Tôi nghỉ hưu được 3 năm và phát hiện mình đang làm miễn phí những công việc trị giá hơn 15 triệu đồng mỗi tháng

"Tôi nghỉ hưu rồi mà còn bận hơn lúc đi làm."

Đó là câu nói chị Mai (53 tuổi, Hà Nội) thường đùa với bạn bè mỗi khi được hỏi cuộc sống sau nghỉ hưu thế nào.

Ba năm trước, khi chính thức rời nhà máy nơi mình đã gắn bó gần 30 năm, chị từng háo hức nghĩ về một cuộc sống hoàn toàn khác. Không còn những buổi sáng vội vã, không còn áp lực công việc hay những cuộc họp kéo dài.

Chị dự định sẽ đi du lịch, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Nhưng thực tế lại diễn ra theo một hướng khác hoàn toàn.

Từ người nghỉ hưu thành "nhân viên đa nhiệm" của cả gia đình

Ngay năm đầu tiên nghỉ hưu, chị Mai nhận nhiệm vụ giám sát sửa chữa căn hộ mới của con trai chuẩn bị kết hôn.

- Sau đó là lo đám cưới.

- Rồi chăm con dâu sau sinh.

- Tiếp theo là chăm cháu nội.

Cứ thế, quỹ thời gian vốn được kỳ vọng dành cho bản thân dần bị lấp kín bởi những công việc gia đình.

"Tôi dậy từ 5 giờ sáng để đi chợ. Về nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ. Đến giờ thì trông cháu. Chiều lại chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Một ngày trôi qua rất nhanh nhưng gần như chẳng có khoảng thời gian nào dành riêng cho mình."

Nghe có vẻ quen thuộc, bởi đây cũng là cuộc sống của rất nhiều phụ nữ sau tuổi 50.

Một phép tính khiến tôi giật mình

Cách đây không lâu, trong một lần trò chuyện với bạn bè, chị Mai thử tính xem những công việc mình đang làm mỗi ngày nếu thuê người ngoài sẽ tốn bao nhiêu tiền.

Kết quả khiến chính chị bất ngờ.

Công việc Chi phí thuê ngoài/tháng Trông trẻ ban ngày 7 triệu đồng Nấu ăn cho gia đình 3 triệu đồng Dọn dẹp nhà cửa 2 triệu đồng Đưa đón và chăm sóc trẻ 2 triệu đồng Mua thực phẩm, quản lý việc nhà 1-2 triệu đồng Tổng cộng 15-16 triệu đồng/tháng

"Tôi nhận lương hưu hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng hóa ra giá trị công việc tôi đang làm lại lớn gấp đôi số tiền đó".

Tất nhiên, không ai trong gia đình tính toán với nhau theo kiểu thuê - trả công. Nhưng phép tính ấy giúp chị nhận ra một điều: những đóng góp của người phụ nữ sau nghỉ hưu đôi khi lớn hơn rất nhiều so với những gì mọi người vẫn nghĩ.

Nhiều phụ nữ đang đóng góp tài chính theo cách vô hình

Theo các chuyên gia về kinh tế hộ gia đình, lao động chăm sóc không lương là một phần quan trọng giúp nhiều gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Nếu ông bà không hỗ trợ chăm cháu, nhiều gia đình trẻ ở thành phố hiện nay có thể phải chi thêm từ 8 đến 15 triệu đồng mỗi tháng cho người giúp việc, bảo mẫu hoặc các dịch vụ chăm sóc trẻ.

Điều đó đồng nghĩa với việc không ít phụ nữ nghỉ hưu đang trực tiếp góp phần giữ ổn định tài chính cho gia đình.

Thế nhưng vì khoản đóng góp ấy không đi qua tài khoản ngân hàng, không được ghi trên bảng lương hay hợp đồng lao động nên thường bị xem là điều hiển nhiên.

"Tôi từng nghĩ mình không kiếm ra tiền nên chẳng đóng góp gì nhiều. Sau này mới hiểu, nếu tôi không làm những việc đó, gia đình sẽ phải bỏ ra một khoản rất lớn mỗi tháng".

Cái giá lớn nhất không phải tiền bạc

Điều khiến chị Mai trăn trở nhất lại không phải số tiền 15 triệu đồng.

Mà là những cơ hội bản thân đã bỏ lỡ. Chị từng muốn học thêm một lớp yoga. Từng muốn cùng nhóm bạn đi du lịch vài ngày. Từng nghĩ đến việc bán hàng online để có thêm thu nhập riêng.

Nhưng rồi mọi kế hoạch đều gác lại vì không thu xếp được thời gian.

"Tôi không tiếc công chăm cháu. Cháu là niềm vui của tôi. Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi: bao giờ mình mới có thời gian cho chính mình?"

Đó là câu hỏi không dễ trả lời.

Bởi sau khi con cái trưởng thành, nhiều phụ nữ lại tiếp tục bước vào một giai đoạn khác của trách nhiệm. Một bên là cháu nhỏ, một bên là cha mẹ già cần chăm sóc.

Họ trở thành chiếc cầu nối giữa hai thế hệ.

Chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu không chỉ là chuẩn bị tiền

Nhiều người dành hàng chục năm để tích lũy cho tuổi già.

Điều đó rất cần thiết.

Nhưng câu chuyện của chị Mai cho thấy một thực tế khác: chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu không chỉ là chuẩn bị tiền bạc.

Đó còn là chuẩn bị về sức khỏe.

Chuẩn bị về thời gian.

Và quan trọng nhất là chuẩn bị một khoảng không gian riêng cho bản thân.

Bởi nếu tuổi trẻ dùng để kiếm tiền và chăm lo gia đình, thì tuổi nghỉ hưu đáng lẽ phải là khoảng thời gian người phụ nữ được sống cho những điều mình yêu thích.

Sau ba năm nghỉ hưu, chị Mai vẫn chưa thực hiện được chuyến du lịch dài ngày mà mình mong muốn.

Nhưng chị đã học được một điều quan trọng hơn.

"Tôi không còn nghĩ nghỉ hưu là ngồi yên hưởng thụ nữa. Tôi chỉ mong mình khỏe mạnh, có chút thời gian cho bản thân và biết trân trọng những gì mình đang làm. Vì hóa ra, những công việc tưởng như bình thường mỗi ngày lại có giá trị lớn hơn tôi từng nghĩ."

Và có lẽ, đó cũng là điều rất nhiều phụ nữ tuổi 50 đang âm thầm trải qua: đóng góp rất nhiều cho gia đình, không phải bằng những khoản tiền lớn, mà bằng thời gian, sức khỏe và những công việc mà nếu quy đổi ra tiền, giá trị của chúng không hề nhỏ.