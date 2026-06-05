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Mỹ nhân gốc miền Tây thành danh tại Hollywood: 27 tuổi cưới chồng điển trai, sở hữu biệt thự rộng 2.000m²

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Mỹ nhân gốc miền Tây thành danh tại Hollywood: 27 tuổi cưới chồng điển trai, sở hữu biệt thự rộng 2.000m²

Cơ ngơi của cặp đôi tốn hơn hai năm để cải tạo và hoàn thiện. Từng góc nhỏ đều mang hơi thở nghệ thuật, tổng thể vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Lana Condor, tên thật là Trần Đồng Lan, sinh năm 1997 tại Cần Thơ. Cô là nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ gốc Việt, nổi tiếng toàn cầu với vai Lara Jean Covey trong loạt phim To All the Boys (tựa Việt: Những chàng trai năm ấy) . Lana Condor từng là trẻ mồ côi và được một gia đình người Mỹ nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Năm 2016, cô chính thức bước chân vào Hollywood và dần khẳng định tên tuổi nhờ ngoại hình cuốn hút cùng khả năng diễn xuất ấn tượng.

Cuối năm 2024, Lana Condor kết hôn với nam diễn viên kiêm nhạc sĩ Anthony De La Torre sau gần một thập kỷ gắn bó. Cặp đôi hiện sở hữu một biệt thự tuyệt đẹp tại Los Angeles, với thiết kế một tầng và diện tích rộng rãi gần 2.000m². Từ kiến trúc, nội thất cho đến khu vườn xanh mát, mọi chi tiết trong cơ ngơi đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên một không gian sống vừa sang trọng vừa giàu cảm hứng.

Toàn cảnh cơ ngơi của vợ chồng Lana Condor

Lana Condor và chồng đã cùng nhau cải tạo tổ ấm theo đúng sở thích và gu thẩm mỹ của cả hai. Căn biệt thự gây ấn tượng với phong cách nghệ thuật phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, gần gũi. Không gian sống ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa kính lớn, đồng thời mở ra những khoảng xanh thư thái, tạo cảm giác hòa mình với thiên nhiên.

Từ phòng khách, phòng ăn đến các khu vực sinh hoạt chung, mọi không gian đều rộng rãi và được bài trí chỉn chu. Nội thất cao cấp được lựa chọn kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa với các chi tiết trang trí mang đậm dấu ấn cá nhân của cặp đôi. Những bức tranh nghệ thuật, hệ đèn thiết kế độc đáo hay các chậu cây xanh được sắp đặt khéo léo, góp phần mang đến vẻ đẹp sinh động và đầy cảm hứng.

Khu vực phòng khách tuyệt đẹp, có thiết kế rộng rãi, bài trí nhiều đồ đạc nhưng không tạo cảm giác rối mắt

Không gian được thiết kế với sắc trắng sáng trang nhã, đơn giản

Khu vực bếp nấu vừa tiện nghi vừa thơ mộng

Bàn bếp là một trong những chi tiết được Lana Condor dành nhiều tâm huyết thiết kế

Khu vực phòng ăn nổi bật với tông nâu gỗ trầm ấm

Các không gian như phòng đọc sách, phòng trang điểm, phòng ngủ hay phòng tắm đều được vợ chồng Lana Condor đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế. Mỗi căn phòng đều mang vẻ đẹp hài hòa, thống nhất với tổng thể kiến trúc, nơi phong cách hiện đại được kết hợp khéo léo cùng những nét cổ điển đầy tinh tế. Từ màu sơn tường, giấy dán tường, các mảng ốp trang trí cho đến chất liệu nội thất đều được lựa chọn cẩn thận, tạo nên tổng thể đẹp mắt và giàu cảm xúc.

Bàn làm việc trong phòng đọc sách được chế tác riêng từ gỗ óc chó, nổi bật với viền bằng đồng thau

Phòng trang điểm lộng lẫy của Lana Condor

Căn phòng mang sắc hồng ngọt ngào, phần trần nhà được đính khéo léo những cánh bướm xinh xắn

Phòng vệ sinh nổi bật với các chi tiết mạ vàng bắt mắt

Phòng tắm có cửa lớn đón ánh sáng vào nhà

Phòng ngủ đơn giản mà thư giãn, ngập tràn cảm giác nghỉ dưỡng

Không gian sân vườn được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến cảm giác thư thái và yên bình như một khu nghỉ dưỡng riêng tư. Những tán cây xanh mướt, thảm thực vật được cắt tỉa gọn gàng cùng góc bàn ghế ngoài trời tạo nên khung cảnh đầy chất thơ, là nơi lý tưởng để vợ chồng Lana Condor tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi giữa thiên nhiên.

Không gian sân vườn rộng lớn trong cơ ngơi của vợ chồng Lana Condor.

Theo Phác Thái Anh

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