiều túi hiệu đắt đỏ từ các thương hiệu xa xỉ.

Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ, Lã Thanh Huyền vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi, tận hưởng hạnh phúc viên mãn.

Người đẹp thường xuyên vi vu du lịch, dùng hàng hiệu, có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân

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